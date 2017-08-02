İstanbullular Boğaz'ı ücretsiz gezecek

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi tarafından İstanbul Boğazı'nı herkes için ulaşılabilir kılmak amacıyla yaptırılan "Üsküdar Valide Sultan Gemisi" hizmete girdi.

Üsküdar Meydanı İskelesi'nde demirleyen gemi, tur öncesinde Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından tanıtıldı.

Projenin Türkiye'de belediyecilik ölçeğinde bir ilk olduğunu aktaran Türkmen, Üsküdar'a ve İstanbul'a yüzen bir sosyal tesis kazandırdıklarını söyledi.

Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nin her yaştan her kesime hitap edecek bir anlayışla tasarlandığını dile getiren Türkmen, "Tesisimiz nikah sarayı, kültür merkezi olarak kullanılabileceği gibi üniversite öğrencilerimizin de mezuniyet programları yapabilecekleri bir tesis. Üsküdar'daki kamu kurumları personellerine yönelik sosyal amaçlı geziler, turlar düzenleyebilecek." dedi.

Türkmen, Üsküdar ve İstanbul'da çeşitli sebeplerle Boğaz'ı gezme fırsatı bulamayan yüz binlerce kişinin olduğunu belirterek, "Hedefimiz bir, bir buçuk yıl içerisinde bütün Üsküdarlıları denizle Boğaz'la tanıştırabilmek. Üsküdar, bir açık hava müzesi ve bu açık hava müzesinden İstanbullular alabildiğince istifade etsinler. O tarihi zenginliği ve ecdadımızın bize bırakmış olduğu mirası canlı canlı görsünler istiyoruz." diye konuştu.

Ücretsiz çay ve simit ikram edilecek

Türkmen, amaçlarının en konforlu şekilde hizmet sunmak olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayakta yolcu kapasitesiyle birlikte toplam 600 yolcu kapasiteli gemimizde bay ve bayan mescitlerimiz var. 600 kişiye çok iyi şekilde hizmet verebilecek güzel bir mutfağımız var. Gemimizde, gelen misafirleri en iyi şekilde nasıl ağırlarız onun planını yaptık. Kesinlikle gelen misafirlerimizden ücret talep etmiyoruz. Günde en az 2 sefer yapacağız. Gemide 2 rehberimiz var. Rehberlerimiz gelen misafirlerimize İstanbul'un tarihi güzelliklerini anlatacak. Bütün mahallelerimiz ve özellikle en ücra mahallelerimizden başlayarak, zengin fakir hiç fark etmez ,özellikle ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın buraya getirilmesi için bir çabamız olacak. Ayrıca misafirlerimiz bir taraftan Boğaz'ı seyredecekler, bir taraftan masalarında oturarak çay ve simitlerini afiyetle yiyecekler."

Gemiyle ilk turu şehit ve gazi yakınları yapacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Üsküdar'ın 24 şehit ve 172 gazi verdiğini hatırlatan Türkmen, "Gemi inşaatı sürerken yaşanan darbe girişiminin ardından şehit ve gazi yakınlarımıza söz verdik. Bu kapsamda bugün saat 18.00'de ilk Boğaz turumuza onlarla çıkacağız." dedi.

Konuşmanın ardından geminin hizmete alınmasında emeği geçenlere Belediye Başkanı Türkmen tarafından teşekkür plaketi taktim edildi.