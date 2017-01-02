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İstanbul'daki saldırıyı düzenleyen teröristin yeni fotoğrafı ortaya çıktı

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne silahlı saldırıyı düzenleyen teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.

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İstanbuldaki saldırıyı düzenleyen teröristin yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Ortaköy'deki gece kulübüne silahlı saldırıyı düzenleyen teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmasını sürdürürken, silahlı saldırıyı düzenleyen teröristin en net göründüğü bir fotoğraf tespit edildi.

Güvenlik kamerasından elde edilen fotoğrafta, teröristin eşkali ve yüz hatları belirgin olarak görülebiliyor.

Bu arada, silahlı saldırganın yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor. AA

Etiketler: Ortaköy terör saldırısı, istanbul terör saldırısı, İstanbul gece kulübü silahlı saldırı
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