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İşte dünyanın en uzun keki

Antalya'nın Kemer ilçesinde hazırlanan kek, tam 633 metre 30 santim uzunluğunda. 150 kişinin bir aylık uğraşı sonucu ortaya çıkan kek ile Endonezya'nın rekoru kırılmış oldu.