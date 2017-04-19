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İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi (22 Nisan)

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere, planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında 22 Nisan Cumartesi günü elektrik verilemeyecek.

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İstanbulun bazı ilçelerinde elektrik kesintisi (22 Nisan)

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere, planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında 22 Nisan Cumartesi günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Esenyurt, Çatalca, Bakırköy, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Sultangazi, Bahçelievler, Esenler, Eyüp, Sarıyer ve Şişli ilçelerinin bazı sokak, mahalle ve semtlerinde, 22 Nisan'da 00.01-20.00 saatlerinde, değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları bölümünden ulaşabilecek.

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