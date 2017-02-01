  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -1º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.761
    EURO 4.06
  • BIST 86540.23
    ALTIN 146.283
Buradasınız : » » İstanbul'u kana bulayacaktı, yakalandı

İstanbul'u kana bulayacaktı, yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve sansasyonel eylem yapmak için İstanbul'a geldiği tespit edilen kadın tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulu kana bulayacaktı, yakalandı

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suikast ve bomba eğitimi aldıktan sonra terör örgütü PKK adına sansasyonel eylem yapmak için kırsal alandan İstanbul'a gelen bir kadının Kadıköy'de saklandığını belirledi.

Söz konusu adrese 26 Ocak'ta operasyon düzenleyen ekipler, Hatice S'yi (32) gözaltına aldı.

Şüphelinin İstanbul'a geldiğinde yerinin belirlenmemesi için kullandığı telefonu bir iletişim firmasına sattığı ve polis tarafından el konulan telefonda, çok sayıda teröristin eğitim gördüğü sırada çektirdiği fotoğraf ve videonun bulunduğu bildirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Etiketler: PKK, istanbul terör operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER