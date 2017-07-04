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Buradasınız : » » İşte görev yeri değişen 780 hakim ve savcının tam listesi

İşte görev yeri değişen 780 hakim ve savcının tam listesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yaz kararnamesiyle bölge adliye mahkemeleri ve adli yargıdaki toplam 780 hakim ve savcının görev yeri yeniden belirlendi. İşte o liste...

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İşte görev yeri değişen 780 hakim ve savcının tam listesi

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN

03/07/2017 TARİHLİ VE 918 SAYILI BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ İLE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ KARARNAMESİ

S.N.

Sic.No

Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1

21785

İbrahim ALTITAŞ

İzmir Çocuk Ağır Ceza Mah. Başkanı

Uşak Hâkimliği

2

22913

Necmettin  KARABACAKOĞLU

Yargıtay C.Savcısı

Adana C.Savcılığı

3

23657

Hüseyin Necati AKSOY

İstanbul Ticaret Mah. Başkanı

İstanbul Anadolu Hâkimliği

4

23727

Zeynep Sunay KAVAK

İstanbul Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

5

24062

İbrahim BABUR

İstanbul C.Savcısı

Van C.Savcılığı

6

24393

Mustafa SAĞIROĞLU

Ankara C.Başsavcı Vekili

Yargıtay C.Savcılığı

7

24429

Emin ATİK

İzmir C.Başsavcı Vekili

Karşıyaka C.Savcılığı

8

24674

Enes SEVGİ

Bakırköy Ağır Ceza Mah. Başkanı

Büyükçekmece Hâkimliği

9

24800

Naciye Füsun ÇAĞLAR

İstanbul Anadolu Hâkimi

Van Hâkimliği

10

25228

Doğan KARAKOÇ

İstanbul C.Savcısı

Malatya C.Savcılığı

11

25255

Füsun AKSU

İstanbul Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

12

25267

Seher ÖZKURT

İstanbul Anadolu Hâkimi

Mersin Hâkimliği

13

25272

Mehmet Mahir KARA

Ankara Batı C.Başsavcı Vekili

Yargıtay C.Savcılığı

14

25280

Atilla AYVACI

Kocaeli C.Savcısı

Erzurum C.Savcılığı

15

25445

Mustafa ÖVÜÇ

Antalya Hâkimi

Mardin Hâkimliği

16

25690

Sevgi ÖVÜÇ

Antalya Hâkimi

Mardin Hâkimliği

17

25969

Süleyman KÖSE

Adana Ağır Ceza Mah. Başkanı

Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

18

26039

Ali SOYLU

Karşıyaka C.Başsavcı Vekili

İzmir C.Savcılığı

19

26101

Melda ŞAHİN

İzmir Ağır Ceza Mah. Üyesi

Van Ağır Ceza Mah. Üyeliği

20

26181

Aydan BÜYÜKYILDIZ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Malatya Hâkimliği

21

26215

Ateş Hasan SÖZEN

İstanbul C.Başsavcı Vekili

Bakırköy C.Savcılığı

22

26233

Ahmet KELEBEK

İstanbul Anadolu C.Savcısı

Küçükçekmece C.Savcılığı

23

26235

Ahmet BERKE

Ankara C.Başsavcı Vekili

Yargıtay C.Savcılığı

24

27540

Nilüfer GÜVEMLİ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Kahramanmaraş Hâkimliği

25

27654

İsmail ONARAN

İstanbul C.Savcısı

Küçükçekmece C.Savcılığı

26

27732

Fatma TEKİN

Antalya Hâkimi

Diyarbakır Hâkimliği

27

27744

Gülay ÖZTÜRK

Kocaeli Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

28

27779

Hüseyin KOÇ

İzmir Hâkimi

Hatay Hâkimliği

29

27986

Orhan ERBAY

Bakırköy C.Başsavcı Vekili

Büyükçekmece C.Savcılığı

30

28226

Ali ÖKSÜZ

Bursa C.Başsavcı Vekili

Bursa Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

31

28294

Tamer AKGÖKÇE

İstanbul Anadolu Hâkimi

Trabzon Hâkimliği

32

28378

Şema KELEBEK

İstanbul Anadolu Hâkimi

Küçükçekmece Hâkimliği
 

 

33

28473

Adil ÖZER

İstanbul Anadolu C.Savcısı

Van C.Savcılığı

34

28520

Mehmet AYHAN

İstanbul C.Başsavcı Vekili

Gaziosmanpaşa C.Savcılığı

35

28553

Vural İRTEM

Bakırköy C.Savcısı

Gaziantep C.Savcılığı

36

29124

Figen SUNGUROĞLU

İstanbul Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

37

29200

Celal DİLLİ

Ankara Hâkimi

Elazığ Hâkimliği

38

29213

Sait KUNT

İstanbul C.Savcısı

Küçükçekmece C.Savcılığı

39

29237

Mehtap ÖĞEÇ

Ankara C.Başsavcı Vekili

Yargıtay C.Savcılığı

40

29242

Mustafa YILDIRIM

Antalya C.Başsavcı Vekili

Antalya Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

41

29289

Metin ARDA

Bakırköy C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

42

29420

Zafer EDİŞ

Ankara C.Başsavcı Vekili

Yargıtay C.Savcılığı

43

29421

Serap PEKER

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

44

29484

Sadettin ARSLAN

Zonguldak C.Savcısı

Mardin C.Savcılığı

45

29492

Mehmet YURTSEVEN

Bolu C.Başsavcısı

Yargıtay C.Savcılığı

46

29513

Kemal YILMAZ

Bursa Ağır Ceza Mah. Başkanı

Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

47

29599

Ülker KAYA

İstanbul Hâkimi

Aksaray Hâkimliği

48

29611

Ali Haydar YÜCESOY

İstanbul Hâkimi

Afyonkarahisar Hâkimliği

49

29642

Ali KAYA

İstanbul C.Savcısı

Aksaray C.Savcılığı

50

29881

Hüseyin KISACIK

İstanbul Hâkimi

Uşak Hâkimliği

51

29888

Ali HACIİBRAHİMOĞLU

İstanbul Anadolu C.Savcısı

Küçükçekmece C.Savcılığı

52

29911

Demir DURAK

Antalya Hâkimi

Edirne Hâkimliği

53

29913

Ekrem ŞENDOĞAN

Bursa C.Savcısı

Bursa Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

54

29970

Mustafa ÖZTÜRK

İstanbul Anadolu Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

55

29992

Haluk KAHRAMAN

Ankara Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

56

29993

Dursun TAHMAZ

Ordu Hâkimi

Bursa Hâkimliği

57

30023

Yılmaz AKTAŞ

Bakırköy C.Savcısı

Gaziosmanpaşa C.Savcılığı

58

30406

Mithat İLBEYOĞLU

İstanbul C.Savcısı

Gaziosmanpaşa C.Savcılığı

59

30442

Yalçın HAYRET

İzmir Hâkimi

Mersin Hâkimliği

60

30606

Cevdet KAYAFOĞLU

Antalya C.Başsavcı Vekili

Antalya Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

61

30612

Tamer BAŞPINAR

İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekili

İstanbul C.Savcılığı

62

30629

Kadir KARACA

İzmir C.Başsavcı Vekili

Karşıyaka C.Savcılığı

63

30633

Yurdun GÜLTEKİN

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

64

30655

Türkmen TÖRELİ

Adana Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

65

30661

Ünal İZGİ

Ankara Hâkimi

Balıkesir Hâkimliği

66

30734

Mehmet DABAK

Mersin Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

67

30754

Selami HATİPOĞLU

Bakırköy C.Başsavcısı

İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyeliği

68

30866

Nazmi GÜVEN

Bursa C.Savcısı

Bursa Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
 

 

