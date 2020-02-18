İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi (18.02.2017)

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 7 ilçeye 18 Şubat Cumartesi günü planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Güngören ve Küçükçekmece ilçelerinin bazı mahallelerinde 08.00-18.00 saatlerinde değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinin bazı mahallelerinde 14.00-16.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Bağcılar ve Küçükçekmece ilçelerinin bazı mahalle ve sokaklarına saat 08.00-18.00'de elektrik verilmeyecek.

Başakşehir ilçesinin bazı semtlerinde 09.00-11.00, Bayrampaşa ilçesinin bazı mahallelerinde ise 08.00-14.00' saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Beylikdüzü ilçesinin bazı mahallelerinde saat 10.00-16.00 arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Güngören ilçesinin bazı mahalle ve sokaklarında 10.00-18.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" bölümünden ulaşabilecek.