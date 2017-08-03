İstanbul'dan ilk Hac kafilesi uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonunda kutsal topraklara giden ilk Hac kafilesi, Atatürk Havalimanı'ndan uğurlandı.
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