69

30886

Mustafa BAĞARKASI

İstanbul Hâkimi

Ordu Hâkimliği

70

30919

Hüseyin ÖZTÜRK

Bakırköy Ağır Ceza Mah. Başkanı

İstanbul Anadolu Hâkimliği

71

30921

Yaşar GENÇ

Bakırköy C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

72

30998

Tamer DEMİREL

Balıkesir Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

73

31080

Okan ÖZSOY

Bakırköy C.Başsavcı Vekili

Büyükçekmece C.Başsavcı Vekilliği

74

31163

Zekai AKTARAN

Adana C.Savcısı

Adana Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

75

31176

Mehmet Ali YENİAY

Gaziosmanpaşa Hâkimi

Diyarbakır Hâkimliği

76

31421

Rüveyde ÇAKMAK KANER

Bakırköy Hâkimi

Gaziantep Hâkimliği

77

31456

Mustafa ERDOĞAN

İstanbul Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

78

31477

Abdulkadir ŞAHİN

Bursa C.Başsavcısı

Bursa Bölge Adliye Mah. Başkanlığı

79

31511

Abdullah Yücel ÖZER

Bursa C.Savcısı

Bursa Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

80

31533

Hikmet ŞAHİN

İstanbulBölgeAdliyeMah.DaireBaşkanı

İstanbul Hâkimliği

81

31612

Mehmet Emin KAVAS

Karşıyaka C.Başsavcı Vekili

İzmir C.Savcılığı

82

31617

Mehmet ÇELİK

Adana Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

83

32023

Sait KAÇAR

Bursa Ağır Ceza Mah. Başkanı

Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

84

32149

Fatma TURHAN

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

85

32152

Hülya ERAY

Afyonkarahisar Hâkimi

Ankara Hâkimliği

86

32200

Kemal GÖKER

İzmir Ağır Ceza Mah. Başkanı

İskenderun Hâkimliği

87

32210

Levent ÖZYURT

Antalya C.Savcısı

Uşak C.Savcılığı

88

32224

Mehmet CABAOĞLU

Antalya C.Savcısı

Adana Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

89

32235

Cihan ERGÜN

Ankara Batı C.Savcısı

Kırıkkale C.Savcılığı

90

32252

Ramazan YILMAZ

Adana Ağır Ceza Mah. Başkanı

Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

91

32272

Cengiz BAL

Karşıyaka C.Savcısı

İzmir C.Savcılığı

92

32286

İsmail EROL

Mersin Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

93

32303

Göksel EĞRİDERE

İzmir C.Savcısı

Adana C.Savcılığı

94

32304

Turgay ÖZCAN

İstanbul C.Savcısı

Küçükçekmece C.Savcılığı

95

32306

Gürsel AKPINAR

İstanbul C.Savcısı

Büyükçekmece C.Savcılığı

96

32311

Ali ERGEN

İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekili

İstanbul C.Savcılığı

97

32317

Mithat ÇELİKEL

Bakırköy Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

98

32323

Göksel AKYAZI

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

99

32330

Sudi TOKSOY

Ankara Batı C.Başsavcı Vekili

Yargıtay C.Savcılığı

100

32362

Ali USTA

Bursa C.Başsavcı Vekili

Bursa Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

101

32380

Yahya COŞGUNOĞLU

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

102

32394

Mustafa Kemal GÜL

Bakırköy C.Savcısı

Erzurum C.Savcılığı

103

32398

Derya KONAK

Gebze Hâkimi

Van Hâkimliği

104

32431

Kadir YILMAZ

Bakırköy C.Başsavcı Vekili

İstanbul C.Savcılığı
 

 

105

32435

Derman CÖNK

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

106

32447

İbrahim GÜRKAN

Adana Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

107

32471

Ergün ERCAN

Ankara Batı Hâkimi

Diyarbakır Hâkimliği

108

32484

Mustafa YILMAZ

İstanbul Hâkimi

Diyarbakır Hâkimliği

109

32487

Feyzi ÖZTÜRK

İzmir C.Başsavcı Vekili

Karşıyaka C.Savcılığı

110

32501

Remzi ÖZDEMİR

İstanbul Anadolu Hâkimi

Kahramanmaraş Hâkimliği

111

32633

Bayram ERAY

Afyonkarahisar C.Başsavcısı

Yargıtay C.Savcılığı

112

33211

Orhan USTA

Kayseri C.Başsavcısı

Malatya C.Başsavcılığı

113

33213

Dr.Ömer ÖMEROĞLU

İzmir C.Başsavcı Vekili

Karşıyaka C.Savcılığı

114

33246

Ahmet YAVUZ

Tekirdağ C.Başsavcı Vekili

Çatalca C.Başsavcılığı

115

33276

Filiz YENİPINAR

Gaziantep Ticaret Mah. Başkanı

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

116

33326

Aydın BAŞAR

Balıkesir Hâkimi

Zonguldak Hâkimliği

117

33329

Mustafa Yücel KAYNAR

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

118

33349

Cevdet AYDEMİR

İzmir C.Başsavcı Vekili

Karşıyaka C.Savcılığı

119

33364

Veli BEYDOĞAN

Adana Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

120

33366

Yılmaz KAYA

Bakırköy C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

121

33378

Mustafa YILDIZ

Ankara Bölge Adliye Mah. Üyesi

Ankara C.Savcılığı

122

33412

Halil İbrahim BAKIRTAŞ

Antalya Ağır Ceza Mah. Başkanı

Denizli Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

123

33422

Halil İbrahim ÇELEBİ

İstanbul Hâkimi

Elazığ Hâkimliği

124

33424

Gökhan ERGENEKON

Karşıyaka C.Savcısı

İzmir C.Savcılığı

125

33431

Uğur GÖKKOYUN

İstanbul Anadolu C.Savcısı

Gaziantep C.Savcılığı

126

33496

Adem TAŞLI

Adana Ağır Ceza Mah. Başkanı

Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

127

33551

Abdüsselam GÜRCÜ

Antalya C.Savcısı

Zonguldak C.Savcılığı

128

33831

Mehmet Şenay BAYGIN

Ankara Batı C.Savcısı

Bakırköy C.Savcılığı

129

33871

Aysun YILDIRIM

Kütahya Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

130

33880

Sevil TOSUN

İstanbul Ağır Ceza Mah. Başkanı

Ankara Hâkimliği

131

33883

Didem YELDAN

Adana Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

132

33940

Ethem ERDOĞDU

Bucak C.Başsavcısı

Antalya C.Savcılığı

133

33969

Mehmet Akif KAY

Karşıyaka C.Savcısı

İzmir C.Savcılığı

134

33989

Fehmi TOSUN

İstanbul Anadolu C.Başsavcısı

Yargıtay C.Savcılığı

135

34005

Abdulhamit ERDEM

Bursa C.Savcısı

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

136

34015

Ekrem TÜRKOĞLU

Bakırköy C.Başsavcı Vekili

İstanbul Anadolu C.Savcılığı

137

34022

İbrahim Halil ÇİFTÇİ

Karşıyaka C.Savcısı

İzmir C.Savcılığı

138

34024

Mehmet Can AKYOL

Karşıyaka C.Savcısı

Diyarbakır C.Savcılığı

139

34027

Gürhan AKTAŞ

Ankara C.Başsavcı Vekili

Yargıtay C.Savcılığı

140

34044

Vahit BALTACI

Adana Ağır Ceza Mah. Başkanı

Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
 

 

141

34057

Necati SARICA

Ankara C.Savcısı

Mardin C.Savcılığı

142

34096

Önder YAMAN

İstanbul C.Başsavcı Vekili

Bolu C.Başsavcılığı

143

34141

Hacı İbrahim GÖZÜKARA

İstanbul Hâkimi

Şanlıurfa Hâkimliği

144

34161

İbrahim Bilhan BİLALOĞLU

İzmir C.Savcısı

Düzce C.Savcılığı

145

34170

Erol SÜMER

Karşıyaka C.Savcısı

İzmir C.Savcılığı

146

34185

Fatih DİRİCAN

İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekili

İstanbul C.Savcılığı

147

34188

Seyfullah ÖSELMİŞ

Niğde C.Başsavcısı

İzmir C.Savcılığı

148

34192

Ali BÜLBÜL

Adana Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

149

34209

Akif Celalettin ŞİMŞEK

Manisa C.Başsavcısı

Yargıtay C.Savcılığı

150

34229

Göksel YILDIRIM

Kütahya C.Savcısı

Bursa Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

151

34254

Can AYSAN

Ankara Hâkimi

Ankara Batı Hâkimliği

152

34270

Duran SÜNBÜL

Bursa C.Savcısı

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

153

34280

Mustafa Hakan UYAR

Bakırköy C.Başsavcı Vekili

Gaziosmanpaşa C.Savcılığı

154

34330

Hikmet TURAN

Çanakkale C.Başsavcısı

Karaman C.Başsavcılığı

155

34337

Muhlis YALÇIN

Antalya C.Savcısı

Şanlıurfa C.Savcılığı

156

34352

Kadir GÜNÜÇ

Gaziantep C.Başsavcı Vekili

Ceyhan C.Başsavcılığı

157

34362

Fatih KARAKUŞ

İstanbul C.Başsavcı Vekili

Büyükçekmece C.Savcılığı

158

34368

Muhammet Zeki BAYRAKTAR

Bursa C.Savcısı

Bursa Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

159

34377

Mustafa ŞAFAK

Ankara Bölge Adliye Mah. Üyesi

İstanbul Hâkimliği

160

34381

Bayram KAPUCU

İstanbul Anadolu C.Savcısı

Bakırköy C.Savcılığı

161

34397

Tuğrul CAN

Kayseri Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

162

34405

İdris KURT

Bakırköy C.Başsavcı Vekili

Gaziosmanpaşa C.Savcılığı

163

34406

Mustafa DAĞ

Büyükçekmece C.Başsavcı Vekili

İstanbul C.Savcılığı

164

34412

Ahmet BAYRAM

Mersin Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

165

34416

Yahya ÖZKÖK

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

166

34433

Hacı ÇAM

Kayseri C.Başsavcı Vekili

Adana Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

167

34453

Fevzi BÜYÜKTÜMTÜRK

Tekirdağ C.Başsavcısı

İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

168

34456

Hakan TAŞ

Bakırköy C.Savcısı

Erzurum C.Savcılığı

169

34477

Metin AKBAŞ

Karşıyaka C.Savcısı

İzmir C.Savcılığı

170

34478

Cengiz TURHAN

İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekili

İstanbul C.Savcılığı

171

34585

Şükran DEDEAĞAOĞLU

İzmir C.Başsavcı Vekili

Karşıyaka C.Savcılığı

172

34653

Hakan ARSLAN

Aydın C.Başsavcısı

Yargıtay C.Savcılığı

173

34670

Uğur DESTECİ

Denizli Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

174

34763

Mehmet Adnan HACIKASIMOĞLU

Bursa Ticaret Mah. Başkanı

Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

175

34781

Uğur KALKAN

Bakırköy Hâkimi

Büyükçekmece Hâkimliği

176

34811

Ahmet Fatih SOFU

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
 

 

