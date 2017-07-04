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İşte görev yeri değişen 780 hakim ve savcının tam listesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yaz kararnamesiyle bölge adliye mahkemeleri ve adli yargıdaki toplam 780 hakim ve savcının görev yeri yeniden belirlendi. İşte o liste...

04 Temmuz 2017 Salı 08:01



