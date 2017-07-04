İşte görev yeri değişen 780 hakim ve savcının tam listesi

|
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN
03/07/2017 TARİHLİ VE 918 SAYILI BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ İLE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ KARARNAMESİ
|
S.N.
|
Sic.No
|
Adı ve Soyadı
|
Bulunduğu Görev
|
Atandığı Görev
|
1
|
21785
|
İbrahim ALTITAŞ
|
İzmir Çocuk Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Uşak Hâkimliği
|
2
|
22913
|
Necmettin KARABACAKOĞLU
|
Yargıtay C.Savcısı
|
Adana C.Savcılığı
|
3
|
23657
|
Hüseyin Necati AKSOY
|
İstanbul Ticaret Mah. Başkanı
|
İstanbul Anadolu Hâkimliği
|
4
|
23727
|
Zeynep Sunay KAVAK
|
İstanbul Hâkimi
|
İstanbul Anadolu Hâkimliği
|
5
|
24062
|
İbrahim BABUR
|
İstanbul C.Savcısı
|
Van C.Savcılığı
|
6
|
24393
|
Mustafa SAĞIROĞLU
|
Ankara C.Başsavcı Vekili
|
Yargıtay C.Savcılığı
|
7
|
24429
|
Emin ATİK
|
İzmir C.Başsavcı Vekili
|
Karşıyaka C.Savcılığı
|
8
|
24674
|
Enes SEVGİ
|
Bakırköy Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Büyükçekmece Hâkimliği
|
9
|
24800
|
Naciye Füsun ÇAĞLAR
|
İstanbul Anadolu Hâkimi
|
Van Hâkimliği
|
10
|
25228
|
Doğan KARAKOÇ
|
İstanbul C.Savcısı
|
Malatya C.Savcılığı
|
11
|
25255
|
Füsun AKSU
|
İstanbul Hâkimi
|
İstanbul Anadolu Hâkimliği
|
12
|
25267
|
Seher ÖZKURT
|
İstanbul Anadolu Hâkimi
|
Mersin Hâkimliği
|
13
|
25272
|
Mehmet Mahir KARA
|
Ankara Batı C.Başsavcı Vekili
|
Yargıtay C.Savcılığı
|
14
|
25280
|
Atilla AYVACI
|
Kocaeli C.Savcısı
|
Erzurum C.Savcılığı
|
15
|
25445
|
Mustafa ÖVÜÇ
|
Antalya Hâkimi
|
Mardin Hâkimliği
|
16
|
25690
|
Sevgi ÖVÜÇ
|
Antalya Hâkimi
|
Mardin Hâkimliği
|
17
|
25969
|
Süleyman KÖSE
|
Adana Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
18
|
26039
|
Ali SOYLU
|
Karşıyaka C.Başsavcı Vekili
|
İzmir C.Savcılığı
|
19
|
26101
|
Melda ŞAHİN
|
İzmir Ağır Ceza Mah. Üyesi
|
Van Ağır Ceza Mah. Üyeliği
|
20
|
26181
|
Aydan BÜYÜKYILDIZ
|
İstanbul Anadolu Hâkimi
|
Malatya Hâkimliği
|
21
|
26215
|
Ateş Hasan SÖZEN
|
İstanbul C.Başsavcı Vekili
|
Bakırköy C.Savcılığı
|
22
|
26233
|
Ahmet KELEBEK
|
İstanbul Anadolu C.Savcısı
|
Küçükçekmece C.Savcılığı
|
23
|
26235
|
Ahmet BERKE
|
Ankara C.Başsavcı Vekili
|
Yargıtay C.Savcılığı
|
24
|
27540
|
Nilüfer GÜVEMLİ
|
İstanbul Anadolu Hâkimi
|
Kahramanmaraş Hâkimliği
|
25
|
27654
|
İsmail ONARAN
|
İstanbul C.Savcısı
|
Küçükçekmece C.Savcılığı
|
26
|
27732
|
Fatma TEKİN
|
Antalya Hâkimi
|
Diyarbakır Hâkimliği
|
27
|
27744
|
Gülay ÖZTÜRK
|
Kocaeli Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
28
|
27779
|
Hüseyin KOÇ
|
İzmir Hâkimi
|
Hatay Hâkimliği
|
29
|
27986
|
Orhan ERBAY
|
Bakırköy C.Başsavcı Vekili
|
Büyükçekmece C.Savcılığı
|
30
|
28226
|
Ali ÖKSÜZ
|
Bursa C.Başsavcı Vekili
|
Bursa Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
|
31
|
28294
|
Tamer AKGÖKÇE
|
İstanbul Anadolu Hâkimi
|
Trabzon Hâkimliği
|
32
|
28378
|
Şema KELEBEK
|
İstanbul Anadolu Hâkimi
|
Küçükçekmece Hâkimliği
|
33
|
28473
|
Adil ÖZER
|
İstanbul Anadolu C.Savcısı
|
Van C.Savcılığı
|
34
|
28520
|
Mehmet AYHAN
|
İstanbul C.Başsavcı Vekili
|
Gaziosmanpaşa C.Savcılığı
|
35
|
28553
|
Vural İRTEM
|
Bakırköy C.Savcısı
|
Gaziantep C.Savcılığı
|
36
|
29124
|
Figen SUNGUROĞLU
|
İstanbul Hâkimi
|
İstanbul Anadolu Hâkimliği
|
37
|
29200
|
Celal DİLLİ
|
Ankara Hâkimi
|
Elazığ Hâkimliği
|
38
|
29213
|
Sait KUNT
|
İstanbul C.Savcısı
|
Küçükçekmece C.Savcılığı
|
39
|
29237
|
Mehtap ÖĞEÇ
|
Ankara C.Başsavcı Vekili
|
Yargıtay C.Savcılığı
|
40
|
29242
|
Mustafa YILDIRIM
|
Antalya C.Başsavcı Vekili
|
Antalya Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
|
41
|
29289
|
Metin ARDA
|
Bakırköy C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
42
|
29420
|
Zafer EDİŞ
|
Ankara C.Başsavcı Vekili
|
Yargıtay C.Savcılığı
|
43
|
29421
|
Serap PEKER
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
44
|
29484
|
Sadettin ARSLAN
|
Zonguldak C.Savcısı
|
Mardin C.Savcılığı
|
45
|
29492
|
Mehmet YURTSEVEN
|
Bolu C.Başsavcısı
|
Yargıtay C.Savcılığı
|
46
|
29513
|
Kemal YILMAZ
|
Bursa Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
47
|
29599
|
Ülker KAYA
|
İstanbul Hâkimi
|
Aksaray Hâkimliği
|
48
|
29611
|
Ali Haydar YÜCESOY
|
İstanbul Hâkimi
|
Afyonkarahisar Hâkimliği
|
49
|
29642
|
Ali KAYA
|
İstanbul C.Savcısı
|
Aksaray C.Savcılığı
|
50
|
29881
|
Hüseyin KISACIK
|
İstanbul Hâkimi
|
Uşak Hâkimliği
|
51
|
29888
|
Ali HACIİBRAHİMOĞLU
|
İstanbul Anadolu C.Savcısı
|
Küçükçekmece C.Savcılığı
|
52
|
29911
|
Demir DURAK
|
Antalya Hâkimi
|
Edirne Hâkimliği
|
53
|
29913
|
Ekrem ŞENDOĞAN
|
Bursa C.Savcısı
|
Bursa Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
|
54
|
29970
|
Mustafa ÖZTÜRK
|
İstanbul Anadolu Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
55
|
29992
|
Haluk KAHRAMAN
|
Ankara Hâkimi
|
Kayseri Hâkimliği
|
56
|
29993
|
Dursun TAHMAZ
|
Ordu Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
57
|
30023
|
Yılmaz AKTAŞ
|
Bakırköy C.Savcısı
|
Gaziosmanpaşa C.Savcılığı
|
58
|
30406
|
Mithat İLBEYOĞLU
|
İstanbul C.Savcısı
|
Gaziosmanpaşa C.Savcılığı
|
59
|
30442
|
Yalçın HAYRET
|
İzmir Hâkimi
|
Mersin Hâkimliği
|
60
|
30606
|
Cevdet KAYAFOĞLU
|
Antalya C.Başsavcı Vekili
|
Antalya Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
|
61
|
30612
|
Tamer BAŞPINAR
|
İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekili
|
İstanbul C.Savcılığı
|
62
|
30629
|
Kadir KARACA
|
İzmir C.Başsavcı Vekili
|
Karşıyaka C.Savcılığı
|
63
|
30633
|
Yurdun GÜLTEKİN
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
64
|
30655
|
Türkmen TÖRELİ
|
Adana Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
65
|
30661
|
Ünal İZGİ
|
Ankara Hâkimi
|
Balıkesir Hâkimliği
|
66
|
30734
|
Mehmet DABAK
|
Mersin Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
67
|
30754
|
Selami HATİPOĞLU
|
Bakırköy C.Başsavcısı
|
İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
68
|
30866
|
Nazmi GÜVEN
|
Bursa C.Savcısı
|
Bursa Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
|
69
|
30886
|
Mustafa BAĞARKASI
|
İstanbul Hâkimi
|
Ordu Hâkimliği
|
70
|
30919
|
Hüseyin ÖZTÜRK
|
Bakırköy Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
İstanbul Anadolu Hâkimliği
|
71
|
30921
|
Yaşar GENÇ
|
Bakırköy C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
72
|
30998
|
Tamer DEMİREL
|
Balıkesir Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
73
|
31080
|
Okan ÖZSOY
|
Bakırköy C.Başsavcı Vekili
|
Büyükçekmece C.Başsavcı Vekilliği
|
74
|
31163
|
Zekai AKTARAN
|
Adana C.Savcısı
|
Adana Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
|
75
|
31176
|
Mehmet Ali YENİAY
|
Gaziosmanpaşa Hâkimi
|
Diyarbakır Hâkimliği
|
76
|
31421
|
Rüveyde ÇAKMAK KANER
|
Bakırköy Hâkimi
|
Gaziantep Hâkimliği
|
77
|
31456
|
Mustafa ERDOĞAN
|
İstanbul Hâkimi
|
İstanbul Anadolu Hâkimliği
|
78
|
31477
|
Abdulkadir ŞAHİN
|
Bursa C.Başsavcısı
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Başkanlığı
|
79
|
31511
|
Abdullah Yücel ÖZER
|
Bursa C.Savcısı
|
Bursa Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
|
80
|
31533
|
Hikmet ŞAHİN
|
İstanbulBölgeAdliyeMah.DaireBaşkanı
|
İstanbul Hâkimliği
|
81
|
31612
|
Mehmet Emin KAVAS
|
Karşıyaka C.Başsavcı Vekili
|
İzmir C.Savcılığı
|
82
|
31617
|
Mehmet ÇELİK
|
Adana Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
83
|
32023
|
Sait KAÇAR
|
Bursa Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
84
|
32149
|
Fatma TURHAN
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
85
|
32152
|
Hülya ERAY
|
Afyonkarahisar Hâkimi
|
Ankara Hâkimliği
|
86
|
32200
|
Kemal GÖKER
|
İzmir Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
İskenderun Hâkimliği
|
87
|
32210
|
Levent ÖZYURT
|
Antalya C.Savcısı
|
Uşak C.Savcılığı
|
88
|
32224
|
Mehmet CABAOĞLU
|
Antalya C.Savcısı
|
Adana Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
|
89
|
32235
|
Cihan ERGÜN
|
Ankara Batı C.Savcısı
|
Kırıkkale C.Savcılığı
|
90
|
32252
|
Ramazan YILMAZ
|
Adana Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
91
|
32272
|
Cengiz BAL
|
Karşıyaka C.Savcısı
|
İzmir C.Savcılığı
|
92
|
32286
|
İsmail EROL
|
Mersin Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
93
|
32303
|
Göksel EĞRİDERE
|
İzmir C.Savcısı
|
Adana C.Savcılığı
|
94
|
32304
|
Turgay ÖZCAN
|
İstanbul C.Savcısı
|
Küçükçekmece C.Savcılığı
|
95
|
32306
|
Gürsel AKPINAR
|
İstanbul C.Savcısı
|
Büyükçekmece C.Savcılığı
|
96
|