177

34814

Celal MEŞE

Bursa C.Savcısı

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

178

34882

Mehlika TEKİN

Bakırköy Hâkimi

Büyükçekmece Hâkimliği

179

34886

Berkant ŞENGEL

İzmir Hâkimi

İzmir Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

180

34889

Fatma MEŞE

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

181

34901

Hakan TAŞKALE

Mersin Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

182

34924

Figen AYDIN

Eskişehir Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

183

34927

Vedat SOĞUKPINAR

Samsun C.Başsavcı Vekili

Samsun Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

184

34973

Hasan AYDOĞDU

Antalya C.Savcısı

Kocaeli C.Savcılığı

185

34975

Bülent GÜMÜŞ

Bakırköy C.Başsavcı Vekili

İstanbul C.Savcılığı

186

34976

Abdurrahman BALDIRAN

Adana Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

187

34982

Çiğdem KURUTAN

İzmir Hâkimi

Isparta Hâkimliği

188

34998

Ünal YALÇINKAYA

Denizli Hâkimi

İzmir Hâkimliği

189

35005

Fahri ÇELİK

Adana Ticaret Mah. Başkanı

Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

190

35010

Hakan SİL

Antalya Hâkimi

Malatya Hâkimliği

191

35018

Hasan Ali AYDIN

Eskişehir C.Savcısı

Bursa C.Savcılığı

192

35035

Hüseyin AKSU

İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekili

Bakırköy C.Savcılığı

193

35059

Nalan ÖZCAN ŞİMŞEK

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

194

35072

Orhan UZUN

Gaziosmanpaşa C.Başsavcı Vekili

İstanbul C.Savcılığı

195

35103

Murat SÖZVER

Balıkesir Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

196

35104

Şule Füsun ÇELİK

Ankara C.Savcısı

Bolu C.Savcılığı

197

35114

Enver PAKYÜREK

Aydın Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

198

35116

Özden Yusuf KILINÇ

İzmir Bölge Adliye Mah. C.Savcısı

İzmir C.Savcılığı

199

35119

Zeynep KELEŞ

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

200

35121

Nurbay AKTAŞ

İzmir C.Savcısı

Mersin C.Savcılığı

201

35146

Ersoy ÜLGER

Bakırköy C.Savcısı

Küçükçekmece C.Savcılığı

202

35209

İbrahim Taner ÖZKESER

Mersin C.Savcısı

İstanbul Anadolu C.Savcılığı

203

35238

Adnan TABAR

Antalya C.Başsavcı Vekili

Antalya Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

204

35254

Arzu AKGÜN

İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekili

İstanbul C.Savcılığı

205

35257

Mithat İNCE

Bakırköy Hâkimi

Sivas Hâkimliği

206

35268

Gül PAK

İstanbul Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyeliği

207

35270

İbrahim Halil SELÇİK

Ankara C.Başsavcı Vekili

Yargıtay C.Savcılığı

208

35284

Talat KURUTAN

İzmir C.Savcısı

Isparta C.Savcılığı

209

35313

Süreyya ARMUTCU

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

210

35354

Alparslan KESKİN

Konya Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

211

35375

Abdulkadir BAŞARI

İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekili

İstanbul C.Savcılığı

212

35489

Metin KANTAR

İstanbul C.Savcısı

Trabzon C.Savcılığı
 

 

213

35490

İrfan SIVAKCIGİL

Muğla Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

214

35831

Suzan BAYRAKTAROĞLU EVGİN

İzmir Bölge Adliye Mah. Daire Başkanı

İzmir Hâkimliği

215

35891

Sevda SİL

Antalya Hâkimi

Malatya Hâkimliği

216

35924

Murat Şadan BAŞ

Mersin C.Başsavcı Vekili

Adana Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

217

35925

Murad KAYA

Antalya C.Savcısı

Trabzon C.Savcılığı

218

35932

Güven ÖZTÜRK

İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcısı

İstanbul Anadolu C.Savcılığı

219

35945

Elif AYDOĞDU

Antalya Bölge Adliye Mah. Üyesi

Kocaeli Hâkimliği

220

35992

Bahar TANRIVERDİ

İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyesi

Gaziosmanpaşa Hâkimliği

221

36003

Sertaç KAPLAN

İzmir Bölge Adliye Mah. C.Savcısı

İzmir C.Savcılığı

222

36023

Ümit ŞAHİNER

Adana C.Başsavcı Vekili

Adana Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

223

36063

Murathan BACARA

Bakırköy C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

224

36064

Hakan KUZU

Mersin Ağır Ceza Mah. Başkanı

Adana Bölge Adliye Mah. Başkanlığı

225

36074

Çiğdem KARAARSLAN

Bolu Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

226

36084

Ali ŞAFAK

Küçükçekmece C.Başsavcı Vekili

Bakırköy C.Savcılığı

227

36128

Haluk SONUZUN

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

228

36129

Mahmut GÜNAY

Antalya Hâkimi

Mersin Hâkimliği

229

36568

Necip TOPUZ

Muğla C.Başsavcısı

Yargıtay C.Savcılığı

230

36641

Cumane KAR UĞURLU

İskenderun Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

231

36816

Hacı Aykut AYDIN

Uşak C.Başsavcı Vekili

Antalya Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

232

36819

Hüsnü ALDEMİR

Çankırı C.Başsavcısı

Yargıtay C.Savcılığı

233

36821

Adnan BABADAĞ

İzmir C.Savcısı

Kocaeli C.Savcılığı

234

36840

Hülya GÖZEL

İzmir Bölge Adliye Mah. Üyesi

İzmir Hâkimliği

235

36847

Selçuk KAYA

İstanbulBölgeAdliyeMah.DaireBaşkanı

Bakırköy Hâkimliği

236

36858

Mehmet UĞUR

Antalya Bölge Adliye Mah. C.Savcısı

Antalya C.Savcılığı

237

36869

Cahit ERDİL

Bakırköy C.Savcısı

Diyarbakır C.Savcılığı

238

36882

Mehmet YILMAZTÜRK

Antalya C.Savcısı

Gaziantep C.Savcılığı

239

36884

Cevat Mert KOPARAL

Menderes C.Başsavcısı

İzmir C.Savcılığı

240

36889

Hülya BABADAĞ

İzmir Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

241

36891

Özlem EĞRİDERE

İzmir C.Savcısı

Adana C.Savcılığı

242

36925

Yıldız KANDEMİR KIRBAÇ

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

243

36926

Haki ÇELİKER

Antalya Bölge Adliye Mah. C.Savcısı

Antalya C.Savcılığı

244

36931

Salih GÜNDEŞ

İstanbul C.Savcısı

Kütahya C.Savcılığı

245

36937

İsmail GÖKTÜRK

İstanbul C.Savcısı

Gaziosmanpaşa C.Savcılığı

246

36981

Çiğdem AKTEN

Bakırköy Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyeliği

247

36991

Vekil ÖZTÜRK

İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekili

Bakırköy C.Savcılığı

248

37011

Ferhat ERBAŞ

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
 

 

249

37047

Sinan İNAL

Elazığ C.Başsavcı Vekili

Bursa Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

250

37062

Raif BIKMAZ

Bakırköy C.Başsavcı Vekili

İstanbul C.Savcılığı

251

37068

Gülseren DEMİRTAŞ

İstanbul Hâkimi

Şanlıurfa Hâkimliği

252

37091

Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA

İstanbul C.Savcısı

Diyarbakır C.Savcılığı

253

37093

Mine ELMASULU

Çorum Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

254

37097

Ekrem ŞAKAR

İstanbul C.Savcısı

Erzurum C.Savcılığı

255

37198

Cemil BALCILAR

Mersin C.Başsavcı Vekili

Adana Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

256

37199

Beyhan AYTEKİN

İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyesi

Balıkesir Hâkimliği

257

37202

Hülya DEMİRCİ

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

258

37224

Celalettin KARANFİL

İstanbul Anadolu C.Savcısı

Bursa C.Savcılığı

259

37233

Mustafa LOKMAN

İstanbul Anadolu C.Savcısı

Zonguldak C.Savcılığı

260

37238

Filiz ÇELİK KARANFİL

İstanbul Anadolu Hâkimi

Bursa Hâkimliği

261

37260

Halil İbrahim KİBAR

İzmir Hâkimi

Adana Hâkimliği

262

37264

Sevim KİLİS

Adana Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

263

37315

Yunus SÜER

Ankara Hâkimi

Çorum Hâkimliği

264

37318

Hasan ÇINAR

Isparta Hâkimi

Malatya Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

265

37322

Ahmet ÇAM

Adana C.Savcısı

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

266

37328

Ayşegül ÖSELMİŞ

Niğde Hâkimi

İzmir Hâkimliği

267

37360

Tarık TUNA

İzmir C.Başsavcı Vekili

Karşıyaka C.Savcılığı

268

37373

İlker ÇİL

Antalya Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

269

37381

Hüseyin ASLAN

İstanbul C.Savcısı

Aksaray C.Savcılığı

270

37384

Cengiz ÖZÜLKÜ

Antalya Bölge Adliye Mah. C.Savcısı

Antalya C.Savcılığı

271

37390

Gülten YALÇIN

Kahramanmaraş Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

272

37405

Hayrettin AKKAYA

İstanbul Anadolu C.Savcısı

Konya C.Savcılığı

273

37409

Şaban KAPLAN

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

274

37495

Hatıran ALPER

Denizli Hâkimi

İzmir Bölge Adliye Mah. Üyeliği

275

37501

Sıdıka AYDIN GÜNÜÇ

Gaziantep Bölge Adliye Mah. Üyesi

Ceyhan Hâkimliği

276

37502

Hatice TEKDEMİR KESLER

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

277

37504

Süleyman Murat KAYA

İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

278

37506

Mustafa DURMUŞ

Adana C.Savcısı

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

279

37512

Zekai Yusuf SARIBAY

Ankara C.Başsavcı Vekili

Yargıtay C.Savcılığı

280

37526

Oğuzhan Atamtürk UYAR

Büyükçekmece C.Başsavcı Vekili

İstanbul Anadolu C.Savcılığı

281

37533

İsmail CEVHER

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

282

37536

Abdulaziz TAŞ

İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcısı

İstanbul Anadolu C.Savcılığı

283

37547

Selma EKER

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

284

37552

Ersoy YÜCE

İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
 

 

