İstanbul'daki trafik denetimlerinde ceza yağdı

İstanbul'da bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 14 bin 672 kişiye ceza kesildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-15 Ocak'ta kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamak, hız ihlali, seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, park yasağına uymamak, kırmızı ışık ihlali ile Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerini ihlalden 14 bin 672 kişiye ceza uyguladı.

Aynı tarihlerde, kent genelinde 1'i ölümlü, 80'i yaralanmalı ve 363'ü hasarlı olmak üzere 444 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 116 kişi de yaralandı.