32311
|
Ali ERGEN
|
İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekili
|
İstanbul C.Savcılığı
|
97
|
32317
|
Mithat ÇELİKEL
|
Bakırköy Hâkimi
|
İstanbul Anadolu Hâkimliği
|
98
|
32323
|
Göksel AKYAZI
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
99
|
32330
|
Sudi TOKSOY
|
Ankara Batı C.Başsavcı Vekili
|
Yargıtay C.Savcılığı
|
100
|
32362
|
Ali USTA
|
Bursa C.Başsavcı Vekili
|
Bursa Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
|
101
|
32380
|
Yahya COŞGUNOĞLU
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
102
|
32394
|
Mustafa Kemal GÜL
|
Bakırköy C.Savcısı
|
Erzurum C.Savcılığı
|
103
|
32398
|
Derya KONAK
|
Gebze Hâkimi
|
Van Hâkimliği
|
104
|
32431
|
Kadir YILMAZ
|
Bakırköy C.Başsavcı Vekili
|
İstanbul C.Savcılığı
|
105
|
32435
|
Derman CÖNK
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
106
|
32447
|
İbrahim GÜRKAN
|
Adana Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
107
|
32471
|
Ergün ERCAN
|
Ankara Batı Hâkimi
|
Diyarbakır Hâkimliği
|
108
|
32484
|
Mustafa YILMAZ
|
İstanbul Hâkimi
|
Diyarbakır Hâkimliği
|
109
|
32487
|
Feyzi ÖZTÜRK
|
İzmir C.Başsavcı Vekili
|
Karşıyaka C.Savcılığı
|
110
|
32501
|
Remzi ÖZDEMİR
|
İstanbul Anadolu Hâkimi
|
Kahramanmaraş Hâkimliği
|
111
|
32633
|
Bayram ERAY
|
Afyonkarahisar C.Başsavcısı
|
Yargıtay C.Savcılığı
|
112
|
33211
|
Orhan USTA
|
Kayseri C.Başsavcısı
|
Malatya C.Başsavcılığı
|
113
|
33213
|
Dr.Ömer ÖMEROĞLU
|
İzmir C.Başsavcı Vekili
|
Karşıyaka C.Savcılığı
|
114
|
33246
|
Ahmet YAVUZ
|
Tekirdağ C.Başsavcı Vekili
|
Çatalca C.Başsavcılığı
|
115
|
33276
|
Filiz YENİPINAR
|
Gaziantep Ticaret Mah. Başkanı
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
116
|
33326
|
Aydın BAŞAR
|
Balıkesir Hâkimi
|
Zonguldak Hâkimliği
|
117
|
33329
|
Mustafa Yücel KAYNAR
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
118
|
33349
|
Cevdet AYDEMİR
|
İzmir C.Başsavcı Vekili
|
Karşıyaka C.Savcılığı
|
119
|
33364
|
Veli BEYDOĞAN
|
Adana Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
120
|
33366
|
Yılmaz KAYA
|
Bakırköy C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
121
|
33378
|
Mustafa YILDIZ
|
Ankara Bölge Adliye Mah. Üyesi
|
Ankara C.Savcılığı
|
122
|
33412
|
Halil İbrahim BAKIRTAŞ
|
Antalya Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Denizli Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
|
123
|
33422
|
Halil İbrahim ÇELEBİ
|
İstanbul Hâkimi
|
Elazığ Hâkimliği
|
124
|
33424
|
Gökhan ERGENEKON
|
Karşıyaka C.Savcısı
|
İzmir C.Savcılığı
|
125
|
33431
|
Uğur GÖKKOYUN
|
İstanbul Anadolu C.Savcısı
|
Gaziantep C.Savcılığı
|
126
|
33496
|
Adem TAŞLI
|
Adana Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
127
|
33551
|
Abdüsselam GÜRCÜ
|
Antalya C.Savcısı
|
Zonguldak C.Savcılığı
|
128
|
33831
|
Mehmet Şenay BAYGIN
|
Ankara Batı C.Savcısı
|
Bakırköy C.Savcılığı
|
129
|
33871
|
Aysun YILDIRIM
|
Kütahya Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
130
|
33880
|
Sevil TOSUN
|
İstanbul Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Ankara Hâkimliği
|
131
|
33883
|
Didem YELDAN
|
Adana Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
132
|
33940
|
Ethem ERDOĞDU
|
Bucak C.Başsavcısı
|
Antalya C.Savcılığı
|
133
|
33969
|
Mehmet Akif KAY
|
Karşıyaka C.Savcısı
|
İzmir C.Savcılığı
|
134
|
33989
|
Fehmi TOSUN
|
İstanbul Anadolu C.Başsavcısı
|
Yargıtay C.Savcılığı
|
135
|
34005
|
Abdulhamit ERDEM
|
Bursa C.Savcısı
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
136
|
34015
|
Ekrem TÜRKOĞLU
|
Bakırköy C.Başsavcı Vekili
|
İstanbul Anadolu C.Savcılığı
|
137
|
34022
|
İbrahim Halil ÇİFTÇİ
|
Karşıyaka C.Savcısı
|
İzmir C.Savcılığı
|
138
|
34024
|
Mehmet Can AKYOL
|
Karşıyaka C.Savcısı
|
Diyarbakır C.Savcılığı
|
139
|
34027
|
Gürhan AKTAŞ
|
Ankara C.Başsavcı Vekili
|
Yargıtay C.Savcılığı
|
140
|
34044
|
Vahit BALTACI
|
Adana Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
141
|
34057
|
Necati SARICA
|
Ankara C.Savcısı
|
Mardin C.Savcılığı
|
142
|
34096
|
Önder YAMAN
|
İstanbul C.Başsavcı Vekili
|
Bolu C.Başsavcılığı
|
143
|
34141
|
Hacı İbrahim GÖZÜKARA
|
İstanbul Hâkimi
|
Şanlıurfa Hâkimliği
|
144
|
34161
|
İbrahim Bilhan BİLALOĞLU
|
İzmir C.Savcısı
|
Düzce C.Savcılığı
|
145
|
34170
|
Erol SÜMER
|
Karşıyaka C.Savcısı
|
İzmir C.Savcılığı
|
146
|
34185
|
Fatih DİRİCAN
|
İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekili
|
İstanbul C.Savcılığı
|
147
|
34188
|
Seyfullah ÖSELMİŞ
|
Niğde C.Başsavcısı
|
İzmir C.Savcılığı
|
148
|
34192
|
Ali BÜLBÜL
|
Adana Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
149
|
34209
|
Akif Celalettin ŞİMŞEK
|
Manisa C.Başsavcısı
|
Yargıtay C.Savcılığı
|
150
|
34229
|
Göksel YILDIRIM
|
Kütahya C.Savcısı
|
Bursa Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
|
151
|
34254
|
Can AYSAN
|
Ankara Hâkimi
|
Ankara Batı Hâkimliği
|
152
|
34270
|
Duran SÜNBÜL
|
Bursa C.Savcısı
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
153
|
34280
|
Mustafa Hakan UYAR
|
Bakırköy C.Başsavcı Vekili
|
Gaziosmanpaşa C.Savcılığı
|
154
|
34330
|
Hikmet TURAN
|
Çanakkale C.Başsavcısı
|
Karaman C.Başsavcılığı
|
155
|
34337
|
Muhlis YALÇIN
|
Antalya C.Savcısı
|
Şanlıurfa C.Savcılığı
|
156
|
34352
|
Kadir GÜNÜÇ
|
Gaziantep C.Başsavcı Vekili
|
Ceyhan C.Başsavcılığı
|
157
|
34362
|
Fatih KARAKUŞ
|
İstanbul C.Başsavcı Vekili
|
Büyükçekmece C.Savcılığı
|
158
|
34368
|
Muhammet Zeki BAYRAKTAR
|
Bursa C.Savcısı
|
Bursa Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
|
159
|
34377
|
Mustafa ŞAFAK
|
Ankara Bölge Adliye Mah. Üyesi
|
İstanbul Hâkimliği
|
160
|
34381
|
Bayram KAPUCU
|
İstanbul Anadolu C.Savcısı
|
Bakırköy C.Savcılığı
|
161
|
34397
|
Tuğrul CAN
|
Kayseri Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
162
|
34405
|
İdris KURT
|
Bakırköy C.Başsavcı Vekili
|
Gaziosmanpaşa C.Savcılığı
|
163
|
34406
|
Mustafa DAĞ
|
Büyükçekmece C.Başsavcı Vekili
|
İstanbul C.Savcılığı
|
164
|
34412
|
Ahmet BAYRAM
|
Mersin Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
165
|
34416
|
Yahya ÖZKÖK
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
166
|
34433
|
Hacı ÇAM
|
Kayseri C.Başsavcı Vekili
|
Adana Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
|
167
|
34453
|
Fevzi BÜYÜKTÜMTÜRK
|
Tekirdağ C.Başsavcısı
|
İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
|
168
|
34456
|
Hakan TAŞ
|
Bakırköy C.Savcısı
|
Erzurum C.Savcılığı
|
169
|
34477
|
Metin AKBAŞ
|
Karşıyaka C.Savcısı
|
İzmir C.Savcılığı
|
170
|
34478
|
Cengiz TURHAN
|
İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekili
|
İstanbul C.Savcılığı
|
171
|
34585
|
Şükran DEDEAĞAOĞLU
|
İzmir C.Başsavcı Vekili
|
Karşıyaka C.Savcılığı
|
172
|
34653
|
Hakan ARSLAN
|
Aydın C.Başsavcısı
|
Yargıtay C.Savcılığı
|
173
|
34670
|
Uğur DESTECİ
|
Denizli Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
174
|
34763
|
Mehmet Adnan HACIKASIMOĞLU
|
Bursa Ticaret Mah. Başkanı
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
175
|
34781
|
Uğur KALKAN
|
Bakırköy Hâkimi
|
Büyükçekmece Hâkimliği
|
176
|
34811
|
Ahmet Fatih SOFU
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
177
|
34814
|
Celal MEŞE
|
Bursa C.Savcısı
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
178
|
34882
|
Mehlika TEKİN
|
Bakırköy Hâkimi
|
Büyükçekmece Hâkimliği
|
179
|
34886
|
Berkant ŞENGEL
|
İzmir Hâkimi
|
İzmir Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
180
|
34889
|
Fatma MEŞE
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
181
|
34901
|
Hakan TAŞKALE
|
Mersin Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
182
|
34924
|
Figen AYDIN
|
Eskişehir Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
183
|
34927
|
Vedat SOĞUKPINAR
|
Samsun C.Başsavcı Vekili
|
Samsun Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
|
184
|
34973
|
Hasan AYDOĞDU
|
Antalya C.Savcısı
|
Kocaeli C.Savcılığı
|
185
|
34975
|
Bülent GÜMÜŞ
|
Bakırköy C.Başsavcı Vekili
|
İstanbul C.Savcılığı
|
186
|
34976
|
Abdurrahman BALDIRAN
|
Adana Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
187
|
34982
|
Çiğdem KURUTAN
|
İzmir Hâkimi
|
Isparta Hâkimliği
|
188
|
34998
|
Ünal YALÇINKAYA
|
Denizli Hâkimi
|
İzmir Hâkimliği
|
189
|
35005
|
Fahri ÇELİK
|
Adana Ticaret Mah. Başkanı
|
Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
190
|
35010
|
Hakan SİL
|
Antalya Hâkimi
|
Malatya Hâkimliği
|
191
|
35018
|
Hasan Ali AYDIN
|
Eskişehir C.Savcısı
|
Bursa C.Savcılığı
|
192
|
35035
|
Hüseyin AKSU
|
İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekili
|
