İşte kar tatili olan il ve ilçeler

Antalya

Antalya'nın Akseki ilçesinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Akseki merkezi ile bağlı mahallelerde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Öte yandan, hafta sonu Akseki'nin Akçeşme, Püser Boğazı ve Zomana mevkilerine gelen vatandaşlar, kar keyfi yaşadı. Özellikle kar yağışı görülmeyen Alanya ve Manavgat ilçelerinden bölgeye gelenler, eğlenceli vakit geçirdi.

Karaman

Kar yağışı nedeniyle geçen hafta iki gün eğitime ara verilen Karaman'da, okullar 26 Aralık Pazartesi günü tatil edildi.

Kentte çarşamba gününden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar kardan adam yaptı.

Yüksekova

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, öğleden sonra kar yağışının etkisini artırdığını belirtti.

Kaşıkçı, öğrencilerin olumsuz hava koşullarından kötü etkilenmemesi için eğitime 26 Aralık Pazartesi günü ara verilmesi kararı aldıklarını söyledi.

Ağrı ve Iğdır

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Ağrı merkez, Patnos ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okulları ile taşıma sistemle eğitim veren okullarda eğitime 26 Aralık Pazartesi ara verildiği bildirildi.

Iğdır Valiliği ise kent merkezindeki ilkokullar ve ortaokullar ile merkeze bağlı yerleşim birimlerindeki Kervansaray, Alibeyköy, Güngörmez, Mezra, Taşlıca, Harmandöven, Pınarbaşı, Kızılkule ilk ve ortaokullarının yoğun kar yağışı nedeniyle bugün tatil edildiğini açıkladı.

Erzincan kent merkezi ile Çayırlı ilçesinde ise yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiği ifade edildi.

Bitlis

Bitlis'te kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışının etkisini arttırdığı belirtildi.

Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için tatil kararı alındığı kaydedilen açıklamada, "İl merkezi, ilçeler ve köylerde 26 Aralık 2016 günü yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.

Bayburt

Bayburt'ta kar yağışı dolayısıyla il genelinde bugün eğitim öğretim yapılmayacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda bugün eğitim öğretime ara verildi.

Kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Erzincan

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son tahminlere göre il genelinde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için bu kararın alındığı vurgulanan açıklamada, "Erzincan il merkezi, ilçelerin tamamında 26 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.