285

37555

Selma POSTACI

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

286

37578

Uğur Yaşar GÜNGÖR

Bakırköy C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

287

37589

İsmail KOCAOĞLU

Bakırköy C.Savcısı

İstanbul Anadolu C.Savcılığı

288

37599

Zeynep HAYRET

İzmir Hâkimi

Mersin Hâkimliği

289

37662

Kemal Selçuk KILIÇ

Antalya C.Savcısı

Adana Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

290

37668

Muharrem BALLI

İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyesi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

291

37680

Hakan PEKTAŞ

Ankara C.Başsavcı Vekili

Yargıtay C.Savcılığı

292

37939

Hacı Ali ALAY

Adana Ağır Ceza Mah. Başkanı

Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

293

37950

Tamer KESKİN

Balıkesir Hâkimi

Bursa Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

294

37961

Ergül YILMAZ

Malatya C.Başsavcısı

Denizli C.Başsavcılığı

295

38062

Oktay KAHYAOĞLU

Erzurum Bölge Adliye Mah. Daire Başkanı

Trabzon Hâkimliği

296

38068

Mevlüt ÇIRAK

Konya Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

297

38077

Veli SAN

Fethiye C.Başsavcısı

İzmir C.Savcılığı

298

38095

Ertan YETİŞİR

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

299

38114

Zeynelabidin ZEYFEOĞLU

İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcısı

İstanbul Anadolu C.Savcılığı

300

38143

Dr.Leman TOSUN

Edirne Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyeliği

301

38149

Hüseyin Erkan ÖZKURT

İstanbul Anadolu C.Savcısı

Küçükçekmece C.Savcılığı

302

38214

Lütfi DURSUN

Silivri C.Başsavcısı

Sakarya C.Başsavcılığı

303

38217

Demet TANRIVERDİ KESKİN

Balıkesir Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

304

38222

Hüseyin GÜMÜŞ

İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekili

Silivri C.Başsavcılığı

305

38228

Erdoğan BAYRAKDAR

Yargıtay C.Savcısı

Kırıkkale C.Başsavcılığı

306

38248

Özkan Levent TAŞKOPARAN

Tekirdağ C.Savcısı

Mersin C.Savcılığı

307

38263

Sema USTA ASLAN

Kocaeli Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

308

38315

Tunç CANTAYMAZ

İstanbul Anadolu C.Savcısı

Sivas C.Savcılığı

309

38383

Selma ŞENDOĞAN

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

310

38424

Gülay BEKAR ALPAN

Adana Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

311

38427

Dr.Adnan ÇAVUŞ

Bakırköy C.Savcısı

İstanbul Anadolu C.Savcılığı

312

38435

Bülent BULUT

Eskişehir Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

313

38436

Sırrı TOPLUYILDIZ

İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekili

Bakırköy C.Başsavcılığı

314

38476

Hüseyin GÜRBÜZ

Kahramanmaraş C.Savcısı

Gaziantep Bölge Adliye Mah. Üyeliği

315

38478

Kemal YALÇIN

Kahramanmaraş C.Başsavcı Vekili

Adana Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

316

38489

Kenan ASTAN

Antalya Bölge Adliye Mah. C.Savcısı

Antalya C.Savcılığı

317

38509

Nuh Hüseyin KÖSE

İstanbul Anadolu Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

318

38514

Ahmet Altuğ PAMUK

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

319

38520

Necip Cem İŞÇİMEN

Ankara C.Başsavcı Vekili

Yargıtay C.Savcılığı

320

38529

Aladdin ARKCI

İstanbul C.Başsavcı Vekili

Gaziosmanpaşa C.Savcılığı
 

 

321

38541

Fahri Mutlu TOSUN

Edirne C.Savcısı

İstanbul Anadolu C.Savcılığı

322

38550

Aziz ANGAY

Adana C.Savcısı

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

323

38608

Halim UĞURLU

İskenderun C.Savcısı

Adana C.Savcılığı

324

38612

Arzu Kadriye YURTSEVEN

Bolu Hâkimi

Ankara Hâkimliği

325

38616

Şehri KUTLAR

İzmir Hâkimi

İzmir Bölge Adliye Mah. Üyeliği

326

38652

Filiz DÜZENLİ

Mersin Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

327

38677

Levent ÇAĞIL

İstanbul C.Başsavcı Vekili

Bakırköy C.Savcılığı

328

38691

Mustafa ÖKSÜZ

Antalya C.Savcısı

Çorum C.Savcılığı

329

38705

Ayla YALÇINÖZ ŞAHİN

Adana Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

330

38718

Mehmet SATILMIŞ

Konya Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

331

38738

Ercan GÜMÜŞ

Bakırköy C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

332

38755

Necdet YÜKSEL

Konya Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

333

38776

Ali Rıza SAN

İzmir Bölge Adliye Mah. C.Savcısı

İzmir C.Savcılığı

334

38801

Dilek BİNİCİ

Adana Ağır Ceza Mah. Başkanı

Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

335

38804

Turhan BALKAN

Tekirdağ Ağır Ceza Mah. Başkanı

İstanbul Anadolu Hâkimliği

336

38809

Sema PEHLİVAN KİBAR

İzmir Hâkimi

Adana Hâkimliği

337

38818

Ahmet TOPALFAKIOĞLU

Bakırköy C.Savcısı

Kayseri C.Savcılığı

338

38821

Hasan POLAT

Sakarya Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

339

38823

Ayşe SATAN

Balıkesir Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

340

38833

Metin ASLAN

Kocaeli C.Savcısı

Bursa C.Savcılığı

341

38849

Raşit ERDEN

İzmir Bölge Adliye Mah. C.Savcısı

İzmir C.Savcılığı

342

38998

İsmet AFŞAR

Adana C.Savcısı

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

343

39474

Murat AKPINAR

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

344

39486

Ahmet YIKILMAZ

Zonguldak C.Başsavcı Vekili

Ardahan C.Başsavcılığı

345

39490

Vedat YİĞİT

Gaziosmanpaşa C.Başsavcı Vekili

İstanbul Anadolu C.Savcılığı

346

39516

Sevgi TOPUZ

Mersin Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

347

39527

Semra DEMİRER

Denizli Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

348

39541

İsmail DÜZENLİ

Mersin Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

349

39543

Ali İNANICI

Ankara C.Savcısı

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

350

39564

Yılmaz AKINCI

İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

351

39572

Ahmet ÇİÇEKLİ

Ordu C.Başsavcısı

Manisa C.Başsavcılığı

352

39584

Serkan BEYOĞLU

Antalya C.Savcısı

Erzurum C.Savcılığı

353

39591

Abdulkadir AKIN

İskenderun C.Başsavcısı

Kayseri C.Başsavcılığı

354

39606

Hakan TURAL

Aydın C.Savcısı

Ankara C.Savcılığı

355

39615

Mehmet DAVRAN

İzmir Bölge Adliye Mah. C.Savcısı

İzmir C.Savcılığı

356

39616

Mustafa AKBAŞ

Adana Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
 

 

357

39619

Mehmet ÖZDEMİR

Kocaeli Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyeliği

358

39637

Osman EROL

Antalya Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

359

39659

Ali İhsan ÇAMURLU

Yargıtay C.Savcısı

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

360

39664

Ferhat SAYALI

Mersin Ağır Ceza Mah. Başkanı

Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

361

39672

Mustafa CEVHER

Erzurum Bölge Adliye Mah. Üyesi

Erzurum Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

362

39675

Abdurrahim ALAN

Karaman C.Başsavcısı

Giresun C.Başsavcılığı

363

39681

Mustafa ÖZTÜRK

İzmir C.Savcısı

Menderes C.Başsavcılığı

364

39684

Ümit POLAT

Mersin Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

365

39723

Akif BİLMEN

Adana Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

366

39775

Erdal ŞENSOY

İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyesi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

367

39785

Murat SEVİNÇ

Antalya C.Savcısı

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

368

39793

Önder Kemal SEKÜCÜ

Çorlu C.Başsavcısı

Rize C.Başsavcılığı

369

39799

Leyla TAŞKOPARAN

Tekirdağ Hâkimi

Mersin Hâkimliği

370

39815

Şennur AKSU ÇALIK

Kayseri Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

371

39831

Servet KORKMAZ

İskenderun Ağır Ceza Mah. Başkanı

Bursa Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

372

39872

Kasım TÜTEN

Kırıkkale C.Başsavcısı

Aydın C.Başsavcılığı

373

39878

Muhammet GÖKER

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

374

39904

Halil ÇALIK

Kayseri Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

375

39923

Bekir ŞAHİNER

İzmir Bölge Adliye Mah. C.Savcısı

İzmir C.Savcılığı

376

39930

Süleyman DURMAZ

Antalya Bölge Adliye Mah. C.Savcısı

Antalya C.Savcılığı

377

39957

Semra TURAN

Çanakkale Hâkimi

Karaman Hâkimliği

378

39967

Vedat KOÇ

Malatya Ağır Ceza Mah. Başkanı

Aydın Hâkimliği

379

39970

Niyazi YAR

Denizli C.Başsavcı Vekili

Antalya C.Savcılığı

380

39987

Levent KANDEMİR

İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcısı

İstanbul Anadolu C.Savcılığı

381

40002

Özlem Hülya TURAL

Aydın Hâkimi

Ankara Hâkimliği

382

40015

İsmail UÇAR

İstanbul C.Başsavcı Vekili

İstanbul Anadolu C.Başsavcılığı

383

40036

Fatma ARIKAN

Adana C.Savcısı

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

384

40060

Faik ERSÖZ

Çanakkale C.Başsavcı Vekili

Antalya C.Savcılığı

385

40061

Nihat KAYA

Adana C.Savcısı

Adana Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

386

40075

Özben ARSLAN

Aydın Hâkimi

Ankara Hâkimliği

387

40077

Mustafa TARSUSLU

Ceyhan C.Başsavcısı

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

388

40082

İlyas YAVUZ

Kırklareli C.Başsavcısı

Muğla C.Başsavcılığı

389

40098

Ömer KARİŞİT

Yargıtay C.Savcısı

Çanakkale C.Başsavcılığı

390

40099

Keskin KARAKURT

İstanbul Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

391

40105

Abdullah ÖZER

Silivri Ağır Ceza Mah. Başkanı

İstanbul Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

392

40126

Kurtca EKER

Diyarbakır C.Başsavcı Vekili

Fethiye C.Başsavcılığı
 

 