Bakırköy C.Savcılığı
|
193
|
35059
|
Nalan ÖZCAN ŞİMŞEK
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
194
|
35072
|
Orhan UZUN
|
Gaziosmanpaşa C.Başsavcı Vekili
|
İstanbul C.Savcılığı
|
195
|
35103
|
Murat SÖZVER
|
Balıkesir Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
196
|
35104
|
Şule Füsun ÇELİK
|
Ankara C.Savcısı
|
Bolu C.Savcılığı
|
197
|
35114
|
Enver PAKYÜREK
|
Aydın Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
198
|
35116
|
Özden Yusuf KILINÇ
|
İzmir Bölge Adliye Mah. C.Savcısı
|
İzmir C.Savcılığı
|
199
|
35119
|
Zeynep KELEŞ
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
200
|
35121
|
Nurbay AKTAŞ
|
İzmir C.Savcısı
|
Mersin C.Savcılığı
|
201
|
35146
|
Ersoy ÜLGER
|
Bakırköy C.Savcısı
|
Küçükçekmece C.Savcılığı
|
202
|
35209
|
İbrahim Taner ÖZKESER
|
Mersin C.Savcısı
|
İstanbul Anadolu C.Savcılığı
|
203
|
35238
|
Adnan TABAR
|
Antalya C.Başsavcı Vekili
|
Antalya Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
|
204
|
35254
|
Arzu AKGÜN
|
İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekili
|
İstanbul C.Savcılığı
|
205
|
35257
|
Mithat İNCE
|
Bakırköy Hâkimi
|
Sivas Hâkimliği
|
206
|
35268
|
Gül PAK
|
İstanbul Hâkimi
|
İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
207
|
35270
|
İbrahim Halil SELÇİK
|
Ankara C.Başsavcı Vekili
|
Yargıtay C.Savcılığı
|
208
|
35284
|
Talat KURUTAN
|
İzmir C.Savcısı
|
Isparta C.Savcılığı
|
209
|
35313
|
Süreyya ARMUTCU
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
210
|
35354
|
Alparslan KESKİN
|
Konya Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
211
|
35375
|
Abdulkadir BAŞARI
|
İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekili
|
İstanbul C.Savcılığı
|
212
|
35489
|
Metin KANTAR
|
İstanbul C.Savcısı
|
Trabzon C.Savcılığı
|
213
|
35490
|
İrfan SIVAKCIGİL
|
Muğla Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
214
|
35831
|
Suzan BAYRAKTAROĞLU EVGİN
|
İzmir Bölge Adliye Mah. Daire Başkanı
|
İzmir Hâkimliği
|
215
|
35891
|
Sevda SİL
|
Antalya Hâkimi
|
Malatya Hâkimliği
|
216
|
35924
|
Murat Şadan BAŞ
|
Mersin C.Başsavcı Vekili
|
Adana Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
|
217
|
35925
|
Murad KAYA
|
Antalya C.Savcısı
|
Trabzon C.Savcılığı
|
218
|
35932
|
Güven ÖZTÜRK
|
İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcısı
|
İstanbul Anadolu C.Savcılığı
|
219
|
35945
|
Elif AYDOĞDU
|
Antalya Bölge Adliye Mah. Üyesi
|
Kocaeli Hâkimliği
|
220
|
35992
|
Bahar TANRIVERDİ
|
İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyesi
|
Gaziosmanpaşa Hâkimliği
|
221
|
36003
|
Sertaç KAPLAN
|
İzmir Bölge Adliye Mah. C.Savcısı
|
İzmir C.Savcılığı
|
222
|
36023
|
Ümit ŞAHİNER
|
Adana C.Başsavcı Vekili
|
Adana Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
|
223
|
36063
|
Murathan BACARA
|
Bakırköy C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
224
|
36064
|
Hakan KUZU
|
Mersin Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Adana Bölge Adliye Mah. Başkanlığı
|
225
|
36074
|
Çiğdem KARAARSLAN
|
Bolu Hâkimi
|
Kocaeli Hâkimliği
|
226
|
36084
|
Ali ŞAFAK
|
Küçükçekmece C.Başsavcı Vekili
|
Bakırköy C.Savcılığı
|
227
|
36128
|
Haluk SONUZUN
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
228
|
36129
|
Mahmut GÜNAY
|
Antalya Hâkimi
|
Mersin Hâkimliği
|
229
|
36568
|
Necip TOPUZ
|
Muğla C.Başsavcısı
|
Yargıtay C.Savcılığı
|
230
|
36641
|
Cumane KAR UĞURLU
|
İskenderun Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
231
|
36816
|
Hacı Aykut AYDIN
|
Uşak C.Başsavcı Vekili
|
Antalya Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
|
232
|
36819
|
Hüsnü ALDEMİR
|
Çankırı C.Başsavcısı
|
Yargıtay C.Savcılığı
|
233
|
36821
|
Adnan BABADAĞ
|
İzmir C.Savcısı
|
Kocaeli C.Savcılığı
|
234
|
36840
|
Hülya GÖZEL
|
İzmir Bölge Adliye Mah. Üyesi
|
İzmir Hâkimliği
|
235
|
36847
|
Selçuk KAYA
|
İstanbulBölgeAdliyeMah.DaireBaşkanı
|
Bakırköy Hâkimliği
|
236
|
36858
|
Mehmet UĞUR
|
Antalya Bölge Adliye Mah. C.Savcısı
|
Antalya C.Savcılığı
|
237
|
36869
|
Cahit ERDİL
|
Bakırköy C.Savcısı
|
Diyarbakır C.Savcılığı
|
238
|
36882
|
Mehmet YILMAZTÜRK
|
Antalya C.Savcısı
|
Gaziantep C.Savcılığı
|
239
|
36884
|
Cevat Mert KOPARAL
|
Menderes C.Başsavcısı
|
İzmir C.Savcılığı
|
240
|
36889
|
Hülya BABADAĞ
|
İzmir Hâkimi
|
Kocaeli Hâkimliği
|
241
|
36891
|
Özlem EĞRİDERE
|
İzmir C.Savcısı
|
Adana C.Savcılığı
|
242
|
36925
|
Yıldız KANDEMİR KIRBAÇ
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
243
|
36926
|
Haki ÇELİKER
|
Antalya Bölge Adliye Mah. C.Savcısı
|
Antalya C.Savcılığı
|
244
|
36931
|
Salih GÜNDEŞ
|
İstanbul C.Savcısı
|
Kütahya C.Savcılığı
|
245
|
36937
|
İsmail GÖKTÜRK
|
İstanbul C.Savcısı
|
Gaziosmanpaşa C.Savcılığı
|
246
|
36981
|
Çiğdem AKTEN
|
Bakırköy Hâkimi
|
İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
247
|
36991
|
Vekil ÖZTÜRK
|
İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekili
|
Bakırköy C.Savcılığı
|
248
|
37011
|
Ferhat ERBAŞ
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
249
|
37047
|
Sinan İNAL
|
Elazığ C.Başsavcı Vekili
|
Bursa Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
|
250
|
37062
|
Raif BIKMAZ
|
Bakırköy C.Başsavcı Vekili
|
İstanbul C.Savcılığı
|
251
|
37068
|
Gülseren DEMİRTAŞ
|
İstanbul Hâkimi
|
Şanlıurfa Hâkimliği
|
252
|
37091
|
Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA
|
İstanbul C.Savcısı
|
Diyarbakır C.Savcılığı
|
253
|
37093
|
Mine ELMASULU
|
Çorum Hâkimi
|
Kayseri Hâkimliği
|
254
|
37097
|
Ekrem ŞAKAR
|
İstanbul C.Savcısı
|
Erzurum C.Savcılığı
|
255
|
37198
|
Cemil BALCILAR
|
Mersin C.Başsavcı Vekili
|
Adana Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
|
256
|
37199
|
Beyhan AYTEKİN
|
İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyesi
|
Balıkesir Hâkimliği
|
257
|
37202
|
Hülya DEMİRCİ
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
258
|
37224
|
Celalettin KARANFİL
|
İstanbul Anadolu C.Savcısı
|
Bursa C.Savcılığı
|
259
|
37233
|
Mustafa LOKMAN
|
İstanbul Anadolu C.Savcısı
|
Zonguldak C.Savcılığı
|
260
|
37238
|
Filiz ÇELİK KARANFİL
|
İstanbul Anadolu Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
261
|
37260
|
Halil İbrahim KİBAR
|
İzmir Hâkimi
|
Adana Hâkimliği
|
262
|
37264
|
Sevim KİLİS
|
Adana Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
263
|
37315
|
Yunus SÜER
|
Ankara Hâkimi
|
Çorum Hâkimliği
|
264
|
37318
|
Hasan ÇINAR
|
Isparta Hâkimi
|
Malatya Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
|
265
|
37322
|
Ahmet ÇAM
|
Adana C.Savcısı
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
266
|
37328
|
Ayşegül ÖSELMİŞ
|
Niğde Hâkimi
|
İzmir Hâkimliği
|
267
|
37360
|
Tarık TUNA
|
İzmir C.Başsavcı Vekili
|
Karşıyaka C.Savcılığı
|
268
|
37373
|
İlker ÇİL
|
Antalya Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
269
|
37381
|
Hüseyin ASLAN
|
İstanbul C.Savcısı
|
Aksaray C.Savcılığı
|
270
|
37384
|
Cengiz ÖZÜLKÜ
|
Antalya Bölge Adliye Mah. C.Savcısı
|
Antalya C.Savcılığı
|
271
|
37390
|
Gülten YALÇIN
|
Kahramanmaraş Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
272
|
37405
|
Hayrettin AKKAYA
|
İstanbul Anadolu C.Savcısı
|
Konya C.Savcılığı
|
273
|
37409
|
Şaban KAPLAN
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
274
|
37495
|
Hatıran ALPER
|
Denizli Hâkimi
|
İzmir Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
275
|
37501
|
Sıdıka AYDIN GÜNÜÇ
|
Gaziantep Bölge Adliye Mah. Üyesi
|
Ceyhan Hâkimliği
|
276
|
37502
|
Hatice TEKDEMİR KESLER
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
277
|
37504
|
Süleyman Murat KAYA
|
İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyesi
|
İstanbul Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
278
|
37506
|
Mustafa DURMUŞ
|
Adana C.Savcısı
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
279
|
37512
|
Zekai Yusuf SARIBAY
|
Ankara C.Başsavcı Vekili
|
Yargıtay C.Savcılığı
|
280
|
37526
|
Oğuzhan Atamtürk UYAR
|
Büyükçekmece C.Başsavcı Vekili
|
İstanbul Anadolu C.Savcılığı
|
281
|
37533
|
İsmail CEVHER
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
282
|
37536
|
Abdulaziz TAŞ
|
İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcısı
|
İstanbul Anadolu C.Savcılığı
|
283
|
37547
|
Selma EKER
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
284
|
37552
|
Ersoy YÜCE
|
İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyesi
|
İstanbul Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
285
|
37555
|
Selma POSTACI
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
286
|
