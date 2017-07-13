  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İşte 15 Temmuz darbe girişiminde hastaneler

İşte 15 Temmuz darbe girişiminde hastaneler

FETÖ'nün, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde darbeciler tarafından elinde inanç ve cesaretinden başka hiç bir şeyi olmayan vatandaşlara kurşun yağdırıldı.

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İşte 15 Temmuz darbe girişiminde hastaneler

Etiketler: 15 temmuz, hastaneler
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