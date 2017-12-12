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Buradasınız : » » İstanbullu taksiciler ABD'nin Kudüs kararını protesto etti

İstanbullu taksiciler ABD'nin Kudüs kararını protesto etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasını protesto eden taksiciler konvoylarla İstanbul’daki ABD Başkonsolosluğuna gitti.

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İstanbullu taksiciler ABDnin Kudüs kararını protesto etti

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına bir tepki de İstanbullu taksi esnafından geldi.

Maslak'ta toplanan taksiciler, Türk bayrakları astıkları araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Taksiciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin İstinye'deki İstanbul Başkonsolosluğu'na kadar korna çalarak kararı protesto ettiler.

Burada, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de şehit olan siviller ile Türkiye'deki 15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Taksiciler, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail aleyhine slogan atıp tekbir getirdi.

Yapılan basın açıklamasında da Amerikan ve İsrail kökenli bütün ürünleri boykot kararı aldıkları belirtildi.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: abd, kudüs, israil, taksi, protesto
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