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Buradasınız : » » İstanbullulara İSKİ'den uyarı! Su sayaç ve tesisatları donabilir

İstanbullulara İSKİ'den uyarı! Su sayaç ve tesisatları donabilir

İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın kendini göstermesiyle oluşabilecek su sayaç ve tesisatlarının donma riskine karşı İSKİ'den vatandaşlara uyarı yapıldı.

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İstanbullulara İSKİden uyarı! Su sayaç ve tesisatları donabilir

İSKİ, hava sıcaklıklarının 0 derecenin altına düşmesi ile su sayaç ve tesisatlarının donma tehlikesiyle karşılaşabileceğini belirterek, vatandaşları tedbir almaları konusunda uyardı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ) tarafından yapılan açıklamada şu şekilde:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede (8-16 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesi ile su sayaç ve tesisatları, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir.

Sayaçların donmaya karşı korunması abonelerin yükümlülüğündedir. Kar soğuğuna hazırlanarak, su tesisatı ve sayaçlarda donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir: Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır. Abonelerimiz, alınan önlemlere rağmen, yaşanan sorunların çözümü için Alo 185 Çağrı Merkezimizi arayabilirler." 

Etiketler: istanbul su ve kanalizasyon idaresi, iski
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