393

40160

Menderes METİN

Ankara Hâkimi

Erzurum Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

394

40167

Harun YİĞİT

Adana Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

395

40258

Meral ÜNEL

Adana Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

396

40305

Fatih AÇIL

İstanbul Anadolu C.Savcısı

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

397

40359

Cengiz DÖKÜNLÜ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

398

40775

Ozan KAYA

Giresun C.Başsavcısı

Kırklareli C.Başsavcılığı

399

40777

Mehmet ÖZEL

Sakarya C.Başsavcısı

Afyonkarahisar C.Başsavcılığı

400

40789

Mustafa ÇELENK

İnegöl C.Başsavcısı

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

401

40822

Zafer ASKER

Kilis C.Başsavcısı

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

402

40827

Fetiye  HAKGEÇİRMEZ ÇOLAK

Adana Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

403

40837

Bilgin BAKIR

Küçükçekmece C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

404

40857

Musa TAŞKIN

Alanya C.Başsavcısı

Yargıtay C.Savcılığı

405

40862

Oğuzhan KARAHAN

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

406

40869

Abdurrahman GÜN

Ankara Hâkimi

Ankara Bölge Adliye Mah. Üyeliği

407

40871

Faruk FİDAN

Malatya Ağır Ceza Mah. Başkanı

Eskişehir Hâkimliği

408

40872

Türkay SAĞLAM

Kayseri Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

409

40894

Metin Kaan BARAN

Ankara Batı C.Savcısı

Aksaray C.Savcılığı

410

40896

Mahmut GÜNGÖR

Bursa C.Savcısı

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

411

40905

Sinan TÜR

Antalya C.Başsavcı Vekili

Zonguldak C.Savcılığı

412

40911

Uğurhan KUŞ

Şanlıurfa C.Başsavcısı

Bursa C.Başsavcılığı

413

40933

Bülent KOÇ

Mersin Ağır Ceza Mah. Başkanı

İstanbul Hâkimliği

414

40936

Uğur Güçlü ALTINTAŞ

Erzurum Bölge Adliye Mah. Daire Başkanı

Bursa Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

415

40982

Mehmet Nadir YAĞCI

Akhisar C.Başsavcısı

Burdur C.Başsavcılığı

416

40986

Serpil ÇEKİNKARA BAKIR

Küçükçekmece Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

417

41001

Yeşim UZUN

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

418

41011

Mustafa GÜNER

Küçükçekmece C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

419

41016

Cihan SAN

Fethiye Hâkimi

İzmir Hâkimliği

420

41045

Yasemin PAYAM YILMAZ

Gaziantep Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

421

41048

Bilal UYSAL

Uşak Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

422

41057

Metin ERDAĞ

Adana Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

423

41062

Adnan TOSUN

Nevşehir C.Başsavcısı

Bartın C.Başsavcılığı

424

41067

Ali Osman SAMSA

Mersin Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

425

41077

Sadi DOĞAN

Burdur C.Başsavcısı

Şanlıurfa C.Başsavcılığı

426

41079

Gürkan KÜTÜK

Antalya Bölge Adliye Mah. C.Savcısı

Antalya C.Başsavcı Vekilliği

427

41087

Adnan BUDAK

Mersin Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

428

41091

Işıl KÜTÜK

Antalya Hâkimi

Antalya Bölge Adliye Mah. Üyeliği
 

 

429

41097

Murat İLHAN

Balıkesir Ağır Ceza Mah. Başkanı

Ankara Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

430

41105

Üzeyir KARAKÜLAH

Çorum C.Başsavcı Vekili

Ankara C.Savcılığı

431

41111

Murat YİĞİTER

Edirne C.Savcısı

Çorlu C.Başsavcılığı

432

41114

Duygu SÜZER

Ankara Bölge Adliye Mah. C.Savcısı

Kütahya Hâkimliği

433

41130

Hasan GÜNGÖR

Adana Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

434

41367

Ayten ATALAYIN ERTÜRK

Manisa Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

435

41370

Gülpınar TÜR

Antalya Hâkimi

Zonguldak Hâkimliği

436

41393

Mustafa SÖYLER

Konya Hâkimi

Mersin Hâkimliği

437

41403

Özcan GÜNGÖR

Kayseri Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

438

41410

Muhittin PARLAK

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

439

41520

Ömer METE

Gemlik C.Başsavcısı

Muş C.Başsavcılığı

440

41561

Yusuf KUYUPINAR

Kayseri Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

441

41835

Mehmet CENGİZ

Kütahya Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

442

41856

Umut SADAK

Ankara Bölge Adliye Mah. C.Savcısı

Ankara Batı C.Savcılığı

443

41873

Ahmet KARA

Denizli C.Savcısı

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

444

41890

Tuncay YILMAZ

Gaziantep C.Savcısı

Kayseri C.Savcılığı

445

41895

Kazım SIR

Çanakkale Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

446

41923

Adem AYGÜN

Şanlıurfa Ağır Ceza Mah. Başkanı

İstanbul Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

447

41935

Mustafa DEDE

Didim C.Başsavcısı

Batman C.Başsavcılığı

448

41943

Ender GENCER

İstanbul Anadolu Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

449

41953

Gülcan ÇAKIR KAYA

Giresun Hâkimi

Kırklareli Hâkimliği

450

41961

Ayşe KÖSE GÜL

Adana Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

451

41998

Melek KORUKLUOĞLU

İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyesi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

452

42015

Ercan ATEŞ

İstanbul Anadolu C.Savcısı

Bakırköy C.Savcılığı

453

42025

Hüdayi TAŞPINAR

Adana C.Savcısı

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

454

42026

Deniz ÖZTOPRAK RAHİMİ

Adana Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

455

42080

Ahmet ÇELİKKOL

Adalet Müfettişi

İskenderun C.Başsavcılığı

456

42100

Alev ERSAN ALBUZ

Ankara Bölge Adliye Mah. C.Savcısı

Ankara C.Savcılığı

457

42106

Şenol TAŞKALE

Batman C.Başsavcısı

Ankara C.Savcılığı

458

42119

Nurullah BODUR

Adana Ağır Ceza Mah. Başkanı

Kayseri Hâkimliği

459

42125

Mahmut ARSLAN

Kozan C.Başsavcısı

Ankara C.Savcılığı

460

42136

Şengül AYGÜN

Ankara Batı Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

461

42161

Dr.Gökhan TANERİ

Adana Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

462

42165

Orhan BİÇİCİOĞLU

İstanbul Anadolu C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

463

42172

Hasan BAĞRIAÇIK

Afyonkarahisar Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

464

42361

Kıvanç ODABAŞIOĞLU

Adana C.Savcısı

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği
 

 

465

42372

Kürşat KÖYLÜ

Adana Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

466

42414

Ahmet KURT

Adalar C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

467

42518

Güngör KARAKOÇ

Çatalca C.Başsavcısı

Tekirdağ C.Başsavcılığı

468

42545

Nevzat SEZER

Mersin C.Savcısı

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

469

42550

Oğuzhan DÖNMEZ

Akşehir C.Başsavcısı

Niğde C.Başsavcılığı

470

42561

Mehmet AYAZ

Ünye C.Başsavcısı

Ordu C.Başsavcılığı

471

42583

Ömer SİVRİKAYA

Gebze Ağır Ceza Mah. Başkanı

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

472

42617

Ömer POLAT

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

473

42625

Mustafa AKBULUT

İzmir C.Savcısı

Akhisar C.Başsavcılığı

474

42671

Arzu KARAKÜLAH

Çorum Hâkimi

Ankara Hâkimliği

475

42685

Osman KÖSE

Rize C.Başsavcısı

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

476

42686

Tuncer KAYA

Afyonkarahisar Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

477

42691

Necat BATUR

Gaziosmanpaşa C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

478

42695

Ayhan YARDIMCI

İzmir Hâkimi

Diyarbakır Hâkimliği

479

42716

Necati KAZAK

Adana C.Savcısı

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

480

43102

Feti KILIÇ

Bodrum Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

481

92524

Nurşen ÖNER ARSLAN

Kozan Hâkimi

Ankara Hâkimliği

482

92527

Barış GÖRENEK

Ankara C.Savcısı

Ankara Batı C.Savcılığı

483

92547

İlyaz ÇORALI

Kocaeli Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

484

92572

Serdar DURMUŞ

Kars C.Başsavcısı

Kilis C.Başsavcılığı

485

92701

Özgür ÇAKMAKKAYA

İstanbul Hâkimi

Diyarbakır Hâkimliği

486

93715

Hacı Hüseyin DAŞDEMİR

Silivri C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

487

93856

Özgür KOÇ

Mersin Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

488

94427

Yahya ULUSOY

Sungurlu Hâkimi

Yargıtay Tetkik Hâkimliği

489

94997

Şermin GÜNAL

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

490

95034

Ömer SÖNMEZ

Muş C.Başsavcısı

Ankara C.Savcılığı

491

95058

Altuğ Kürşat ŞAHİN

Hakkâri C.Başsavcısı

Nevşehir C.Başsavcılığı

492

95103

Burak ÖZDOĞAN

Kayseri Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

493

95120

Özgür TÜRKSEVER

Hatay Hâkimi

Denizli Hâkimliği

494

95135

Aysel BAMBUL

Şanlıurfa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

495

95161

Elif ÇAĞLAR

Adana Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

496

95163

Gülfer AKIN ATALAN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Yargıtay C.Savcılığı

