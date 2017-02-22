  • 22 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.6
    EURO 3.798
  • BIST 88531.28
    ALTIN 142.759
Buradasınız : » » İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi (25.02.2017)

İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi (25.02.2017)

İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı ilçelerinde planlı bakım çalışmaları kapsamında 25 Şubat Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulun bazı ilçelerinde elektrik kesintisi (25.02.2017)

İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı ilçelerinde planlı bakım çalışmaları kapsamında 25 Şubat Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Fatih'in bazı cadde ve sokaklarına saat 07.00 ve 10.00 arasında, Beyoğlu ve Bağcılar'ın bazı sokaklarına ise saat 08.00 ve 18.00 arasında elektrik verilemeyecek.

Küçükçekmece'de saat 09.00 ve 13.00 arasında planlı bakım kapsamında elektrik kesintisi olacak, Çatalca ilçesi ve civarına da 09.00 ve 17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Saat 10.00 ve 19.00 arasında Güngören'in, 10.00 ve 18.00 arasında Beylikdüzü'nün ve Esenyurt'un bazı cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.  

Etiketler: istanbul elektrik kesintisi, elektrik kesintisi, 25 şubat elektrik kesintisi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER