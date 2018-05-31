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İstanbul'un 3. havalimanının yüzde 90'ı tamamlandı

29 Ekim'de açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın büyük bölümü tamamlandı. Havalimanının son hali havadan görüntülendi.

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İstanbul'u 3. havalimanına kavuşturacak olan projede inşaatın yüzde 90,5'i tamamlandı.

Havalimanı inşaatında gelinen son durum, havadan görüntülendi. Ana terminal binasının çatısı tamamlanarak kapatıldı.

İnce işçiliği kalan çatıda, işçiler yürürken çatıya zarar vermemek için tahta bloklar kullanıyor. Görüntülerde uçaklar için yapılan dev hangarların iskeleti de ortaya çıktı.

Uçakların yolcuların transferinde kullandığı körüklerin çoğu yerleştirildi.

Yer trafiğine yardımcı olacak kulenin üzerinde dalgalandırılan Türk Bayrağı büyük beğeni topladı. 

Uçakların hangar dışında park edecekleri alanları aydınlatması için kırmızı beyaz direkler konuldu. 

3. Havalimanı'nın 29 Ekim’de açılması planlanıyor. 

Kaynak: İHA  

Etiketler: İstanbul, 3. havalimanı
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