İşte 15 Temmuz darbe girişiminde hastaneler

FETÖ'nün, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde darbeciler tarafından elinde inanç ve cesaretinden başka hiç bir şeyi olmayan vatandaşlara kurşun yağdırıldı.
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