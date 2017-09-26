İstanbullulara sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbulluları öğle saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli yağışa karşı uyardı.

İstanbul'da geceden bu yana aralıklarla devam eden hafif sağanak yağışların bugün öğleden itibaren etkisini arttıracağı ve yarın akşam saatlerine kadar kentin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm), güney ilçelerinde ise kuvvetli (21-50 mm) olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuz şartlara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

6 ile daha yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı, az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu olacağı, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren de Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin hafif sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde güneybatı ve güneyden, diğer yerlerde kuzeydoğu ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette rüzgar esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 2, Ağrı'da 5, Erzurum'da 7, Erzincan'da 12, Iğdır'da 11 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının Ardahan'da 23, Erzurum'da 24, Kars ve Ağrı'da 26, Erzincan'da 28, Iğdır'da 29 derece olması öngörülüyor.