37578
|
Uğur Yaşar GÜNGÖR
|
Bakırköy C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
287
|
37589
|
İsmail KOCAOĞLU
|
Bakırköy C.Savcısı
|
İstanbul Anadolu C.Savcılığı
|
288
|
37599
|
Zeynep HAYRET
|
İzmir Hâkimi
|
Mersin Hâkimliği
|
289
|
37662
|
Kemal Selçuk KILIÇ
|
Antalya C.Savcısı
|
Adana Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
|
290
|
37668
|
Muharrem BALLI
|
İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyesi
|
İstanbul Anadolu Hâkimliği
|
291
|
37680
|
Hakan PEKTAŞ
|
Ankara C.Başsavcı Vekili
|
Yargıtay C.Savcılığı
|
292
|
37939
|
Hacı Ali ALAY
|
Adana Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
293
|
37950
|
Tamer KESKİN
|
Balıkesir Hâkimi
|
Bursa Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
|
294
|
37961
|
Ergül YILMAZ
|
Malatya C.Başsavcısı
|
Denizli C.Başsavcılığı
|
295
|
38062
|
Oktay KAHYAOĞLU
|
Erzurum Bölge Adliye Mah. Daire Başkanı
|
Trabzon Hâkimliği
|
296
|
38068
|
Mevlüt ÇIRAK
|
Konya Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
297
|
38077
|
Veli SAN
|
Fethiye C.Başsavcısı
|
İzmir C.Savcılığı
|
298
|
38095
|
Ertan YETİŞİR
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
299
|
38114
|
Zeynelabidin ZEYFEOĞLU
|
İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcısı
|
İstanbul Anadolu C.Savcılığı
|
300
|
38143
|
Dr.Leman TOSUN
|
Edirne Hâkimi
|
İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
301
|
38149
|
Hüseyin Erkan ÖZKURT
|
İstanbul Anadolu C.Savcısı
|
Küçükçekmece C.Savcılığı
|
302
|
38214
|
Lütfi DURSUN
|
Silivri C.Başsavcısı
|
Sakarya C.Başsavcılığı
|
303
|
38217
|
Demet TANRIVERDİ KESKİN
|
Balıkesir Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
304
|
38222
|
Hüseyin GÜMÜŞ
|
İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekili
|
Silivri C.Başsavcılığı
|
305
|
38228
|
Erdoğan BAYRAKDAR
|
Yargıtay C.Savcısı
|
Kırıkkale C.Başsavcılığı
|
306
|
38248
|
Özkan Levent TAŞKOPARAN
|
Tekirdağ C.Savcısı
|
Mersin C.Savcılığı
|
307
|
38263
|
Sema USTA ASLAN
|
Kocaeli Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
308
|
38315
|
Tunç CANTAYMAZ
|
İstanbul Anadolu C.Savcısı
|
Sivas C.Savcılığı
|
309
|
38383
|
Selma ŞENDOĞAN
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
310
|
38424
|
Gülay BEKAR ALPAN
|
Adana Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
311
|
38427
|
Dr.Adnan ÇAVUŞ
|
Bakırköy C.Savcısı
|
İstanbul Anadolu C.Savcılığı
|
312
|
38435
|
Bülent BULUT
|
Eskişehir Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
313
|
38436
|
Sırrı TOPLUYILDIZ
|
İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekili
|
Bakırköy C.Başsavcılığı
|
314
|
38476
|
Hüseyin GÜRBÜZ
|
Kahramanmaraş C.Savcısı
|
Gaziantep Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
315
|
38478
|
Kemal YALÇIN
|
Kahramanmaraş C.Başsavcı Vekili
|
Adana Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
|
316
|
38489
|
Kenan ASTAN
|
Antalya Bölge Adliye Mah. C.Savcısı
|
Antalya C.Savcılığı
|
317
|
38509
|
Nuh Hüseyin KÖSE
|
İstanbul Anadolu Hâkimi
|
Kayseri Hâkimliği
|
318
|
38514
|
Ahmet Altuğ PAMUK
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
319
|
38520
|
Necip Cem İŞÇİMEN
|
Ankara C.Başsavcı Vekili
|
Yargıtay C.Savcılığı
|
320
|
38529
|
Aladdin ARKCI
|
İstanbul C.Başsavcı Vekili
|
Gaziosmanpaşa C.Savcılığı
|
321
|
38541
|
Fahri Mutlu TOSUN
|
Edirne C.Savcısı
|
İstanbul Anadolu C.Savcılığı
|
322
|
38550
|
Aziz ANGAY
|
Adana C.Savcısı
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
323
|
38608
|
Halim UĞURLU
|
İskenderun C.Savcısı
|
Adana C.Savcılığı
|
324
|
38612
|
Arzu Kadriye YURTSEVEN
|
Bolu Hâkimi
|
Ankara Hâkimliği
|
325
|
38616
|
Şehri KUTLAR
|
İzmir Hâkimi
|
İzmir Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
326
|
38652
|
Filiz DÜZENLİ
|
Mersin Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
327
|
38677
|
Levent ÇAĞIL
|
İstanbul C.Başsavcı Vekili
|
Bakırköy C.Savcılığı
|
328
|
38691
|
Mustafa ÖKSÜZ
|
Antalya C.Savcısı
|
Çorum C.Savcılığı
|
329
|
38705
|
Ayla YALÇINÖZ ŞAHİN
|
Adana Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
330
|
38718
|
Mehmet SATILMIŞ
|
Konya Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
331
|
38738
|
Ercan GÜMÜŞ
|
Bakırköy C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
332
|
38755
|
Necdet YÜKSEL
|
Konya Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
333
|
38776
|
Ali Rıza SAN
|
İzmir Bölge Adliye Mah. C.Savcısı
|
İzmir C.Savcılığı
|
334
|
38801
|
Dilek BİNİCİ
|
Adana Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
335
|
38804
|
Turhan BALKAN
|
Tekirdağ Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
İstanbul Anadolu Hâkimliği
|
336
|
38809
|
Sema PEHLİVAN KİBAR
|
İzmir Hâkimi
|
Adana Hâkimliği
|
337
|
38818
|
Ahmet TOPALFAKIOĞLU
|
Bakırköy C.Savcısı
|
Kayseri C.Savcılığı
|
338
|
38821
|
Hasan POLAT
|
Sakarya Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
339
|
38823
|
Ayşe SATAN
|
Balıkesir Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
340
|
38833
|
Metin ASLAN
|
Kocaeli C.Savcısı
|
Bursa C.Savcılığı
|
341
|
38849
|
Raşit ERDEN
|
İzmir Bölge Adliye Mah. C.Savcısı
|
İzmir C.Savcılığı
|
342
|
38998
|
İsmet AFŞAR
|
Adana C.Savcısı
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
343
|
39474
|
Murat AKPINAR
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
344
|
39486
|
Ahmet YIKILMAZ
|
Zonguldak C.Başsavcı Vekili
|
Ardahan C.Başsavcılığı
|
345
|
39490
|
Vedat YİĞİT
|
Gaziosmanpaşa C.Başsavcı Vekili
|
İstanbul Anadolu C.Savcılığı
|
346
|
39516
|
Sevgi TOPUZ
|
Mersin Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
347
|
39527
|
Semra DEMİRER
|
Denizli Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
348
|
39541
|
İsmail DÜZENLİ
|
Mersin Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
349
|
39543
|
Ali İNANICI
|
Ankara C.Savcısı
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
350
|
39564
|
Yılmaz AKINCI
|
İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyesi
|
İstanbul Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
351
|
39572
|
Ahmet ÇİÇEKLİ
|
Ordu C.Başsavcısı
|
Manisa C.Başsavcılığı
|
352
|
39584
|
Serkan BEYOĞLU
|
Antalya C.Savcısı
|
Erzurum C.Savcılığı
|
353
|
39591
|
Abdulkadir AKIN
|
İskenderun C.Başsavcısı
|
Kayseri C.Başsavcılığı
|
354
|
39606
|
Hakan TURAL
|
Aydın C.Savcısı
|
Ankara C.Savcılığı
|
355
|
39615
|
Mehmet DAVRAN
|
İzmir Bölge Adliye Mah. C.Savcısı
|
İzmir C.Savcılığı
|
356
|
39616
|
Mustafa AKBAŞ
|
Adana Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
357
|
39619
|
Mehmet ÖZDEMİR
|
Kocaeli Hâkimi
|
İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
358
|
39637
|
Osman EROL
|
Antalya Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
359
|
39659
|
Ali İhsan ÇAMURLU
|
Yargıtay C.Savcısı
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
360
|
39664
|
Ferhat SAYALI
|
Mersin Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
361
|
39672
|
Mustafa CEVHER
|
Erzurum Bölge Adliye Mah. Üyesi
|
Erzurum Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
362
|
39675
|
Abdurrahim ALAN
|
Karaman C.Başsavcısı
|
Giresun C.Başsavcılığı
|
363
|
39681
|
Mustafa ÖZTÜRK
|
İzmir C.Savcısı
|
Menderes C.Başsavcılığı
|
364
|
39684
|
Ümit POLAT
|
Mersin Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
365
|
39723
|
Akif BİLMEN
|
Adana Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
366
|
39775
|
Erdal ŞENSOY
|
İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyesi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
367
|
39785
|
Murat SEVİNÇ
|
Antalya C.Savcısı
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
368
|
39793
|
Önder Kemal SEKÜCÜ
|
Çorlu C.Başsavcısı
|
Rize C.Başsavcılığı
|
369
|
39799
|
Leyla TAŞKOPARAN
|
Tekirdağ Hâkimi
|
Mersin Hâkimliği
|
370
|
39815
|
Şennur AKSU ÇALIK
|
Kayseri Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
371
|
39831
|
Servet KORKMAZ
|
İskenderun Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Bursa Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
|
372
|
39872
|
Kasım TÜTEN
|
Kırıkkale C.Başsavcısı
|
Aydın C.Başsavcılığı
|
373
|
39878
|
Muhammet GÖKER
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
374
|
39904
|
Halil ÇALIK
|
Kayseri Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
375
|
39923
|
Bekir ŞAHİNER
|
İzmir Bölge Adliye Mah. C.Savcısı
|
İzmir C.Savcılığı
|
376
|
39930
|
Süleyman DURMAZ
|
Antalya Bölge Adliye Mah. C.Savcısı
|
Antalya C.Savcılığı
|
377
|
39957
|
Semra TURAN
|
Çanakkale Hâkimi