497

95221

Aytaç BALLI

Akhisar Ağır Ceza Mah. Başkanı

İzmir Hâkimliği

498

97933

Mustafa BALIK

Denizli C.Savcısı

Hakkâri C.Başsavcılığı

499

97941

İnci ÖZMEN

Gaziantep Hâkimi

Gaziantep Bölge Adliye Mah. Üyeliği

500

98006

Mehmet Fatih CAMGÖZ

Ereğli (Zonguldak) C.Başsavcısı

Kars C.Başsavcılığı
 

 

501

98023

Burhan TEZCAN

Kuşadası C.Başsavcısı

Ankara C.Savcılığı

502

98118

Resul NARİN

Patnos C.Başsavcısı

Samsun C.Savcılığı

503

98136

Çağatay KARABULUT

Gaziantep C.Savcısı

Gaziantep Bölge Adliye Mah. Üyeliği

504

100546

Bülent KÜÇÜKDURAN

Tarsus Hâkimi

Adana Hâkimliği

505

100561

Yusuf KAYA

Hakkâri Ağır Ceza Mah. Başkanı

Elbistan Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

506

101212

Ömer KARAGÖL

İstanbul Hâkimi

Silivri Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

507

101263

Mustafa ÇAKMAK

Ardahan C.Başsavcısı

Çankırı C.Başsavcılığı

508

101278

Yasin EMRE

Elbistan C.Başsavcısı

Alanya C.Başsavcılığı

509

101309

Mustafa EMRE

Turgutlu C.Başsavcısı

İzmir C.Savcılığı

510

101312

Soner AYGÜN

Bolvadin C.Başsavcısı

Ünye C.Başsavcılığı

511

101416

Turan KILIÇ

Malatya Hâkimi

Adana Hâkimliği

512

101435

Salih ŞENGÖZ

Boyabat C.Başsavcısı

Bursa C.Savcılığı

513

101472

Oğuzhan SEL

Hatay C.Savcısı

Seferihisar C.Başsavcılığı

514

101499

Emrah Özge YELKEN

Dinar C.Başsavcısı

Sungurlu C.Başsavcılığı

515

101506

Ali Rıza SÖNMEZ

Ağrı C.Başsavcısı

Ankara C.Savcılığı

516

101679

Oğuz BEKAR

Çorum Hâkimi

Mersin Hâkimliği

517

102092

İmren YILMAZ

Bodrum C.Savcısı

Ankara C.Savcılığı

518

104659

Hatice Emel ERDOĞAN

Ferizli Hâkimi

Sakarya Hâkimliği

519

104701

İsmail MERMERCİ

Erciş C.Başsavcısı

Boyabat C.Başsavcılığı

520

104718

Kürşat Kağan DOĞAN

Kemer C.Başsavcısı

Ankara C.Savcılığı

521

104729

Mustafa YEŞİL

Siverek C.Başsavcısı

Kozan C.Başsavcılığı

522

104743

Sibel KOFOĞLU

Çorlu C.Savcısı

Erzurum Bölge Adliye Mah. Üyeliği

523

104758

Ömer ORHAN

İstanbul Hâkimi

Kütahya Hâkimliği

524

104788

Arman İLHAN

Küçükçekmece C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

525

104815

Süleyman Selçuk GÖKÇE

Nizip C.Başsavcısı

Turgutlu C.Başsavcılığı

526

104825

İbrahim BOZKURT

Bartın C.Başsavcısı

Ankara C.Savcılığı

527

104920

Ayşegül BİLGİN

Kayseri Hâkimi

Ankara Hâkimliği

528

104925

Yıldıray KAYA

Erzurum Hâkimi

Ankara Hâkimliği

529

104931

Azmi Çağatay BİLGİN

Kayseri C.Savcısı

Ankara Hâkimliği

530

104940

Ayhan DAL

Hakkâri Ağır Ceza Mah. Başkanı

Bursa Hâkimliği

531

105281

Fatih KÖSEKAYA

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Antalya Hâkimliği

532

105282

Nagihan ŞAHİN

Hakkâri Hâkimi

Nevşehir Hâkimliği

533

105284

Gökhan TÜRKKAN

Mersin Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

534

107054

Muhammet BARUT

Küçükçekmece C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

535

107350

Can Tümer KERİŞ

Biga C.Başsavcısı

İstanbul C.Savcılığı

536

107370

Mustafa Kemal ÇATAK

Konya C.Savcısı

Ankara Hâkimliği
 

 

537

107393

Tahir ÖZGENÇ

Bursa C.Savcısı

Patnos C.Başsavcılığı

538

107462

Sedat TURAN

Iğdır C.Başsavcısı

Kayseri C.Savcılığı

539

107464

Meltem MEMİŞ

Beypazarı C.Başsavcısı

Ankara C.Savcılığı

540

107487

Hüseyin GÜLLE

Gölcük C.Başsavcısı

Aydın C.Savcılığı

541

107503

Hakan BİLGİN

İstanbul C.Savcısı

Mersin C.Savcılığı

542

107561

Muhammet SAĞLAM

Kemalpaşa C.Başsavcısı

Iğdır C.Başsavcılığı

543

107566

Zuhal İLHAN

Küçükçekmece Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

544

107639

Hüseyin Turan KÖROĞLU

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mah. Üyeliği

545

107644

Fatih SOYSAL

Elmalı Ağır Ceza Mah. Başkanı

Antalya Hâkimliği

546

108875

Ahmet MAHNAOĞLU

İstanbul C.Savcısı

Erzurum C.Savcılığı

547

109437

Yaşar Fatih MENGÜÇ

Kırklareli C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

548

109450

Kemal GÜVENİŞ

Küçükçekmece C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

549

109678

Kerem YILMAZ

Silivri C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

550

109713

Vedat TEMEL

Anamur C.Başsavcısı

Akşehir C.Başsavcılığı

551

109767

Tunay PULÇA

Sungurlu C.Başsavcısı

Ağrı C.Başsavcılığı

552

110836

Başak ERYILMAZ

İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcısı

İstanbul Anadolu C.Savcılığı

553

111949

Enes POLAT

İstanbul C.Savcısı

Kırşehir C.Savcılığı

554

118853

İsmail Gökhan ORMAN

Malatya C.Savcısı

Gaziantep C.Savcılığı

555

118881

Müyesser KARAGÖZ

Manisa Hâkimi

Elmalı Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

556

118882

Sedat OKULMUŞ

Siirt C.Savcısı

Kayseri C.Savcılığı

557

118957

Caner BABALOĞLU

Bakırköy C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

558

119088

Evrim ATAY

İstanbul C.Savcısı

Gaziantep C.Savcılığı

559

119112

Aslı CAYMAZ BİLGİN

İstanbul Hâkimi

Mersin Hâkimliği

560

119140

Ferhat DEMİRCİ

Uşak C.Savcısı

Eskişehir C.Savcılığı

561

119142

Durmuş YILMAZ

Nevşehir Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

562

119171

Ömer Taha ONAT

İstanbul C.Savcısı

Denizli C.Savcılığı

563

119174

Ceren HEKİM DEMİRCİ

Uşak Hâkimi

Eskişehir Hâkimliği

564

119198

Filiz KOZAK GÜLEÇ

İstanbul Anadolu Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

565

119202

Dilek ORMAN

Malatya Hâkimi

Gaziantep Hâkimliği

566

119215

Fatma ÇAKMAK KURNAZ

Ankara Hâkimi

Ankara Batı Hâkimliği

567

119277

Gökalp YALÇIN

Bartın C.Savcısı

Çorlu C.Savcılığı

568

119447

Emine GENCER

İstanbul Anadolu Hâkimi

Bursa Hâkimliği

569

120313

Emrah YALDIZKAYA

Bilecik C.Savcısı

Kuşadası C.Başsavcılığı

570

120576

Berna BOYRAZOĞLU YELKEN

Dinar Hâkimi

Sungurlu Hâkimliği

571

120619

Salih PEHLİVANOĞLU

Elbistan Ağır Ceza Mah. Başkanı

Akhisar Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

572

120621

Seval ALAÇAM SAĞLAM

Kars Hâkimi

İstanbul Hâkimliği
 

 

