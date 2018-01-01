İstanbullu taksiciler müşterilerden geçer not almakta zorlanıyor

17 bin 400 taksinin hizmet verdiği İstanbul'da vardiyalar halinde çalışan 40 bin ruhsatlı şoför bulunuyor. Bir o kadar da kayıt dışı sürücü bulunduğu tahmin ediliyor.

İstanbullular taksicilere müşteriye yaklaşım tarzı, konuşma biçimi ve mesafenin uzunluğuna göre yolcu seçmeleri şikayetlerinden dolayı çok yüksek puanlar vermiyor.

Yolcular asayişi ilgilendiren sorunlarla da karşılaşıyor. Yaşanan sorunların temelinde eğitim eksikliği ve denetimsizlik yatıyor. Bu sorunların kaynağını TRT Haber Muhabiri Evren Ünal araştırdı.

İstanbul'daki taksiciler farklı oda ve kooperatiflere bağlı. Bu kurumlar, ihlalleri engellemezse şoförler kendi bildikleri gibi hareket etmeye devam ediyor.

Disiplin kurulu her ay yüzlerce şikayete bakıyor

Disiplin kurulu her ay yüzlerce şikayete bakıyor

En fazla üyeye sahip meslek örgütü ise İstanbul Taksiciler Esnaf Odası. Bu yıl şikayetler sebebiyle sadece 13 taksici disiplin kuruluna sevk edildi.

Oda Başkanı Yahya Uğur'a göre sorunlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin öncülüğündeki iTaksi uygulamasının yaygınlaştırılması ile azalacak.



Şu ana kadar kameralı iTaksi sistemi yerleştirilen araç sayısı 4 bini buldu. Sistemle birlikte, çalışma izni alabilen şoförlere özel bir kart verilecek.

Kartı olmayanlar taksicilik yapamayacak. Denetimin diğer ayağını yolcular oluşturuyor. Yolcuların haklarını aramaması sorunların sürmesinde etken oluşturuyor.

Meslek odaları duraksız taksiye izin verilmemesi görüşünde

İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, duraksız taksi kalmaması gerektiği görüşünde.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz da her isteyenin direksiyon başına geçmesini engelleyecek bir sistemin kurulmasından yana.

Hatalı davranışlar tüm taksicilere mal ediliyor

Ekmeğini peşinde, dürüst çalışan taksiciler de mesleklerinin karalanmasından rahatsız.

Taksicilerin davranışları kentlerin imajını da etkiliyor. Bu noktada sorunun acil çözümü için tüm kurum ve taraflara büyük sorumluluk düşüyor.

Kaynak: TRT Haber