İstanbul'u kana bulayacaktı, yakalandı

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suikast ve bomba eğitimi aldıktan sonra terör örgütü PKK adına sansasyonel eylem yapmak için kırsal alandan İstanbul'a gelen bir kadının Kadıköy'de saklandığını belirledi.

Söz konusu adrese 26 Ocak'ta operasyon düzenleyen ekipler, Hatice S'yi (32) gözaltına aldı.

Şüphelinin İstanbul'a geldiğinde yerinin belirlenmemesi için kullandığı telefonu bir iletişim firmasına sattığı ve polis tarafından el konulan telefonda, çok sayıda teröristin eğitim gördüğü sırada çektirdiği fotoğraf ve videonun bulunduğu bildirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.