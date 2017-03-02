  • 02 MART 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.715
    EURO 3.909
  • BIST 89933.88
    ALTIN 147.661
Buradasınız : » » İstanbul'un 6 ilçesinde elektrik kesintisi (05 Mart 2017)

İstanbul'un 6 ilçesinde elektrik kesintisi (05 Mart 2017)

İstanbul Avrupa yakasındaki 6 ilçenin bazı bölgelerinde, 5 Mart'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulun 6 ilçesinde elektrik kesintisi (05 Mart 2017)

İstanbul Avrupa Yakasında bazı ilçelere 5 Mart Pazar günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Sarıyer, Fatih, Beylikdüzü, Avcılar, Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallelerinde değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Bu ilçelerin bazı mahallelerine 5 Mart Pazar günü 00.00 ila 20.00 arasında farklı saatlerde elektrik verilemeyecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.

Etiketler: istanbul elektrik kesintisi, elektrik kesintisi, 5 Mart elektrik kesintisi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER