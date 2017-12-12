İstanbulluların heyecanla beklediği Üsküdar-Ümraniye metrosu açılıyor

İstanbul önemli bir metro hattına daha kavuşuyor.

Üsküdar - Ümraniye metrosunun cuma günü açılacağını sosyal medya hesabından açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "İstanbul, teknoloji harikası, sürücüsüz metroya kavuşuyor" diye yazdı.

Yeni metro hattının açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak ve metronun açılışını yapacak.

İstanbul'un en yoğun trafik hatlarından biri olan Üsküdar - Ümraniye - Sancaktepe arasındaki metro çalışmaları uzun bir süredir devam ediyordu.

İlk etapta Hattın Üsküdar - Ümraniye arası açılacak. Yeni hatla birlikte metronun bölgedeki trafiği büyük ölçüde rahatlatması bekleniyor.

Yeni metro hattı 3 ilçeyi kapsıyor. 16 duraklı metro hattının yapımı tamamlanan Üsküdar - Ümraniye arasındaki bölümü olan 8 durakta seferler yapılacak.

Yeni metro hattı ile Ümraniye'den metroya binecek olan bir kişi Marmaray aktarması ile Atatürk Havalimanı, Taksim, Maslak ve Pendik'e kadar raylı sistemle ulaşabilecek.

Yeni metro hattının Çekmeköy ve Sancaktepe bölümündeki çalışmalar sürüyor.

Kaynak: TRT Haber