573

120678

Harun KARAHAN

Serik C.Başsavcısı

Erciş C.Başsavcılığı

574

120761

Ramazan BALCI

Gaziantep C.Savcısı

İstanbul Hâkimliği

575

120777

Engin SAĞLAM

Karacabey C.Başsavcısı

Ankara C.Savcılığı

576

120805

Neslihan AKCAER

Amasya Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

577

120827

Sezgin KURUYAMAÇ

Samsun Hâkimi

Hakkâri Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

578

120858

İdil Melek SOYSAL

Elmalı C.Savcısı

Antalya Hâkimliği

579

120871

Burçin VURGUN

Aydın Hâkimi

Yargıtay Tetkik Hâkimliği

580

120910

Muhammet AKCAER

Amasya C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

581

120914

Zekeriya Alper İNANÇ

Viranşehir C.Başsavcısı

İnegöl C.Başsavcılığı

582

120940

Hasan ADALI

Gaziosmanpaşa C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

583

120944

Çağlar ERTAŞ

Nazilli C.Savcısı

Adana C.Savcılığı

584

120965

Bihter PEKEL KILIÇ

Bodrum Hâkimi

Adana Hâkimliği

585

122210

Meleknaz KÖROĞLU

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Adana Hâkimliği

586

122222

Esra DOKUR

Akhisar Hâkimi

Aydın Hâkimliği

587

122269

Yunus Feryat SORKUT

Didim C.Savcısı

Elbistan C.Başsavcılığı

588

122272

Şahin ŞİMŞEK

Bakırköy Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

589

122273

Keramettin KAYA

Nevşehir C.Savcısı

Bursa Hâkimliği

590

122338

Yasin KÖSE

Batman Hâkimi

Bursa Hâkimliği

591

122345

Yeşim CAN

Alaşehir Hâkimi

Bursa Hâkimliği

592

122390

Burcu SAĞLAM

Karacabey Hâkimi

Ankara Hâkimliği

593

122441

Arif KAPLAN

Kars C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

594

122449

Murat DEMİRCİOĞLU

Kars C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

595

122456

Lütfü BOYALI

Karaman C.Savcısı

Kemer C.Başsavcılığı

596

122495

Erkan YILDIRIM

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

İzmir Hâkimliği

597

122526

Nilgün ŞİMŞEK

Bakırköy Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

598

122559

Deniz NAS

Büyükçekmece Hâkimi

Yargıtay Tetkik Hâkimliği

599

122570

Nevzat Cahit TOPRAK

Bozüyük C.Savcısı

İstanbul Hâkimliği

600

122729

Ali Kemal KARATAŞ

Düzce C.Savcısı

Siverek C.Başsavcılığı

601

124674

Zerrin SAĞLIK BARAN

Çankırı Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

602

124691

Burcu KAĞAN KAPLAN

Kars Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

603

125133

Hazım Agah TUT

Taşköprü C.Savcısı

Adana C.Savcılığı

604

125134

Zeynep  TÜRKOĞLU GERÇEK

Erzincan C.Savcısı

Ankara C.Savcılığı

605

125165

Özgür ÖZENER ÖZKAN

Dikili Hâkimi

Eskişehir Hâkimliği

606

125168

İclal SÜMER

Nevşehir C.Savcısı

Adana Hâkimliği

607

125177

Rukiye GÜVEN BOYALI

Karaman Hâkimi

Kemer Hâkimliği

608

125182

Nazlım BOYNUKALIN

Ereğli (Konya) Hâkimi

Adana Hâkimliği
 

 

609

125206

Seçil ÖZDEMİR

Giresun Hâkimi

Bursa Hâkimliği

610

125212

Tuğba SERT

Burdur Hâkimi

Şebinkarahisar Hâkimliği

611

125220

İsmet TAN

Marmaris C.Savcısı

Marmaris C.Başsavcılığı

612

125228

Mehdi ÖZÇOBAN

Siirt C.Savcısı

Antalya C.Savcılığı

613

125236

İhsan TÜRKOĞLU

Çeşme C.Savcısı

Dörtyol C.Başsavcılığı

614

125278

Kamil YURT

Adıyaman Hâkimi

Bursa Hâkimliği

615

125297

İdris GÜLTEKİN

Silivri C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

616

125321

İsmail KASALAK

Kumluca Hâkimi

Bursa Hâkimliği

617

125337

Ragıp GÜLLÜ

Ankara Batı C.Savcısı

Kemalpaşa C.Başsavcılığı

618

125338

Bilal CANTÜRK

Turgutlu Hâkimi

Bursa Hâkimliği

619

125347

Gül YILDIZ

Kuşadası Hâkimi

Bursa Hâkimliği

620

125360

İbrahim MERTTÜRK

Bergama C.Savcısı

Dinar C.Başsavcılığı

621

125370

Mesuthan ÖZDEMİR

Giresun C.Savcısı

Bursa C.Savcılığı

622

125404

İkram COŞKUN

Gaziosmanpaşa C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

623

125415

Zişan GÖZLÜDERE

Ceyhan Hâkimi

Mersin Hâkimliği

624

125419

Deniz VİDİNEL

Milâs Hâkimi

Bursa Hâkimliği

625

125463

Ali Burak UĞUR

Nevşehir C.Savcısı

Ereğli (Zonguldak) C.Başsavcılığı

626

125470

Ertuğrul SEÇER

Bulancak Hâkimi

Bursa Hâkimliği

627

125472

Burak SÜMER

Nevşehir Hâkimi

Adana Hâkimliği

628

125481

Osman NAS

Büyükçekmece C.Savcısı

Yargıtay Tetkik Hâkimliği

629

125486

İlkay GÜLLÜ

Ankara Batı Hâkimi

Kemalpaşa Hâkimliği

630

125491

Tuba ŞAHİN

Amasya Hâkimi

Ankara Hâkimliği

631

125493

Aylin ERSAN ÇAKIR

İnegöl Hâkimi

Bursa Hâkimliği

632

125496

Meral TÜRKOĞLU SEL

Hatay Hâkimi

Seferihisar Hâkimliği

633

125534

Hale Müyesser MENDİ

Söke Hâkimi

Bursa Hâkimliği

634

125540

Eray AKKAVAK

Gaziosmanpaşa C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

635

125555

Tolga Han ALTINAY

Tarsus C.Savcısı

Kumluca C.Başsavcılığı

636

125556

Kübra ŞENSÖZ

Dörtyol Hâkimi

Adana Hâkimliği

637

125558

Betül DEMİRUS

Çeşme Hâkimi

Bursa Hâkimliği

638

125574

Abdullah SERT

Burdur C.Savcısı

Şebinkarahisar C.Başsavcılığı

639

125591

Arif USLU

Hendek C.Savcısı

Kandıra C.Başsavcılığı

640

125610

Hatice BİLİR BABA

Akçaabat Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

641

125862

Mehmet Tevfik GERÇEK

Erzincan Hâkimi

Ankara Hâkimliği

642

125873

Ersin ŞARE

Marmaris Hâkimi

Adana Hâkimliği

643

125877

Ozan AZGIT

Gaziantep C.Savcısı

Nizip C.Başsavcılığı

644

125898

Özlem EROĞLU DEMİRCİ

Menemen Hâkimi

İzmir Hâkimliği
 

 

645

125901

İsmet DALASLAN

Kandıra C.Başsavcısı

Bakırköy C.Savcılığı

646

125910

Murat GÜLER

Bafra Hâkimi

Bursa Hâkimliği

647

125932

Eda ERTAŞ

Nazilli C.Savcısı

Adana C.Savcılığı

648

125950

Osman SAĞLAM

Kars C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

649

125958

Selçuk IŞIK

Manavgat Hâkimi

Bursa Hâkimliği

650

125960

Mustafa SEVER

Akçaabat C.Başsavcısı

Bolvadin C.Başsavcılığı

651

125962

Berna ÖZCAN ÇELİK

Pazar Hâkimi

Menemen Hâkimliği

652

125964

Zeynep Ceren UĞUR

Nevşehir Hâkimi

Ereğli (Zonguldak) Hâkimliği

653

126002

Merve TÜRKER

Tokat Hâkimi

Mersin Hâkimliği

654

126003

Mehmet TUNCEL

Erzincan Hâkimi

Bursa Hâkimliği

655

126012

Sema CANPOLAT OKULMUŞ

Siirt Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

656

126025

Cemil ŞENSÖZ

Dörtyol C.Savcısı

Adana C.Savcılığı

657

126038

Mehtap  BAYRAK DALASLAN

Kandıra Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

658

137316

Tunç ÖZKAN

Dikili C.Savcısı

Eskişehir C.Savcılığı

659

137331

Ayşegül ORHAN ÖZÇOBAN

Siirt Hâkimi

Antalya Hâkimliği

660

137415

Özden İPEK

Muş Hâkimi

Bursa Hâkimliği

661

137439

Alihan ORHAN

Bakırköy Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

662

137446

Oğuz Şükrü ENER

Sivas C.Savcısı

Anamur C.Başsavcılığı

663

137453

Neslihan DERECİ MENGÜÇ

Kırklareli Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

664

137457

Seyda HOŞKÜR BAŞYİĞİT

İstanbul Hâkimi

Denizli Hâkimliği

665

137460

Recep KURT

Silivri Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

666

137469

İsmet ÇİNAR

Kütahya C.Savcısı

Serik C.Başsavcılığı

667

137475

Abdullah GÜNEY

Denizli C.Savcısı

Akçaabat C.Başsavcılığı

668

137590

Ayşe TÜRK DEMİRCİOĞLU

Kars Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

669

138905

Ferdi BABA

Akçaabat C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

670

139637

Abdulhamit DURGUT

Kocaeli C.Savcısı

Gölcük C.Başsavcılığı

671

139650

Alp Giray YAPAR

Polatlı C.Savcısı

Beypazarı C.Başsavcılığı

672

139651

Zehra EKİCİ

Avanos Hâkimi

Adana Hâkimliği

673

139818

Özlem ORHAN

Bakırköy Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

674

139823

Büşra ÇİÇEK TOPRAK

Bozüyük Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

675

139825

Bilen BAŞYİĞİT

İstanbul C.Savcısı

Denizli C.Savcılığı

676

139827

Günşafak KARARTI

Düzce C.Savcısı

Bucak C.Başsavcılığı

677

139877

Derya TOSUN ENGİN

Çumra Hâkimi

Konya Hâkimliği

678

139895

Ebubekir USLU

Kemer Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

679

139903

Dilek DEMİREL

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Çankırı Hâkimliği

680

139917

Emre YILDIZ

Bingöl Hâkimi

Adana Hâkimliği
 

 

