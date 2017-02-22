İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi (25.02.2017)

İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı ilçelerinde planlı bakım çalışmaları kapsamında 25 Şubat Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Fatih'in bazı cadde ve sokaklarına saat 07.00 ve 10.00 arasında, Beyoğlu ve Bağcılar'ın bazı sokaklarına ise saat 08.00 ve 18.00 arasında elektrik verilemeyecek.

Küçükçekmece'de saat 09.00 ve 13.00 arasında planlı bakım kapsamında elektrik kesintisi olacak, Çatalca ilçesi ve civarına da 09.00 ve 17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Saat 10.00 ve 19.00 arasında Güngören'in, 10.00 ve 18.00 arasında Beylikdüzü'nün ve Esenyurt'un bazı cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.