|
Karaman Hâkimliği
|
378
|
39967
|
Vedat KOÇ
|
Malatya Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Aydın Hâkimliği
|
379
|
39970
|
Niyazi YAR
|
Denizli C.Başsavcı Vekili
|
Antalya C.Savcılığı
|
380
|
39987
|
Levent KANDEMİR
|
İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcısı
|
İstanbul Anadolu C.Savcılığı
|
381
|
40002
|
Özlem Hülya TURAL
|
Aydın Hâkimi
|
Ankara Hâkimliği
|
382
|
40015
|
İsmail UÇAR
|
İstanbul C.Başsavcı Vekili
|
İstanbul Anadolu C.Başsavcılığı
|
383
|
40036
|
Fatma ARIKAN
|
Adana C.Savcısı
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
384
|
40060
|
Faik ERSÖZ
|
Çanakkale C.Başsavcı Vekili
|
Antalya C.Savcılığı
|
385
|
40061
|
Nihat KAYA
|
Adana C.Savcısı
|
Adana Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
|
386
|
40075
|
Özben ARSLAN
|
Aydın Hâkimi
|
Ankara Hâkimliği
|
387
|
40077
|
Mustafa TARSUSLU
|
Ceyhan C.Başsavcısı
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
388
|
40082
|
İlyas YAVUZ
|
Kırklareli C.Başsavcısı
|
Muğla C.Başsavcılığı
|
389
|
40098
|
Ömer KARİŞİT
|
Yargıtay C.Savcısı
|
Çanakkale C.Başsavcılığı
|
390
|
40099
|
Keskin KARAKURT
|
İstanbul Hâkimi
|
İstanbul Anadolu Hâkimliği
|
391
|
40105
|
Abdullah ÖZER
|
Silivri Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
İstanbul Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
|
392
|
40126
|
Kurtca EKER
|
Diyarbakır C.Başsavcı Vekili
|
Fethiye C.Başsavcılığı
|
393
|
40160
|
Menderes METİN
|
Ankara Hâkimi
|
Erzurum Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
394
|
40167
|
Harun YİĞİT
|
Adana Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
395
|
40258
|
Meral ÜNEL
|
Adana Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
396
|
40305
|
Fatih AÇIL
|
İstanbul Anadolu C.Savcısı
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
397
|
40359
|
Cengiz DÖKÜNLÜ
|
İstanbul Anadolu Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
398
|
40775
|
Ozan KAYA
|
Giresun C.Başsavcısı
|
Kırklareli C.Başsavcılığı
|
399
|
40777
|
Mehmet ÖZEL
|
Sakarya C.Başsavcısı
|
Afyonkarahisar C.Başsavcılığı
|
400
|
40789
|
Mustafa ÇELENK
|
İnegöl C.Başsavcısı
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
401
|
40822
|
Zafer ASKER
|
Kilis C.Başsavcısı
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
402
|
40827
|
Fetiye HAKGEÇİRMEZ ÇOLAK
|
Adana Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
403
|
40837
|
Bilgin BAKIR
|
Küçükçekmece C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
404
|
40857
|
Musa TAŞKIN
|
Alanya C.Başsavcısı
|
Yargıtay C.Savcılığı
|
405
|
40862
|
Oğuzhan KARAHAN
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
406
|
40869
|
Abdurrahman GÜN
|
Ankara Hâkimi
|
Ankara Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
407
|
40871
|
Faruk FİDAN
|
Malatya Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Eskişehir Hâkimliği
|
408
|
40872
|
Türkay SAĞLAM
|
Kayseri Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
409
|
40894
|
Metin Kaan BARAN
|
Ankara Batı C.Savcısı
|
Aksaray C.Savcılığı
|
410
|
40896
|
Mahmut GÜNGÖR
|
Bursa C.Savcısı
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
411
|
40905
|
Sinan TÜR
|
Antalya C.Başsavcı Vekili
|
Zonguldak C.Savcılığı
|
412
|
40911
|
Uğurhan KUŞ
|
Şanlıurfa C.Başsavcısı
|
Bursa C.Başsavcılığı
|
413
|
40933
|
Bülent KOÇ
|
Mersin Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
İstanbul Hâkimliği
|
414
|
40936
|
Uğur Güçlü ALTINTAŞ
|
Erzurum Bölge Adliye Mah. Daire Başkanı
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
|
415
|
40982
|
Mehmet Nadir YAĞCI
|
Akhisar C.Başsavcısı
|
Burdur C.Başsavcılığı
|
416
|
40986
|
Serpil ÇEKİNKARA BAKIR
|
Küçükçekmece Hâkimi
|
İstanbul Hâkimliği
|
417
|
41001
|
Yeşim UZUN
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
418
|
41011
|
Mustafa GÜNER
|
Küçükçekmece C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
419
|
41016
|
Cihan SAN
|
Fethiye Hâkimi
|
İzmir Hâkimliği
|
420
|
41045
|
Yasemin PAYAM YILMAZ
|
Gaziantep Hâkimi
|
Kayseri Hâkimliği
|
421
|
41048
|
Bilal UYSAL
|
Uşak Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
422
|
41057
|
Metin ERDAĞ
|
Adana Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
423
|
41062
|
Adnan TOSUN
|
Nevşehir C.Başsavcısı
|
Bartın C.Başsavcılığı
|
424
|
41067
|
Ali Osman SAMSA
|
Mersin Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
425
|
41077
|
Sadi DOĞAN
|
Burdur C.Başsavcısı
|
Şanlıurfa C.Başsavcılığı
|
426
|
41079
|
Gürkan KÜTÜK
|
Antalya Bölge Adliye Mah. C.Savcısı
|
Antalya C.Başsavcı Vekilliği
|
427
|
41087
|
Adnan BUDAK
|
Mersin Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
428
|
41091
|
Işıl KÜTÜK
|
Antalya Hâkimi
|
Antalya Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
429
|
41097
|
Murat İLHAN
|
Balıkesir Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Ankara Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
|
430
|
41105
|
Üzeyir KARAKÜLAH
|
Çorum C.Başsavcı Vekili
|
Ankara C.Savcılığı
|
431
|
41111
|
Murat YİĞİTER
|
Edirne C.Savcısı
|
Çorlu C.Başsavcılığı
|
432
|
41114
|
Duygu SÜZER
|
Ankara Bölge Adliye Mah. C.Savcısı
|
Kütahya Hâkimliği
|
433
|
41130
|
Hasan GÜNGÖR
|
Adana Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
434
|
41367
|
Ayten ATALAYIN ERTÜRK
|
Manisa Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
435
|
41370
|
Gülpınar TÜR
|
Antalya Hâkimi
|
Zonguldak Hâkimliği
|
436
|
41393
|
Mustafa SÖYLER
|
Konya Hâkimi
|
Mersin Hâkimliği
|
437
|
41403
|
Özcan GÜNGÖR
|
Kayseri Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
438
|
41410
|
Muhittin PARLAK
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
439
|
41520
|
Ömer METE
|
Gemlik C.Başsavcısı
|
Muş C.Başsavcılığı
|
440
|
41561
|
Yusuf KUYUPINAR
|
Kayseri Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
441
|
41835
|
Mehmet CENGİZ
|
Kütahya Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
442
|
41856
|
Umut SADAK
|
Ankara Bölge Adliye Mah. C.Savcısı
|
Ankara Batı C.Savcılığı
|
443
|
41873
|
Ahmet KARA
|
Denizli C.Savcısı
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
444
|
41890
|
Tuncay YILMAZ
|
Gaziantep C.Savcısı
|
Kayseri C.Savcılığı
|
445
|
41895
|
Kazım SIR
|
Çanakkale Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
446
|
41923
|
Adem AYGÜN
|
Şanlıurfa Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
İstanbul Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
|
447
|
41935
|
Mustafa DEDE
|
Didim C.Başsavcısı
|
Batman C.Başsavcılığı
|
448
|
41943
|
Ender GENCER
|
İstanbul Anadolu Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
449
|
41953
|
Gülcan ÇAKIR KAYA
|
Giresun Hâkimi
|
Kırklareli Hâkimliği
|
450
|
41961
|
Ayşe KÖSE GÜL
|
Adana Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
451
|
41998
|
Melek KORUKLUOĞLU
|
İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyesi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
452
|
42015
|
Ercan ATEŞ
|
İstanbul Anadolu C.Savcısı
|
Bakırköy C.Savcılığı
|
453
|
42025
|
Hüdayi TAŞPINAR
|
Adana C.Savcısı
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
454
|
42026
|
Deniz ÖZTOPRAK RAHİMİ
|
Adana Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
455
|
42080
|
Ahmet ÇELİKKOL
|
Adalet Müfettişi
|
İskenderun C.Başsavcılığı
|
456
|
42100
|
Alev ERSAN ALBUZ
|
Ankara Bölge Adliye Mah. C.Savcısı
|
Ankara C.Savcılığı
|
457
|
42106
|
Şenol TAŞKALE
|
Batman C.Başsavcısı
|
Ankara C.Savcılığı
|
458
|
42119
|
Nurullah BODUR
|
Adana Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Kayseri Hâkimliği
|
459
|
42125
|
Mahmut ARSLAN
|
Kozan C.Başsavcısı
|
Ankara C.Savcılığı
|
460
|
42136
|
Şengül AYGÜN
|
Ankara Batı Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
461
|
42161
|
Dr.Gökhan TANERİ
|
Adana Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
462
|
42165
|
Orhan BİÇİCİOĞLU
|
İstanbul Anadolu C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
463
|
42172
|
Hasan BAĞRIAÇIK
|
Afyonkarahisar Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
464
|
42361
|
Kıvanç ODABAŞIOĞLU
|
Adana C.Savcısı
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
465
|
42372
|
Kürşat KÖYLÜ
|
Adana Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
466
|
42414
|
Ahmet KURT
|
Adalar C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
467
|
42518
|
Güngör KARAKOÇ
|
Çatalca C.Başsavcısı
|
Tekirdağ C.Başsavcılığı
|
468
|
42545
|
Nevzat SEZER
|
Mersin C.Savcısı
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
469
|
42550
