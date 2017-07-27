  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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İstanbul'de DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olan ve Suriye'deki çatışma bölgelerine gittikleri tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda, 26 kişi gözaltına alındı.

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İstanbulde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 26 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'la irtibatlı olan ve Suriye'deki çatışma bölgelerine sıkça gittikleri tespit edilen kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği operasyonda, İstanbul'daki 9 ilçede 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, 17'si yabancı uyruklu 26 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde gözaltında tutulan şüphelilerin işlemleri sürüyor. AA

Etiketler: İstanbul, terör, deaş operasyonu
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