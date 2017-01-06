İstanbullular dikkat! Kar geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da halen güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esen rüzgarın öğleden sonra kuzeybatı yönüne dönerek kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edeceği, 10 derecenin üzerinde bulunan hava sıcaklığının akşam saatlerine doğru hızla azalarak sıfır dereceye inmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Kuvvetli sağanağın saat 16.00 civarında İstanbul'un batısında Çatalca Silivri hattında karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği aktarılan açıklamada, saat 20.00'ye kadar il geneline yayılarak yoğun kar olarak gece boyu ve yarın devam edeeceği ifade edildi.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10 derece altına inecek

Kar yağışının 8 Ocak Pazar gününden itibaren etkisini azaltarak aralıklarla gelecek hafta ortasına kadar devam edeceği, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 10 derece altında seyredeceği ifade edilen açıklamada, gündüz sıcaklıklarının İstanbul'un büyük bölümünde hafta ortasına kadar sıfır derecenin altında olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yer yer tipi şeklinde etkili olacak yoğun kar yağışıyla kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. AA