|
Oğuzhan DÖNMEZ
|
Akşehir C.Başsavcısı
|
Niğde C.Başsavcılığı
|
470
|
42561
|
Mehmet AYAZ
|
Ünye C.Başsavcısı
|
Ordu C.Başsavcılığı
|
471
|
42583
|
Ömer SİVRİKAYA
|
Gebze Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
472
|
42617
|
Ömer POLAT
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
473
|
42625
|
Mustafa AKBULUT
|
İzmir C.Savcısı
|
Akhisar C.Başsavcılığı
|
474
|
42671
|
Arzu KARAKÜLAH
|
Çorum Hâkimi
|
Ankara Hâkimliği
|
475
|
42685
|
Osman KÖSE
|
Rize C.Başsavcısı
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
476
|
42686
|
Tuncer KAYA
|
Afyonkarahisar Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
477
|
42691
|
Necat BATUR
|
Gaziosmanpaşa C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
478
|
42695
|
Ayhan YARDIMCI
|
İzmir Hâkimi
|
Diyarbakır Hâkimliği
|
479
|
42716
|
Necati KAZAK
|
Adana C.Savcısı
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
480
|
43102
|
Feti KILIÇ
|
Bodrum Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
481
|
92524
|
Nurşen ÖNER ARSLAN
|
Kozan Hâkimi
|
Ankara Hâkimliği
|
482
|
92527
|
Barış GÖRENEK
|
Ankara C.Savcısı
|
Ankara Batı C.Savcılığı
|
483
|
92547
|
İlyaz ÇORALI
|
Kocaeli Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
484
|
92572
|
Serdar DURMUŞ
|
Kars C.Başsavcısı
|
Kilis C.Başsavcılığı
|
485
|
92701
|
Özgür ÇAKMAKKAYA
|
İstanbul Hâkimi
|
Diyarbakır Hâkimliği
|
486
|
93715
|
Hacı Hüseyin DAŞDEMİR
|
Silivri C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
487
|
93856
|
Özgür KOÇ
|
Mersin Hâkimi
|
İstanbul Hâkimliği
|
488
|
94427
|
Yahya ULUSOY
|
Sungurlu Hâkimi
|
Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|
489
|
94997
|
Şermin GÜNAL
|
Bursa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
490
|
95034
|
Ömer SÖNMEZ
|
Muş C.Başsavcısı
|
Ankara C.Savcılığı
|
491
|
95058
|
Altuğ Kürşat ŞAHİN
|
Hakkâri C.Başsavcısı
|
Nevşehir C.Başsavcılığı
|
492
|
95103
|
Burak ÖZDOĞAN
|
Kayseri Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
493
|
95120
|
Özgür TÜRKSEVER
|
Hatay Hâkimi
|
Denizli Hâkimliği
|
494
|
95135
|
Aysel BAMBUL
|
Şanlıurfa Hâkimi
|
Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
495
|
95161
|
Elif ÇAĞLAR
|
Adana Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
496
|
95163
|
Gülfer AKIN ATALAN
|
Yargıtay Tetkik Hâkimi
|
Yargıtay C.Savcılığı
|
497
|
95221
|
Aytaç BALLI
|
Akhisar Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
İzmir Hâkimliği
|
498
|
97933
|
Mustafa BALIK
|
Denizli C.Savcısı
|
Hakkâri C.Başsavcılığı
|
499
|
97941
|
İnci ÖZMEN
|
Gaziantep Hâkimi
|
Gaziantep Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
500
|
98006
|
Mehmet Fatih CAMGÖZ
|
Ereğli (Zonguldak) C.Başsavcısı
|
Kars C.Başsavcılığı
|
501
|
98023
|
Burhan TEZCAN
|
Kuşadası C.Başsavcısı
|
Ankara C.Savcılığı
|
502
|
98118
|
Resul NARİN
|
Patnos C.Başsavcısı
|
Samsun C.Savcılığı
|
503
|
98136
|
Çağatay KARABULUT
|
Gaziantep C.Savcısı
|
Gaziantep Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
504
|
100546
|
Bülent KÜÇÜKDURAN
|
Tarsus Hâkimi
|
Adana Hâkimliği
|
505
|
100561
|
Yusuf KAYA
|
Hakkâri Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Elbistan Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
|
506
|
101212
|
Ömer KARAGÖL
|
İstanbul Hâkimi
|
Silivri Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
|
507
|
101263
|
Mustafa ÇAKMAK
|
Ardahan C.Başsavcısı
|
Çankırı C.Başsavcılığı
|
508
|
101278
|
Yasin EMRE
|
Elbistan C.Başsavcısı
|
Alanya C.Başsavcılığı
|
509
|
101309
|
Mustafa EMRE
|
Turgutlu C.Başsavcısı
|
İzmir C.Savcılığı
|
510
|
101312
|
Soner AYGÜN
|
Bolvadin C.Başsavcısı
|
Ünye C.Başsavcılığı
|
511
|
101416
|
Turan KILIÇ
|
Malatya Hâkimi
|
Adana Hâkimliği
|
512
|
101435
|
Salih ŞENGÖZ
|
Boyabat C.Başsavcısı
|
Bursa C.Savcılığı
|
513
|
101472
|
Oğuzhan SEL
|
Hatay C.Savcısı
|
Seferihisar C.Başsavcılığı
|
514
|
101499
|
Emrah Özge YELKEN
|
Dinar C.Başsavcısı
|
Sungurlu C.Başsavcılığı
|
515
|
101506
|
Ali Rıza SÖNMEZ
|
Ağrı C.Başsavcısı
|
Ankara C.Savcılığı
|
516
|
101679
|
Oğuz BEKAR
|
Çorum Hâkimi
|
Mersin Hâkimliği
|
517
|
102092
|
İmren YILMAZ
|
Bodrum C.Savcısı
|
Ankara C.Savcılığı
|
518
|
104659
|
Hatice Emel ERDOĞAN
|
Ferizli Hâkimi
|
Sakarya Hâkimliği
|
519
|
104701
|
İsmail MERMERCİ
|
Erciş C.Başsavcısı
|
Boyabat C.Başsavcılığı
|
520
|
104718
|
Kürşat Kağan DOĞAN
|
Kemer C.Başsavcısı
|
Ankara C.Savcılığı
|
521
|
104729
|
Mustafa YEŞİL
|
Siverek C.Başsavcısı
|
Kozan C.Başsavcılığı
|
522
|
104743
|
Sibel KOFOĞLU
|
Çorlu C.Savcısı
|
Erzurum Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
523
|
104758
|
Ömer ORHAN
|
İstanbul Hâkimi
|
Kütahya Hâkimliği
|
524
|
104788
|
Arman İLHAN
|
Küçükçekmece C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
525
|
104815
|
Süleyman Selçuk GÖKÇE
|
Nizip C.Başsavcısı
|
Turgutlu C.Başsavcılığı
|
526
|
104825
|
İbrahim BOZKURT
|
Bartın C.Başsavcısı
|
Ankara C.Savcılığı
|
527
|
104920
|
Ayşegül BİLGİN
|
Kayseri Hâkimi
|
Ankara Hâkimliği
|
528
|
104925
|
Yıldıray KAYA
|
Erzurum Hâkimi
|
Ankara Hâkimliği
|
529
|
104931
|
Azmi Çağatay BİLGİN
|
Kayseri C.Savcısı
|
Ankara Hâkimliği
|
530
|
104940
|
Ayhan DAL
|
Hakkâri Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Bursa Hâkimliği
|
531
|
105281
|
Fatih KÖSEKAYA
|
Yargıtay Tetkik Hâkimi
|
Antalya Hâkimliği
|
532
|
105282
|
Nagihan ŞAHİN
|
Hakkâri Hâkimi
|
Nevşehir Hâkimliği
|
533
|
105284
|
Gökhan TÜRKKAN
|
Mersin Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
534
|
107054
|
Muhammet BARUT
|
Küçükçekmece C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
535
|
107350
|
Can Tümer KERİŞ
|
Biga C.Başsavcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
536
|
107370
|
Mustafa Kemal ÇATAK
|
Konya C.Savcısı
|
Ankara Hâkimliği
|
537
|
107393
|
Tahir ÖZGENÇ
|
Bursa C.Savcısı
|
Patnos C.Başsavcılığı
|
538
|
107462
|
Sedat TURAN
|
Iğdır C.Başsavcısı
|
Kayseri C.Savcılığı
|
539
|
107464
|
Meltem MEMİŞ
|
Beypazarı C.Başsavcısı
|
Ankara C.Savcılığı
|
540
|
107487
|
Hüseyin GÜLLE
|
Gölcük C.Başsavcısı
|
Aydın C.Savcılığı
|
541
|
107503
|
Hakan BİLGİN
|
İstanbul C.Savcısı
|
Mersin C.Savcılığı
|
542
|
107561
|
Muhammet SAĞLAM
|
Kemalpaşa C.Başsavcısı
|
Iğdır C.Başsavcılığı
|
543
|
107566
|
Zuhal İLHAN
|
Küçükçekmece Hâkimi
|
İstanbul Hâkimliği
|
544
|
107639
|
Hüseyin Turan KÖROĞLU
|
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
|
Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
545
|
107644
|
Fatih SOYSAL
|
Elmalı Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Antalya Hâkimliği
|
546
|
108875
|
Ahmet MAHNAOĞLU
|
İstanbul C.Savcısı
|
Erzurum C.Savcılığı
|
547
|
109437
|
Yaşar Fatih MENGÜÇ
|
Kırklareli C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
548
|
109450
|
Kemal GÜVENİŞ
|
Küçükçekmece C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
549
|
109678
|
Kerem YILMAZ
|
Silivri C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
550
|
109713
|
Vedat TEMEL
|
Anamur C.Başsavcısı
|
Akşehir C.Başsavcılığı
|
551
|
109767
|
Tunay PULÇA
|
Sungurlu C.Başsavcısı
|
Ağrı C.Başsavcılığı
|
552
|
110836
|
Başak ERYILMAZ
|
İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcısı
|
İstanbul Anadolu C.Savcılığı
|
553
|
111949
|
Enes POLAT
|
İstanbul C.Savcısı
|
Kırşehir C.Savcılığı
|
554
|
118853
|
İsmail Gökhan ORMAN
|
Malatya C.Savcısı
|
Gaziantep C.Savcılığı
|
555
|
118881
|
Müyesser KARAGÖZ
|
Manisa Hâkimi
|
Elmalı Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
|
556
|
118882
|
Sedat OKULMUŞ
|
Siirt C.Savcısı
|
Kayseri C.Savcılığı
|
557
|
118957
|
Caner BABALOĞLU
|
Bakırköy C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
558
|
119088
|
Evrim ATAY
|
İstanbul C.Savcısı
|
Gaziantep C.Savcılığı
|
559
|
119112
|
Aslı CAYMAZ BİLGİN
|
İstanbul Hâkimi
|
Mersin Hâkimliği
|
560
|
119140
|
Ferhat DEMİRCİ
|
Uşak C.Savcısı
|
Eskişehir C.Savcılığı
|
561
|
119142
|
Durmuş YILMAZ
|
Nevşehir Hâkimi
|
Kayseri Hâkimliği
|
562
|
119171
|
Ömer Taha ONAT
|
İstanbul C.Savcısı
|
Denizli C.Savcılığı
|
563
|
119174
|
Ceren HEKİM DEMİRCİ
|
Uşak Hâkimi
|
Eskişehir Hâkimliği
|
564
|
119198
|
Filiz KOZAK GÜLEÇ
|
İstanbul Anadolu Hâkimi
|
İstanbul Hâkimliği
|
565
|
119202
|
Dilek ORMAN
|
Malatya Hâkimi
|
Gaziantep Hâkimliği
|
566
|
119215
|
Fatma ÇAKMAK KURNAZ
|
Ankara Hâkimi
|
Ankara Batı Hâkimliği
|
567
|
119277
|
Gökalp YALÇIN
|
Bartın C.Savcısı
|
Çorlu C.Savcılığı
|
568
|
119447
|
Emine GENCER
|
İstanbul Anadolu Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
569
|
120313
|
Emrah YALDIZKAYA
