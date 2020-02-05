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Buradasınız : » » İstanbul'un 6 ilçesinde elektrik kesintisi (05.02.2017)

İstanbul'un 6 ilçesinde elektrik kesintisi (05.02.2017)

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 6 ilçenin bazı mahallelerinde 5 Şubat Pazar günü elektrik kesintisi yapılacak.

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İstanbulun 6 ilçesinde elektrik kesintisi (05.02.2017)

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kağıthane'de saat 10.00 ile 12.00 arasında Seyrantepe Mahallesi, Cendere Mahallesi ve civarına elektrik verilemeyecek.

Silivri'de, Alibey, Ali·paşa, Cumhuri·yet, Balaban, Sancaktepe, Fati·h, Fevzi· Paşa, Gazi·tepe, Hürri·yet, İsmet Paşa, Kadıköy, Kavaklı, Küçük Kılıçlı, Mi·mar Si·nan, Ortaköy, Pi·ri· Mehmet Paşa, Semi·zkumlar, Yeni·, Beki·rli·, Büyük Kılıçlı, Büyük Si·nekli·, Fener, Kurfallı, Küçük Si·nekli·, Seymen, Mahalleleri ve civarına 08.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Esenyurt'ta, Orhan Gazi Mahallesi ve Tunç Caddesi civarına 09.00 ile 11.00 saatleri arasında, Akçaburgaz Mahallesi ve Hali·l Fahri· Orman Caddesi'nde ise 10.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Avcılar'da, Firuzköy Mahallesi ve Mezarlık Üstü Caddesi ve civarında 11.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Arnavutköy'de, Hastane Mahallesi ve Ayasofya Caddesi ve civarında 12.00 ile 14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Beylikdüzü'nde Beylikdüzü OSB Mahallesi ve civarında 11.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

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