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Buradasınız : » » İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi (15.02.2017)

İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi (15.02.2017)

İstanbul'da Avrupa yakasındaki 5 ilçede 15 Şubat Çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.

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İstanbulun 5 ilçesinde elektrik kesintisi (15.02.2017)

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 5 ilçeye 15 Şubat Çarşamba günü planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Güngören ilçelerinin bazı mahallelerinde 08.00-19.00 saatlerinde değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinin bazı mahallelerinde 08.00-19.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Küçükçekmece ilçesinin bazı mahalle ve sokaklarına saat 08.00-18.00'de elektrik verilmeyecek.

Avcılar ilçesinin bazı semtlerinde saat 09.00-17.00, Beylikdüzü ilçesinin bazı mahallelerinde ise saat 09.00-19.00'da elektrik kesintisi uygulanacak. Güngören ilçesinin bazı mahallelerinde saat 10.00-15.00 arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" bölümünden ulaşabilecek.

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