İstanbul'un 6 ilçesinde elektrik kesintisi (05 Mart 2017)

İstanbul Avrupa Yakasında bazı ilçelere 5 Mart Pazar günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Sarıyer, Fatih, Beylikdüzü, Avcılar, Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallelerinde değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Bu ilçelerin bazı mahallelerine 5 Mart Pazar günü 00.00 ila 20.00 arasında farklı saatlerde elektrik verilemeyecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.