İstanbul'un 7 aylık kaza bilançosu

İstanbul'da 1 Ocak-24 Temmuz tarihlerinde meydana gelen 24 bin trafik kazasında 99 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 283 kişi de yaralandı.

Türkiye'de en fazla aracın bulunduğu İstanbul'da yaşanan trafik yoğunluğu ve meydana gelen kazalar, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Özellikle vatandaşların işe gidiş ve dönüş zamanı olan 07.00-10.00 ile 17.00-20.00 saatlerinde birçok noktada yaşanan trafik yoğunluğu, sürücüleri zor durumda bırakıyor. Sürücülerin bir an önce gitmek istedikleri yere ulaşmak için kural ihlali yapmaları ise kazalara neden oluyor.

İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde 1 Ocak-24 Temmuz tarihlerinde 15 bin 994'ü hasarlı, 7 bin 913'ü yaralanmalı ve 93'ü ölümlü olmak üzere 24 bin trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 99 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 283 kişi de yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentte yaşanan trafik kazalarını azaltmak ve kazaların yoğun olduğu bölgelerde önlem almak için "kara nokta" çalışması yaptı. Çalışma kapsamında, 1 Ocak-31 Mayıs tarihlerinde kentte kazaların en çok meydana geldiği noktalar tespit edildi.

Buna göre, 5 aylık dönemde trafik kazalarının en yoğun olduğu yerlerin başında 199 trafik kazasının meydana geldiği D-100 karayolunun Harem-Tuzla arası bulunuyor. İkinci sırada 188 kaza ile D-100 karayolunun Haramidere-Edirnekapı arası ile üçüncü sırada 126 kaza ile TEM otoyolunun güney yolu yer aldı.

Sürücülere uyarı

Emniyet yetkilileri, sürücülere trafik kurallarına uymaları, özellikle aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları, emniyet kemerini takmaları konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul'un ana arterlerinde, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri güzergahı ile E-5 ve TEM otoyollarında sürekli denetim ve uygulama yapıldığını belirten yetkililer, sürücülerin de kendilerine düşen görevlerini yerine getirmesi gerektiğini, kazalarda meydana gelen can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra araçlardaki hasarın da ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini kaydetti.