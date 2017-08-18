  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

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İşte dünyanın en uzun keki

Antalya'nın Kemer ilçesinde hazırlanan kek, tam 633 metre 30 santim uzunluğunda. 150 kişinin bir aylık uğraşı sonucu ortaya çıkan kek ile Endonezya'nın rekoru kırılmış oldu.

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İşte dünyanın en uzun keki

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