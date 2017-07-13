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İşte 15 Temmuz darbe girişiminde hastaneler

FETÖ'nün, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde darbeciler tarafından elinde inanç ve cesaretinden başka hiç bir şeyi olmayan vatandaşlara kurşun yağdırıldı.