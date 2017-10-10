İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak maç nedeniyle kentte bazı yolların 15.00'ten itibaren araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Macaristan arasındaki maç bugün 18.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

Maç dolayısıyla Neva Sokağı girişi, Refik Saydam Caddesi stat üstü yan yola giriş ve Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişiminde saat 15.00'ten itibaren müsabakanın bitimine kadar trafik akışı verilmeyecek.