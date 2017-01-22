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Buradasınız : » » İşte FETÖ'nün firarileri...

İşte FETÖ'nün firarileri...

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma ve davalarda da darbe girişimine katılan 7'si amiral ve general 154 komutanın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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İşte FETÖnün firarileri...
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar ve davalar kapsamında örgütün elebaşı Fetullah Gülen ile Emre Uslu, Ekrem Dumanlı, Mustafa Zeki Uğurlu ve Adil Öksüz gibi isimlerin yanı sıra aralarında asker, iş adamı, savcı, emniyet müdürü ve gazetecilerin de yer aldığı çok sayıda kişi firari durumda bulunuyor.
 
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma ve davalarda da darbe girişimine katılan 7'si amiral ve general 154 komutanın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
 
Kara Kuvvetleri Komutanlığından 100 subay ile 12 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 18 subay ile 9 astsubay ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 4 subay ve 4 astsubay firariler arasında yer alıyor.
 
Firari isimler arasında 2010 KPSS sorularını çalıp Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği üzerinden hücre evlerine servis ettiği belirtilen Mehmet Hanefi Sözen ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün medya yapılanmasına yönelik hazırladığı iddianamede "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu belirtilen Said Sefa da bulunuyor. AA
 
Etiketler: soruşturma, firariler, fetö, 15 Temmuz darbe girişimi
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