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Buradasınız : » » İstanbul'un 6 ilçesinde elektrik kesintisi (24.01.2017)

İstanbul'un 6 ilçesinde elektrik kesintisi (24.01.2017)

İstanbul'un Anadolu yakasında yarın 6 ilçenin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

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İstanbulun 6 ilçesinde elektrik kesintisi (24.01.2017)

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy, Sancaktepe, Şile ve Tuzla'nın bazı mahalleleri yarın elektrik alamayacak.

Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:

"Ataşehir'de 09.30-11.30 saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6, 4. ve 9. sokaklar, Mareşal Fevzi Çakmak, 15, 17, 27, 31, 33, 35. ve 38. sokaklar, 14.00-16.00 saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz, 97, Yeditepe, 141, Ulu Önder, 2, Mareşal Fevzi Çakmak, 41, 43. ve 44, Yavuz Sultan Selim, 37, 48. ve 93. sokaklar.

Çekmeköy'de 11.00-13.00 saatlerinde Hamidiye Mahallesi Ceylan, Serkan, Ulubatlı Hasan, Gürkan, Kervan, Göksel, Bestegül sokaklar, Mehmet Akif Mahallesi Dalyan, Aydın Menderes, Ray, Ulubatlı Hasan, Bilen, Hendek, Mesut, Nazlı, Yankı sokaklar, Mimar Sinan Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa, Esila, Gülabi, Nilüfer, Orhangazi, Çağlayan, Şebnem, Rahmet, Akarsu, Ulubatlı Hasan, 14.00-16.00 saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi Selen, Yudum, Turgut Özal sokaklar.

Kadıköy'de 10.00-12.00 saatlerinde Osmanağa Mahallesi Çilek, Süleyman Paşa, Mürver Çiçeği, Kuşdili, General Asım Gündüz, Nihal, Ali Suavi, Nal sokaklar.

Sancaktepe'de 10.00-12.00 saatlerinde İnönü Mahallesi Aşık Veysel, Biçer, İstek, Havuz, Işık, Termal, İnönü, Ankara, Akbudak sokaklar.

Şile'de 11.00-13.00 saatlerinde Balibey Mahallesi Hüner, Göçmen, Caner, Bektaş, Sanatçılar, Sultan, Ağlayankaya, İsmet Ay, Önder, Üzüm, Kiraz, Dalgıç, Dalyan, Çakıl, Çardak, Uzunkum, Körfez, Dostlar, Koçak, Yalçın, Genç, Melek, Hale, Tülay, Sena, Mezgit, Elbiz, Yaşam, Fabrika sokaklar.

Tuzla'da 09.00-11.00 saatlerinde Orhanlı Mahallesi Seçkin, Ünver, Ayazpınar, Barınak, Adnan Menderes, Fettah Başaran, Gölbaşı, Çayırlar, Demokrasi, İrfan, Gurbet, Duru, Okyanus sokaklar."

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