İstanbul'daki taksilerde teknolojik dönem başlıyor

Taksinin dolu ya da boş olduğu artık tepe lambasının renginden anlaşılacak. Bu yenilikle, vatandaşların yaşadığı ikilem de ortadan kalkıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışmalara başladı.

Boşsa yeşil, doluysa kırmızı

Yeni tip tepe lambaları, taksi boş olduğunda yeşil, dolu olduğunda kırmızı, rezerve olduğunda ise turuncu renkte yanacak.

Sensörlerle hava durumu

Ayrıca tepe lambalarına konulacak sensörler sayesinde sıcaklık, nem, gürültü, hava kalitesi, trafik yoğunluğu gibi veriler toplanabilecek. Bu bilgiler derlenerek yolculara sunulabilecek.

Yeni tip taksi tepe lambaları, ilk etapta Büyükşehir Belediyesi kontrolünde çalışan "iTaksi"lerde uygulanacak.

Teknolojik durak dönemi

Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarında taksi duraklarının teknolojik hale getirilmesi de var.

"i-Durak" adı verilen 500 durağa dizüstü bilgisayarla taksi çağırma uygulama sistemi kurulacak.

Harita üzerinden taksi takibi

Bu sistemden gelen çağrılar, yöneticiler tarafından duraklara bağlı çalışan taksiler arasından en yakın olanına iletilecek.

Taksi duraklarında harita üzerinden ilgili durağa ait taksiler takip edilebilecek.

Kamera, yolcu bilgi ekranı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taksileri modernize etme projesinde 11 bin 165 araca ses ve görüntü kaydı yapabilen kamera, yolcu bilgi ekranı kurulumu yapılacak.

Cihazların montajı için Avrupa yakasında Topkapı ve Anadolu yakasında Hasanpaşa kurulum tesisleri kullanılacak.

Taksi şoförü trafikte dolaşmadan müşteri bulacak

Araçlara monte edilen cihazlar üzerinden çalışan "taksi sürücü mobil uygulaması" ile taksi şoförü trafikte dolaşmadan müşteri bulacak.

Taksi şoförü, İ-Durak'tan yönlendirilen müşterinin nerede olduğunu navigasyon sistemlerinden görebilecek.

Trafik yoğunluğuna takılmayacak, yakıt tasarrufu yapacak

Sistem sayesinde taksilerin müşteri aramak için boş dolaşarak trafik yoğunluğu oluşturmasının önüne geçilmesi ve yakıt tasarrufu hedefleniyor.

Kaynak: AA