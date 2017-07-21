İstanköy'deki Türklerin bir kısmı Bodrum'a geldi

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda mahsur kalan Türk vatandaşların bir kısmının Bodrum'a getirilmesinin ardından, feribot adada kalanları almak için yeniden yola çıkartıldı.
Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda (Kos) mahsur kalan 205 Türk vatandaşını öğle saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesine getiren Asım Kaptan isimli feribot, adada kalan mağdurları almak için yeniden yola çıkartıldı.
Adada şu anda kaç mağdurun bulunduğu hakkında bilgi verilmedi. AA