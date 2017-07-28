İstanbullular sağanak sonrası oto sanayilere akın etti

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle zarar gören araçlar yetkili servis ve oto sanayi sitelerine akın etti.

Kentte dün etkili olan sağanak ve fırtınadan dolayı çok sayıda araç zarar gördü. Hasarlı araçların bir kısmı park halinde fırtınaya yakalanırken, bir kısmı ise trafikte fırtınadan etkilendi.

Hasarlı araç sahipleri, bugün birçok yetkili servisin yanı sıra Maslak'taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde hizmet alabilmek için sıraya girdi.

Ağırlıklı olarak araçların arka camlarında hasar meydana gelirken, bazı araçlarda da dolunun neden olduğu çökmeler gözlendi.

Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 30 yıldır oto cam ustalığı yapan Oğuz Bakankuş ise daha önce bu kadar yoğun bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

Siparişlere yetişemediklerini anlatan Bakankuş, "Piyasaya da cam vermiyoruz. Şu an bize gelen hasarlı araçları tamir etmeye çalışıyoruz ve dün akşamdan beri buradayız. Ağırlıklı olarak arka camlarda hasar olduğunu görüyoruz. Bazı araçların camlarla beraber kaportası da bozulmuş." dedi.