|
Bilecik C.Savcısı
|
Kuşadası C.Başsavcılığı
|
570
|
120576
|
Berna BOYRAZOĞLU YELKEN
|
Dinar Hâkimi
|
Sungurlu Hâkimliği
|
571
|
120619
|
Salih PEHLİVANOĞLU
|
Elbistan Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Akhisar Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
|
572
|
120621
|
Seval ALAÇAM SAĞLAM
|
Kars Hâkimi
|
İstanbul Hâkimliği
|
573
|
120678
|
Harun KARAHAN
|
Serik C.Başsavcısı
|
Erciş C.Başsavcılığı
|
574
|
120761
|
Ramazan BALCI
|
Gaziantep C.Savcısı
|
İstanbul Hâkimliği
|
575
|
120777
|
Engin SAĞLAM
|
Karacabey C.Başsavcısı
|
Ankara C.Savcılığı
|
576
|
120805
|
Neslihan AKCAER
|
Amasya Hâkimi
|
İstanbul Hâkimliği
|
577
|
120827
|
Sezgin KURUYAMAÇ
|
Samsun Hâkimi
|
Hakkâri Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
|
578
|
120858
|
İdil Melek SOYSAL
|
Elmalı C.Savcısı
|
Antalya Hâkimliği
|
579
|
120871
|
Burçin VURGUN
|
Aydın Hâkimi
|
Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|
580
|
120910
|
Muhammet AKCAER
|
Amasya C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
581
|
120914
|
Zekeriya Alper İNANÇ
|
Viranşehir C.Başsavcısı
|
İnegöl C.Başsavcılığı
|
582
|
120940
|
Hasan ADALI
|
Gaziosmanpaşa C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
583
|
120944
|
Çağlar ERTAŞ
|
Nazilli C.Savcısı
|
Adana C.Savcılığı
|
584
|
120965
|
Bihter PEKEL KILIÇ
|
Bodrum Hâkimi
|
Adana Hâkimliği
|
585
|
122210
|
Meleknaz KÖROĞLU
|
Yargıtay Tetkik Hâkimi
|
Adana Hâkimliği
|
586
|
122222
|
Esra DOKUR
|
Akhisar Hâkimi
|
Aydın Hâkimliği
|
587
|
122269
|
Yunus Feryat SORKUT
|
Didim C.Savcısı
|
Elbistan C.Başsavcılığı
|
588
|
122272
|
Şahin ŞİMŞEK
|
Bakırköy Hâkimi
|
İstanbul Hâkimliği
|
589
|
122273
|
Keramettin KAYA
|
Nevşehir C.Savcısı
|
Bursa Hâkimliği
|
590
|
122338
|
Yasin KÖSE
|
Batman Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
591
|
122345
|
Yeşim CAN
|
Alaşehir Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
592
|
122390
|
Burcu SAĞLAM
|
Karacabey Hâkimi
|
Ankara Hâkimliği
|
593
|
122441
|
Arif KAPLAN
|
Kars C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
594
|
122449
|
Murat DEMİRCİOĞLU
|
Kars C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
595
|
122456
|
Lütfü BOYALI
|
Karaman C.Savcısı
|
Kemer C.Başsavcılığı
|
596
|
122495
|
Erkan YILDIRIM
|
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
|
İzmir Hâkimliği
|
597
|
122526
|
Nilgün ŞİMŞEK
|
Bakırköy Hâkimi
|
İstanbul Hâkimliği
|
598
|
122559
|
Deniz NAS
|
Büyükçekmece Hâkimi
|
Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|
599
|
122570
|
Nevzat Cahit TOPRAK
|
Bozüyük C.Savcısı
|
İstanbul Hâkimliği
|
600
|
122729
|
Ali Kemal KARATAŞ
|
Düzce C.Savcısı
|
Siverek C.Başsavcılığı
|
601
|
124674
|
Zerrin SAĞLIK BARAN
|
Çankırı Hâkimi
|
Kayseri Hâkimliği
|
602
|
124691
|
Burcu KAĞAN KAPLAN
|
Kars Hâkimi
|
İstanbul Hâkimliği
|
603
|
125133
|
Hazım Agah TUT
|
Taşköprü C.Savcısı
|
Adana C.Savcılığı
|
604
|
125134
|
Zeynep TÜRKOĞLU GERÇEK
|
Erzincan C.Savcısı
|
Ankara C.Savcılığı
|
605
|
125165
|
Özgür ÖZENER ÖZKAN
|
Dikili Hâkimi
|
Eskişehir Hâkimliği
|
606
|
125168
|
İclal SÜMER
|
Nevşehir C.Savcısı
|
Adana Hâkimliği
|
607
|
125177
|
Rukiye GÜVEN BOYALI
|
Karaman Hâkimi
|
Kemer Hâkimliği
|
608
|
125182
|
Nazlım BOYNUKALIN
|
Ereğli (Konya) Hâkimi
|
Adana Hâkimliği
|
609
|
125206
|
Seçil ÖZDEMİR
|
Giresun Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
610
|
125212
|
Tuğba SERT
|
Burdur Hâkimi
|
Şebinkarahisar Hâkimliği
|
611
|
125220
|
İsmet TAN
|
Marmaris C.Savcısı
|
Marmaris C.Başsavcılığı
|
612
|
125228
|
Mehdi ÖZÇOBAN
|
Siirt C.Savcısı
|
Antalya C.Savcılığı
|
613
|
125236
|
İhsan TÜRKOĞLU
|
Çeşme C.Savcısı
|
Dörtyol C.Başsavcılığı
|
614
|
125278
|
Kamil YURT
|
Adıyaman Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
615
|
125297
|
İdris GÜLTEKİN
|
Silivri C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
616
|
125321
|
İsmail KASALAK
|
Kumluca Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
617
|
125337
|
Ragıp GÜLLÜ
|
Ankara Batı C.Savcısı
|
Kemalpaşa C.Başsavcılığı
|
618
|
125338
|
Bilal CANTÜRK
|
Turgutlu Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
619
|
125347
|
Gül YILDIZ
|
Kuşadası Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
620
|
125360
|
İbrahim MERTTÜRK
|
Bergama C.Savcısı
|
Dinar C.Başsavcılığı
|
621
|
125370
|
Mesuthan ÖZDEMİR
|
Giresun C.Savcısı
|
Bursa C.Savcılığı
|
622
|
125404
|
İkram COŞKUN
|
Gaziosmanpaşa C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
623
|
125415
|
Zişan GÖZLÜDERE
|
Ceyhan Hâkimi
|
Mersin Hâkimliği
|
624
|
125419
|
Deniz VİDİNEL
|
Milâs Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
625
|
125463
|
Ali Burak UĞUR
|
Nevşehir C.Savcısı
|
Ereğli (Zonguldak) C.Başsavcılığı
|
626
|
125470
|
Ertuğrul SEÇER
|
Bulancak Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
627
|
125472
|
Burak SÜMER
|
Nevşehir Hâkimi
|
Adana Hâkimliği
|
628
|
125481
|
Osman NAS
|
Büyükçekmece C.Savcısı
|
Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|
629
|
125486
|
İlkay GÜLLÜ
|
Ankara Batı Hâkimi
|
Kemalpaşa Hâkimliği
|
630
|
125491
|
Tuba ŞAHİN
|
Amasya Hâkimi
|
Ankara Hâkimliği
|
631
|
125493
|
Aylin ERSAN ÇAKIR
|
İnegöl Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
632
|
125496
|
Meral TÜRKOĞLU SEL
|
Hatay Hâkimi
|
Seferihisar Hâkimliği
|
633
|
125534
|
Hale Müyesser MENDİ
|
Söke Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
634
|
125540
|
Eray AKKAVAK
|
Gaziosmanpaşa C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
635
|
125555
|
Tolga Han ALTINAY
|
Tarsus C.Savcısı
|
Kumluca C.Başsavcılığı
|
636
|
125556
|
Kübra ŞENSÖZ
|
Dörtyol Hâkimi
|
Adana Hâkimliği
|
637
|
125558
|
Betül DEMİRUS
|
Çeşme Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
638
|
125574
|
Abdullah SERT
|
Burdur C.Savcısı
|
Şebinkarahisar C.Başsavcılığı
|
639
|
125591
|
Arif USLU
|
Hendek C.Savcısı
|
Kandıra C.Başsavcılığı
|
640
|
125610
|
Hatice BİLİR BABA
|
Akçaabat Hâkimi
|
İstanbul Hâkimliği
|
641
|
125862
|
Mehmet Tevfik GERÇEK
|
Erzincan Hâkimi
|
Ankara Hâkimliği
|
642
|
125873
|
Ersin ŞARE
|
Marmaris Hâkimi
|
Adana Hâkimliği
|
643
|
125877
|
Ozan AZGIT
|
Gaziantep C.Savcısı
|
Nizip C.Başsavcılığı
|
644
|
125898
|
Özlem EROĞLU DEMİRCİ
|
Menemen Hâkimi
|
İzmir Hâkimliği
|
645
|
125901
|
İsmet DALASLAN
|
Kandıra C.Başsavcısı
|
Bakırköy C.Savcılığı
|
646
|
125910
|
Murat GÜLER
|
Bafra Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
647
|
125932
|
Eda ERTAŞ
|
Nazilli C.Savcısı
|
Adana C.Savcılığı
|
648
|
125950
|
Osman SAĞLAM
|
Kars C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
649
|
125958
|
Selçuk IŞIK
|
Manavgat Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
650
|
125960
|
Mustafa SEVER
|
Akçaabat C.Başsavcısı
|
Bolvadin C.Başsavcılığı
|
651
|
125962
|
Berna ÖZCAN ÇELİK
|
Pazar Hâkimi
|
Menemen Hâkimliği
|
652
|
125964
|
Zeynep Ceren UĞUR
|
Nevşehir Hâkimi
|
Ereğli (Zonguldak) Hâkimliği
|
653
|
126002
|
Merve TÜRKER
|
Tokat Hâkimi
|
Mersin Hâkimliği
|
654
|
126003
|
Mehmet TUNCEL
|
Erzincan Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
655
|
126012
|
Sema CANPOLAT OKULMUŞ
|
Siirt Hâkimi
|
Kayseri Hâkimliği
|
656
|
126025
|
Cemil ŞENSÖZ
|
Dörtyol C.Savcısı
|
Adana C.Savcılığı
|
657
|
126038
|
Mehtap BAYRAK DALASLAN
|
Kandıra Hâkimi
|
Bakırköy Hâkimliği
|
658
|
137316
|
Tunç ÖZKAN
|
Dikili C.Savcısı
|
Eskişehir C.Savcılığı
|
659
|
137331
|
Ayşegül ORHAN ÖZÇOBAN
|
Siirt Hâkimi
|
Antalya Hâkimliği
|
660
|
137415
|
Özden İPEK
|
Muş Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
661
|
137439
|
Alihan ORHAN
|
Bakırköy Hâkimi
|
İstanbul Hâkimliği
|
662
|
137446
|
Oğuz Şükrü ENER
|
Sivas C.Savcısı
|
Anamur C.Başsavcılığı
|
663
|
137453
|
Neslihan DERECİ MENGÜÇ
|
Kırklareli Hâkimi
|
İstanbul Hâkimliği
|
664
|
137457
|
Seyda HOŞKÜR BAŞYİĞİT
|
İstanbul Hâkimi
|
Denizli Hâkimliği
|
665
|
137460
|
Recep KURT
|
Silivri Hâkimi
|
İstanbul Hâkimliği
|
666
|
137469
|
İsmet ÇİNAR
|
Kütahya C.Savcısı
|
Serik C.Başsavcılığı
|
667
|
137475
|
Abdullah GÜNEY
|
Denizli C.Savcısı
|
Akçaabat C.Başsavcılığı
|
668
|
137590
|
Ayşe TÜRK DEMİRCİOĞLU
|
Kars Hâkimi
|
İstanbul Hâkimliği
|
669
|
138905
|
Ferdi BABA
|
Akçaabat C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
670
|
139637
|
Abdulhamit DURGUT
|
Kocaeli C.Savcısı
|
Gölcük C.Başsavcılığı
|
671
|
139650
|
Alp Giray YAPAR
|
Polatlı C.Savcısı
|
Beypazarı C.Başsavcılığı
|
672
|
139651
|
Zehra EKİCİ
|
Avanos Hâkimi
|
Adana Hâkimliği
|
673
|
139818
|
Özlem ORHAN