681

149927

Ramazan YURTERİ

Şarkikaraağaç Hâkimi

Adana Hâkimliği

682

149954

Zeynep ÖNER

Manavgat Hâkimi

Bursa Hâkimliği

683

150000

Mehtap ARSLAN

Tunceli Hâkimi

Balıkesir Hâkimliği

684

150021

Mehmet Arif TURFAND

Midyat C.Savcısı

Beyşehir C.Başsavcılığı

685

150042

Aysun CEYLAN

Suluova Hâkimi

Adana Hâkimliği

686

150070

Yavuz AYTEKİN

Nazilli Hâkimi

Bursa Hâkimliği

687

150102

Yusuf AYKUT

Bafra Hâkimi

Adana Hâkimliği

688

150106

Mustafa ŞENOCAK

Polatlı Hâkimi

Ankara Hâkimliği

689

150118

Bekir KANYILMAZ

Nizip C.Savcısı

İstanbul Anadolu C.Savcılığı

690

150169

Mustafa SOYTÜRK

Bingöl C.Savcısı

Biga C.Başsavcılığı

691

150171

Serkan YILDIZ

Patnos C.Savcısı

Bursa C.Savcılığı

692

150189

Zeliha SEYHUN

Osmancık Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

693

150918

Ayşegül YAZICI YILMAZ

Silivri Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

694

150931

Orhan TÜRÜDİ

Büyükçekmece C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

695

150937

Fatih Mehmet VİDİNEL

Milâs C.Savcısı

Bursa C.Savcılığı

696

150943

Müjde İLHAN SEVİMLİ

Türkoğlu Hâkimi

Kahramanmaraş Hâkimliği

697

150946

Veli ÜNAL

Gazipaşa Hâkimi

Bursa Hâkimliği

698

150949

Ali ÜLGER

Bandırma C.Savcısı

Gemlik C.Başsavcılığı

699

150951

Elif GENÇ

Ardahan Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

700

151155

Sevcan KENANOĞLU

Şereflikoçhisar Hâkimi

Adana Hâkimliği

701

151359

Süleyman KARAKAYA

Adıyaman Hâkimi

Yargıtay Tetkik Hâkimliği

702

151389

Yılmaz BARAN

Çankırı Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

703

151390

Umut BAŞOL

Nazilli Hâkimi

Bursa Hâkimliği

704

151445

Mustafa YEŞİLKAYA

Adıyaman Hâkimi

Malatya Hâkimliği

705

151450

Cemal YILDIRIM

Mudanya Hâkimi

Bursa Hâkimliği

706

151464

Recep BİLGİN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

707

151502

Fatih ÇOBAN

Kütahya C.Savcısı

Didim C.Başsavcılığı

708

151503

Tahsin ÇORAKÇI

Niğde Hâkimi

Konya Hâkimliği

709

151520

Ahmet DİŞBUDAK

Batman Hâkimi

Ankara Hâkimliği

710

151521

Semih DOĞAN

Karacabey Hâkimi

Hâkkari Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

711

151522

Emin DÖRTYAMAN

Urla Hâkimi

İzmir Hâkimliği

712

151540

Murat ERTEN

Giresun C.Savcısı

İstanbul Anadolu Hâkimliği

713

153018

Muhammed Feyzi AYGÜN

İstanbul Hâkimi

Erzurum Hâkimliği

714

153030

Recep AKBAYIR

Araklı Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

715

153061

Dursun AKSOY

Nevşehir Hâkimi

Adana Hâkimliği

716

153063

Abdulkerim AKŞİN

Kırıkhan Hâkimi

Kayseri Hâkimliği
 

 

717

153075

Yasemin BAKMAN

Elbistan Hâkimi

Mersin Hâkimliği

718

153091

Mustafa ATBAŞ

Bismil C.Savcısı

Karacabey C.Başsavcılığı

719

153103

Metehan AVANOĞLU

Sorgun Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

720

153121

Fatih Mehmet ÇAMKESEN

Bitlis Hâkimi

Bursa Hâkimliği

721

153193

Aydın CIVGIN

Niğde Hâkimi

Bursa Hâkimliği

722

153205

Havva Seda GÜRGEN

Çarşamba Hâkimi

Bursa Hâkimliği

723

153209

Bilgin ERGÜDER

Kaş Hâkimi

Adana Hâkimliği

724

153211

Yasin Sencer GÜNEY

Tavşanlı Hâkimi

Bursa Hâkimliği

725

153213

Gülşah EĞİLMEZ TÜRÜDİ

Büyükçekmece Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

726

153241

İbrahim HATİPOĞLU

Yozgat Hâkimi

Bursa Hâkimliği

727

153298

Sami KILIÇ

Yüksekova C.Savcısı

Çorum C.Savcılığı

728

153303

Mustafa İbrahim KENANOĞLU

Şereflikoçhisar C.Savcısı

Adana C.Savcılığı

729

153325

Adnan OK

Büyükçekmece C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

730

153405

Mehmet SEYHUN

Osmancık Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

731

153414

Şeyma ÖZTÜRK KARARTI

Düzce Hâkimi

Bucak Hâkimliği

732

153568

Murat UYAR

Beyşehir Hâkimi

Antalya Hâkimliği

733

153589

Mediha Eda ŞAHİN

Karasu Hâkimi

Bursa Hâkimliği

734

153590

Pelin YILDIRIM YILDIZ

Patnos Hâkimi

Bursa Hâkimliği

735

164386

Vildan ÜNSAL

İvrindi C.Savcısı

Yargıtay Tetkik Hâkimliği

736

165849

Kılıçaslan ERDEM

Malatya Hâkimi

Niğde Hâkimliği

737

165864

Serap ERTEN

Giresun Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

738

165874

Mehmet Ali KÖROĞLU

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Siverek C.Savcılığı

739

165936

Sezai SAYIN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Bingöl Hâkimliği

740

170974

Bilal ADIGÜZEL

Malatya Hâkimi

Adıyaman Hâkimliği

741

171068

Suat ARSLAN

Tunceli C.Savcısı

Balıkesir C.Savcılığı

742

171266

Hayrullah ŞAHİN

Karasu C.Savcısı

Bursa C.Savcılığı

743

171270

Özlem KILIÇ

Yüksekova Hâkimi

Çorum Hâkimliği

744

171411

Nuriye KANYILMAZ

Nizip Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

745

171471

Fatih EKİCİ

Avanos C.Savcısı

Adana Hâkimliği

746

171497

Emre GENÇ

Ardahan C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

747

171499

Saliha YAŞAR TUT

Taşköprü Hâkimi

Adana Hâkimliği

748

171536

Merve YILMAZ

Silivri C.Savcısı

İstanbul C.Savcılığı

749

171537

Muhammet Emin GÜRGEN

Çarşamba Hâkimi

Bursa Hâkimliği

750

171546

Necla Pelin UYAR

Beyşehir Hâkimi

Antalya Hâkimliği

751

173624

Didem BAŞAR

Çifteler Hâkimi

Erciş Hâkimliği

752

174509

Hülya KASALAK

Kumluca Hâkimi

Bursa Hâkimliği
 

 

753

174520

Olgun KAYA

Bartın C.Savcısı

Patnos C.Savcılığı

754

174563

Salih Zeki BİLGİN

Diyarbakır Hâkimi

Nevşehir Hâkimliği

755

174695

Nazif YÜCEL

Bartın C.Savcısı

Kars C.Savcılığı

756

179316

Dilek MERAL ATBAŞ

Bismil Hâkimi

Karacabey Hâkimliği

757

179599

Ayşe Şeyma ŞENTÜRK

Gölpazarı Hâkimi

Fatsa Hâkimliği

758

189693

Cahit COŞKUN

Dörtyol C.Savcısı

Şanlıurfa C.Savcılığı

759

189894

Bensu GÖKÇİÇEK

Kütahya Hâkimi

Batman Hâkimliği

760

189917

Ebru GÜLDÜRMEZ

Hatay Hâkimi

Yargıtay Tetkik Hâkimliği

761

190021

Ayşe KARAKOÇ KARAİBRAHİM

Erciş Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

762

190068

Özlem KESKİN

Artvin Hâkimi

Yargıtay Tetkik Hâkimliği

763

192182

Hülya KARAARSLAN  YÜCEL

Bartın Hâkimi

Kars Hâkimliği

764

193610

Şeyda ALEGÖZ

Viranşehir Hâkimi

Ferizli Hâkimliği

765

193625

Selvi Sevde ALTINKAYA

Bilecik Hâkimi

Yargıtay Tetkik Hâkimliği

766

193934

Derya YILMAZ

Uzunköprü Hâkimi

Turgutlu Hâkimliği

767

194129

Melahat ERYİĞİT

Çay Hâkimi

Şanlıurfa Hâkimliği

768

194264

Uğur KANBİR

Bartın C.Savcısı

Tunceli C.Savcılığı

769

194304

Yalçın KARAOĞLU

Aybastı C.Savcısı

Sarıkamış C.Savcılığı

770

194394

Nur Melda ADIGÜZEL

Malatya Hâkimi

Adıyaman Hâkimliği

771

194867

Cemile Hande KARAOĞLU

Sakarya Hâkimi

Sarıkamış Hâkimliği

772

195842

Bilal COŞGUN

İstanbul Anadolu C.Savcısı

Eskil C.Savcılığı

773

195985

Fatma GÜNAY

Akhisar Hâkimi

Yargıtay Tetkik Hâkimliği

774

196011

Hatice İNANÇ

Viranşehir Hâkimi

İnegöl Hâkimliği

775

196028

Hayel KARAKAYA

Adıyaman Hâkimi

Yargıtay Tetkik Hâkimliği

776

196152

Gonca ÖZKAN

Erciş Hâkimi

Konya Hâkimliği

777

196289

İbrahim YAHŞİ

İstanbul C.Savcısı

Hakkâri C.Savcılığı

778

199109

Ahmet KUMTEPE

Turhal C.Savcısı

Manavgat C.Savcılığı

779

199194

Emine ASLAN

Serik Hâkimi

Muş Hâkimliği

780

199202

Sıla SARIPINAR

Çaykara Hâkimi

Akyurt Hâkimliği
Etiketler: hakim, savcı, hsk
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