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Buradasınız : » » İstanbul'un bazı bölgelerinde elektrik kesintisi (24.02.2017)

İstanbul'un bazı bölgelerinde elektrik kesintisi (24.02.2017)

İstanbul Avrupa yakasındaki 5 ilçenin bazı bölgelerinde, 24 Şubat'ta elektrik kesintisi uygulanacak

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İstanbulun bazı bölgelerinde elektrik kesintisi (24.02.2017)

İstanbul'da Avrupa yakasındaki bazı ilçelerde 24 Şubat Cuma günü elektrik kesintisi yapılacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü ve Güngören ilçelerinin bazı mahallelerinde değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Bu ilçelerin bazı mahallelerine 24 Şubat Cuma günü 08.00 ile 19.00 arası farklı saatlerde elektrik verilemeyecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" bölümünden ulaşabilecek.

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