İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi (23.12.2016)

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Çatalca'da Örencik Mahallesi, Acem Çıkmazı Sokak, Aksöğüt Sokak, Fırat Sokak, Kıymet Sokak, Kolaylı Sokak, Seçkin Sokak, Yeryüzü Sokak, Kızılçam Çıkmazı Sokak, Kıvanç Çıkmazı Sokak ve civarı, 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Büyükçekmece'de Murat Çeşme Mahallesi, Göktürk Sokak, Nurseda Sokak, Nurtepe Sokak, Çimen 2 Sokak, Nurperi Sokak, Vezirtepe Sokak, Piroğlu Sokak ve civarında 08.00-16.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

Esenyurt'ta Yenikent Mahallesi, 662. Sokak, 604. Sokak, Süleymaniye Mahallesi, Ispartakule Caddesi, 770. Sokak, 771. Sokak, 772. Sokak, 773. Sokak, 774. Sokak, 775. Sokak, 769. Sokak, 762. Sokak, 768. Sokak ve civarına 08.00-20.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Beyoğlu'nda Piri Paşa Mahallesi, Ahbap Sokak, Boduroğlu Sokak, Göktuğ Çıkmazı Sokak, Göktuğ Aralığı Sokak, Göktuğ Sokak, İlaç Sokak, Keten Sokak, Kumbarahane Caddesi, Müze Sokak, Piri Paşa Hamamı Sokak, Şaban Deresi Sokak, Yeniyol Çıkmazı Sokak ve civarında 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Güngören'de Tozkoparan Mahallesi, General Ali Rıza Gürcan Caddesi ve civarı 09.00-17.00, Gençosman Mahallesi, Atalay Sokak ve civarı 10.00-20.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Sarıyer'de Uskumruköy Mahallesi, Arıköy Sitesi Sokak ve civarına 09.00-13.00, Zekeriyaköy Mahallesi, 12. Cadde, Reçine Çıkmazı Sokak, Kuşkonmaz Sokak, Kestane Sokak, 11. Cadde, Şimşir Sokak ve civarına 13.00-16.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Gaziosmanpaşa'da Karadeniz Mahallesi, 1166. Sokak, 1138. Sokak, 1165. Sokak, 1169. Sokak, 1164. Sokak, Mehmet Akif Caddesi, 1161. Sokak, 1224. Sokak, 1225. Sokak ve civarında 09.00-18.00 saatleri arasında kesinti yapılacak. AA