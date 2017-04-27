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İstanbul'un 11 ilçesinde elektrik kesintisi (30 Nisan 2017)

İstanbul'da Avrupa yakasındaki 11 ilçenin bazı bölgelerinde 30 Nisan'da elektrik kesintisine gidilecek.

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İstanbulun 11 ilçesinde elektrik kesintisi (30 Nisan 2017)

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere, planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında 30 Nisan Pazar günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Esenyurt, Şişli, Beyoğlu, Arnavutköy, Silivri, Zeytinburnu, Fatih, Sultangazi, Çatalca, Kağıthane ve Eyüp ilçelerinin bazı sokak, mahalle ve semtlerinde, 30 Nisan'da 01.00-21.00 saatlerinde, değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları bölümünden ulaşabilecek. 

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