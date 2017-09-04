İstanbul'un nüfusu 145 ülkenin nüfusunu geride bıraktı

İstanbul, binlerce yıllık geçmişi olan 4 İmparatorluğa başkentlik yapan kadim şehir. TÜİK verilerine göre 1927 tarihinde 800 bin kişinin yaşadığı İstanbul'un nüfusu, geçen yıl, 14 milyon 804 bin 116 kişiye ulaştı.

Bu sayı, 145 ülkenin nüfusundan daha fazla. 2011'de 13 milyon 624 bin olan şehrin nüfusuna 4 yılda 1 milyon kişi daha eklendi.

TÜİK verilerine göre ülke nüfusu 79 milyon 814 bin 871 kişiye ulaştı. Bu istatistiklere göre, Türkiye nüfusunun yüzde 18 buçuğu İstanbul'da yaşıyor.

Mega kentin nüfusunun 2023'te 16 buçuk milyona ulaşması bekleniyor.

İstanbul, Çad, Somali Gine Küba Tunus Belçika Yunanistan , Çek Cumhuriyeti, Portekiz ve Azerbaycan'ın aralarında bulunduğu 145 ülkeyi geride bıraktı.

İstanbul'un nüfusu Londra'nın 2, Berlin'in 4, Paris'inse 6 buçuk katı.