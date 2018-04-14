İstanbul'daki "Yeditepe Huzur" uygulamasında aranan 212 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan koordinasyonunda dün akşam kent genelinde 120 noktada, 3 bin polisin katılımıyla bu yılın 6'ncı uygulaması yapıldı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu ekipler katıldı.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

Aranan 212 kişi yakalandı

Uygulamada 10 bin 246 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 212 kişi gözaltına alındı, bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca, 3 bin 224 araç kontrol edildi, 39 araç trafikten men edildi, araç sürücülerine 136 bin 141 lira ceza kesildi.

Bu arada, 252 iş yerinin denetlenmesi sonucunda 6 iş yerine de işlem yapıldı.

Ekipler, yoklama kaçağı 54 kişiyi de yakaladı.

Kaynak: AA