|
Bakırköy Hâkimi
|
İstanbul Hâkimliği
|
674
|
139823
|
Büşra ÇİÇEK TOPRAK
|
Bozüyük Hâkimi
|
İstanbul Hâkimliği
|
675
|
139825
|
Bilen BAŞYİĞİT
|
İstanbul C.Savcısı
|
Denizli C.Savcılığı
|
676
|
139827
|
Günşafak KARARTI
|
Düzce C.Savcısı
|
Bucak C.Başsavcılığı
|
677
|
139877
|
Derya TOSUN ENGİN
|
Çumra Hâkimi
|
Konya Hâkimliği
|
678
|
139895
|
Ebubekir USLU
|
Kemer Hâkimi
|
İstanbul Hâkimliği
|
679
|
139903
|
Dilek DEMİREL
|
Yargıtay Tetkik Hâkimi
|
Çankırı Hâkimliği
|
680
|
139917
|
Emre YILDIZ
|
Bingöl Hâkimi
|
Adana Hâkimliği
|
681
|
149927
|
Ramazan YURTERİ
|
Şarkikaraağaç Hâkimi
|
Adana Hâkimliği
|
682
|
149954
|
Zeynep ÖNER
|
Manavgat Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
683
|
150000
|
Mehtap ARSLAN
|
Tunceli Hâkimi
|
Balıkesir Hâkimliği
|
684
|
150021
|
Mehmet Arif TURFAND
|
Midyat C.Savcısı
|
Beyşehir C.Başsavcılığı
|
685
|
150042
|
Aysun CEYLAN
|
Suluova Hâkimi
|
Adana Hâkimliği
|
686
|
150070
|
Yavuz AYTEKİN
|
Nazilli Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
687
|
150102
|
Yusuf AYKUT
|
Bafra Hâkimi
|
Adana Hâkimliği
|
688
|
150106
|
Mustafa ŞENOCAK
|
Polatlı Hâkimi
|
Ankara Hâkimliği
|
689
|
150118
|
Bekir KANYILMAZ
|
Nizip C.Savcısı
|
İstanbul Anadolu C.Savcılığı
|
690
|
150169
|
Mustafa SOYTÜRK
|
Bingöl C.Savcısı
|
Biga C.Başsavcılığı
|
691
|
150171
|
Serkan YILDIZ
|
Patnos C.Savcısı
|
Bursa C.Savcılığı
|
692
|
150189
|
Zeliha SEYHUN
|
Osmancık Hâkimi
|
İstanbul Hâkimliği
|
693
|
150918
|
Ayşegül YAZICI YILMAZ
|
Silivri Hâkimi
|
İstanbul Hâkimliği
|
694
|
150931
|
Orhan TÜRÜDİ
|
Büyükçekmece C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
695
|
150937
|
Fatih Mehmet VİDİNEL
|
Milâs C.Savcısı
|
Bursa C.Savcılığı
|
696
|
150943
|
Müjde İLHAN SEVİMLİ
|
Türkoğlu Hâkimi
|
Kahramanmaraş Hâkimliği
|
697
|
150946
|
Veli ÜNAL
|
Gazipaşa Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
698
|
150949
|
Ali ÜLGER
|
Bandırma C.Savcısı
|
Gemlik C.Başsavcılığı
|
699
|
150951
|
Elif GENÇ
|
Ardahan Hâkimi
|
İstanbul Hâkimliği
|
700
|
151155
|
Sevcan KENANOĞLU
|
Şereflikoçhisar Hâkimi
|
Adana Hâkimliği
|
701
|
151359
|
Süleyman KARAKAYA
|
Adıyaman Hâkimi
|
Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|
702
|
151389
|
Yılmaz BARAN
|
Çankırı Hâkimi
|
Kayseri Hâkimliği
|
703
|
151390
|
Umut BAŞOL
|
Nazilli Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
704
|
151445
|
Mustafa YEŞİLKAYA
|
Adıyaman Hâkimi
|
Malatya Hâkimliği
|
705
|
151450
|
Cemal YILDIRIM
|
Mudanya Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
706
|
151464
|
Recep BİLGİN
|
İstanbul Anadolu Hâkimi
|
Bakırköy Hâkimliği
|
707
|
151502
|
Fatih ÇOBAN
|
Kütahya C.Savcısı
|
Didim C.Başsavcılığı
|
708
|
151503
|
Tahsin ÇORAKÇI
|
Niğde Hâkimi
|
Konya Hâkimliği
|
709
|
151520
|
Ahmet DİŞBUDAK
|
Batman Hâkimi
|
Ankara Hâkimliği
|
710
|
151521
|
Semih DOĞAN
|
Karacabey Hâkimi
|
Hâkkari Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
|
711
|
151522
|
Emin DÖRTYAMAN
|
Urla Hâkimi
|
İzmir Hâkimliği
|
712
|
151540
|
Murat ERTEN
|
Giresun C.Savcısı
|
İstanbul Anadolu Hâkimliği
|
713
|
153018
|
Muhammed Feyzi AYGÜN
|
İstanbul Hâkimi
|
Erzurum Hâkimliği
|
714
|
153030
|
Recep AKBAYIR
|
Araklı Hâkimi
|
İstanbul Hâkimliği
|
715
|
153061
|
Dursun AKSOY
|
Nevşehir Hâkimi
|
Adana Hâkimliği
|
716
|
153063
|
Abdulkerim AKŞİN
|
Kırıkhan Hâkimi
|
Kayseri Hâkimliği
|
717
|
153075
|
Yasemin BAKMAN
|
Elbistan Hâkimi
|
Mersin Hâkimliği
|
718
|
153091
|
Mustafa ATBAŞ
|
Bismil C.Savcısı
|
Karacabey C.Başsavcılığı
|
719
|
153103
|
Metehan AVANOĞLU
|
Sorgun Hâkimi
|
Kayseri Hâkimliği
|
720
|
153121
|
Fatih Mehmet ÇAMKESEN
|
Bitlis Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
721
|
153193
|
Aydın CIVGIN
|
Niğde Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
722
|
153205
|
Havva Seda GÜRGEN
|
Çarşamba Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
723
|
153209
|
Bilgin ERGÜDER
|
Kaş Hâkimi
|
Adana Hâkimliği
|
724
|
153211
|
Yasin Sencer GÜNEY
|
Tavşanlı Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
725
|
153213
|
Gülşah EĞİLMEZ TÜRÜDİ
|
Büyükçekmece Hâkimi
|
İstanbul Hâkimliği
|
726
|
153241
|
İbrahim HATİPOĞLU
|
Yozgat Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
727
|
153298
|
Sami KILIÇ
|
Yüksekova C.Savcısı
|
Çorum C.Savcılığı
|
728
|
153303
|
Mustafa İbrahim KENANOĞLU
|
Şereflikoçhisar C.Savcısı
|
Adana C.Savcılığı
|
729
|
153325
|
Adnan OK
|
Büyükçekmece C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
730
|
153405
|
Mehmet SEYHUN
|
Osmancık Hâkimi
|
İstanbul Hâkimliği
|
731
|
153414
|
Şeyma ÖZTÜRK KARARTI
|
Düzce Hâkimi
|
Bucak Hâkimliği
|
732
|
153568
|
Murat UYAR
|
Beyşehir Hâkimi
|
Antalya Hâkimliği
|
733
|
153589
|
Mediha Eda ŞAHİN
|
Karasu Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
734
|
153590
|
Pelin YILDIRIM YILDIZ
|
Patnos Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
735
|
164386
|
Vildan ÜNSAL
|
İvrindi C.Savcısı
|
Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|
736
|
165849
|
Kılıçaslan ERDEM
|
Malatya Hâkimi
|
Niğde Hâkimliği
|
737
|
165864
|
Serap ERTEN
|
Giresun Hâkimi
|
İstanbul Anadolu Hâkimliği
|
738
|
165874
|
Mehmet Ali KÖROĞLU
|
Yargıtay Tetkik Hâkimi
|
Siverek C.Savcılığı
|
739
|
165936
|
Sezai SAYIN
|
İstanbul Anadolu Hâkimi
|
Bingöl Hâkimliği
|
740
|
170974
|
Bilal ADIGÜZEL
|
Malatya Hâkimi
|
Adıyaman Hâkimliği
|
741
|
171068
|
Suat ARSLAN
|
Tunceli C.Savcısı
|
Balıkesir C.Savcılığı
|
742
|
171266
|
Hayrullah ŞAHİN
|
Karasu C.Savcısı
|
Bursa C.Savcılığı
|
743
|
171270
|
Özlem KILIÇ
|
Yüksekova Hâkimi
|
Çorum Hâkimliği
|
744
|
171411
|
Nuriye KANYILMAZ
|
Nizip Hâkimi
|
İstanbul Anadolu Hâkimliği
|
745
|
171471
|
Fatih EKİCİ
|
Avanos C.Savcısı
|
Adana Hâkimliği
|
746
|
171497
|
Emre GENÇ
|
Ardahan C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
747
|
171499
|
Saliha YAŞAR TUT
|
Taşköprü Hâkimi
|
Adana Hâkimliği
|
748
|
171536
|
Merve YILMAZ
|
Silivri C.Savcısı
|
İstanbul C.Savcılığı
|
749
|
171537
|
Muhammet Emin GÜRGEN
|
Çarşamba Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
750
|
171546
|
Necla Pelin UYAR
|
Beyşehir Hâkimi
|
Antalya Hâkimliği
|
751
|
173624
|
Didem BAŞAR
|
Çifteler Hâkimi
|
Erciş Hâkimliği
|
752
|
174509
|
Hülya KASALAK
|
Kumluca Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
753
|
174520
|
Olgun KAYA
|
Bartın C.Savcısı
|
Patnos C.Savcılığı
|
754
|
174563
|
Salih Zeki BİLGİN
|
Diyarbakır Hâkimi
|
Nevşehir Hâkimliği
|
755
|
174695
|
Nazif YÜCEL
|
Bartın C.Savcısı
|
Kars C.Savcılığı
|
756
|
179316
|
Dilek MERAL ATBAŞ
|
Bismil Hâkimi
|
Karacabey Hâkimliği
|
757
|
179599
|
Ayşe Şeyma ŞENTÜRK
|
Gölpazarı Hâkimi
|
Fatsa Hâkimliği
|
758
|
189693
|
Cahit COŞKUN
|
Dörtyol C.Savcısı
|
Şanlıurfa C.Savcılığı
|
759
|
189894
|
Bensu GÖKÇİÇEK
|
Kütahya Hâkimi
|
Batman Hâkimliği
|
760
|
189917
|
Ebru GÜLDÜRMEZ
|
Hatay Hâkimi
|
Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|
761
|
190021
|
Ayşe KARAKOÇ KARAİBRAHİM
|
Erciş Hâkimi
|
İstanbul Anadolu Hâkimliği
|
762
|
190068
|
Özlem KESKİN
|
Artvin Hâkimi
|
Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|
763
|
192182
|
Hülya KARAARSLAN YÜCEL
|
Bartın Hâkimi
|
Kars Hâkimliği
|
764
|
193610
|
Şeyda ALEGÖZ
|
Viranşehir Hâkimi
|
Ferizli Hâkimliği
|
765
|
193625
|
Selvi Sevde ALTINKAYA
|
Bilecik Hâkimi
|
Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|
766
|
193934
|
Derya YILMAZ
|
Uzunköprü Hâkimi
|
Turgutlu Hâkimliği
|
767
|
194129
|
Melahat ERYİĞİT
|
Çay Hâkimi
|
Şanlıurfa Hâkimliği
|
768
|
194264
|
Uğur KANBİR
|
Bartın C.Savcısı
|
Tunceli C.Savcılığı
|
769
|
194304
|
Yalçın KARAOĞLU
|
Aybastı C.Savcısı
|
Sarıkamış C.Savcılığı
|
770
|
194394
|
Nur Melda ADIGÜZEL
|
Malatya Hâkimi
|
Adıyaman Hâkimliği
|
771
|
194867
|
Cemile Hande KARAOĞLU
|
Sakarya Hâkimi
|
Sarıkamış Hâkimliği
|
772
|
195842
|
Bilal COŞGUN
|
İstanbul Anadolu C.Savcısı
|
Eskil C.Savcılığı
|
773
|
195985
|
Fatma GÜNAY
|
Akhisar Hâkimi
|
Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|
774
|
196011
|
Hatice İNANÇ
|
Viranşehir Hâkimi
|
İnegöl Hâkimliği
|
775
|
196028
|
Hayel KARAKAYA
|
Adıyaman Hâkimi
|
Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|
776
|
196152
|
Gonca ÖZKAN
|
Erciş Hâkimi
|
Konya Hâkimliği
|
777
|
196289
|
İbrahim YAHŞİ
|
İstanbul C.Savcısı
|
Hakkâri C.Savcılığı
|
778
|
199109
|
Ahmet KUMTEPE
|
Turhal C.Savcısı
|
Manavgat C.Savcılığı
|
779
|
199194
|
Emine ASLAN
|
Serik Hâkimi
|
Muş Hâkimliği
|
780
|
199202
|
Sıla SARIPINAR
|
Çaykara Hâkimi
|
Akyurt Hâkimliği