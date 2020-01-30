İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi (30.01.2017)

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Küçükçekmece, Bahçelievler, Esenyurt, Büyükçekmece ve Kağıthane'nin bazı mahalleleri 30 Ocak'ta elektrik alamayacak.

Elektrik kesintisi yapılacak yerler ve saatleri şöyle:

Küçükçekmece'de 09.00-11.00 saatlerinde, Tevfi·kbey Mahallesi, 2304. Sokak, 1. Çakır Sokak, 1. Çelebi Sokak, 6. Fatih Sokak, Göremen Sokak, 1. Irmak Sokak, Kami·l Efendi· Sokak, 1. Keski·n Sokak, 1. Kumru Sokak, Muammer Aksoy Caddesi, 4. Mutlu Sokak, Özler Sokak, Sami· Paşa Caddesi, Saray Sokak, Şehi·t Recep Sokak, Tez Başaran Çıkmazı Sokak, Yakut Sokak ve civarı.

Bahçelievler'de 10.00-12.00 saatlerinde, Si·yavuşpaşa Mahallesi, Vi·şne Sokak ve civarı.

Esenyurt'ta 10.00-12.00 saatlerinde, Süleymani·ye Mahallesi, 769. Sokak, 746. Sokak, 770. Sokak ve civarı, aynı gün 13.00-15.00 saatlerinde Süleymani·ye Mahallesi 776. Sokak ile 773. Sokak ve civarı.

Büyükçekmece'de 10.00-12.00 saatlerinde, Türkoba Mahallesi, Güldefne Sokak, Yeşi·lli·k Sokak, İlgi·li· Sokak, Açelya 4 Sokak, Akasya 2 Sokak, Akdut Sokak, Alacam Sokak, Alıç Sokak, Asma 2 Sokak, Bağlar 1 Caddesi, Bahar 3 Sokak, Cevi·z Sokak, Çam 3 Sokak, Çayır Sokak, Çi·lek 3 Sokak, Çi·men 4 Sokak, Defne 3 Sokak, Demet 2 Sokak, Erguvan Sokak, Eri·k Sokak, Fesleğen 2 Sokak, Geli·nci·k 3 Sokak, Gül 3 Sokak, Kaktüs 3 Sokak, Kamelya 3 Sokak, Ihlamur 4 Sokak, Hanımeli· 5 Sokak, Kasımpatı Sokak, Kayın Sokak, Kayısı Sokak, Keki·k Sokak, Kekli·k 1 Sokak, Kestane Sokak, Kızılcık Sokak, Kumru 3 Sokak, Ladi·n Sokak, Lale 2 Sokak, Lavanta Sokak, Leylak Sokak, Menekşe 4 Sokak, Meşe 3 Sokak, Manolya 4 Sokak, Mi·moza 2 Sokak ve civarı.

Kağıthane'de 10.00-12.00 saatlerinde, Nurtepe Mahallesi, Havadar Sokak, Çi·lekli· Caddesi ve civarı.