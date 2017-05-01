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İstanbul'un 13 ilçesinde elektrik kesintisi (4 Mayıs)

İstanbul Avrupa yakasındaki 13 ilçenin bazı bölgelerinde 4 Mayıs'ta elektrik kesintisine gidilecek.

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İstanbulun 13 ilçesinde elektrik kesintisi (4 Mayıs)

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere, planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında 4 Mayıs Perşembe günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Avcılar, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sarıyer, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı sokak, mahalle ve semtlerinde, 4 Mayıs'ta 00.00-18.30 saatlerinde, değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilir.

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