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Buradasınız : » » İstanbul'daki şüpheli araçta patlayıcı bulundu

İstanbul'daki şüpheli araçta patlayıcı bulundu

Bahçelievler'de polis ekiplerince durdurulan ve arama yapılan minibüste patlayıcı madde ele geçirildi.

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İstanbuldaki şüpheli araçta patlayıcı bulundu

Bahçelievler'de polis tarafından durdurulan ve arama yapılan minibüste patlayıcı madde ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Mahmutbey 18. Sokak'ta seyreden beyaz renkli bir minibüsü durdurdu.

Bölgeye gelen Terörle Mücadele Şubesi, Olay Yeri İnceleme Şubesi ve Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile bomba imha uzmanı polisler, içinde patlayıcı madde olduğu iddia edilen araçta inceleme yaptı. Bu sırada, minibüsün bulunduğu sokak ile çevresindeki bazı sokaklar trafiğe kapatıldı.

Minibüste yapılan aramada, miktarı ve türü henüz açıklanmayan patlayıcı madde ve düzenek ele geçirildiği bildirildi.

İncelemenin ardından minibüs çekici ile götürülürken, sürücüsü gözaltına alındı.

AA

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