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İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybeden Arık'ın cenazesi toprağa verildi

İstanbul Ortaköy’deki terör saldırısında hayatını kaybeden servis şoförü Ayhan Arık'ın cenazesi toprağa verildi.

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İstanbuldaki saldırıda hayatını kaybeden Arıkın cenazesi toprağa verildi

İstanbul Ortaköy’deki terör saldırısında hayatını kaybeden 48 yaşındaki servis şoförü Ayhan Arık, son yolculuğuna uğurlandı.

Küçükköy Merkez Camisinde düzenlenen törene, babası Davut, kardeşi Faruk Arık ile merhumun eşi Özlem, çocukları Ulaş ve Anıl, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kardeş Faruk Arık ve çocukları Ulaş ile Anıl cenaze töreni öncesinde, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Bir turizm firmasında servis şoförü olarak çalışan Arık’ın olay gecesi saldırının yaşandığı mekana müşterileri getirdikten sonra saldırganın silahından çıkan kurşunların boynuna ve sırtına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Arık’ın cenazesi, namazın ardından Yeşil Yayla Mezarlığında toprağa verildi. AA
 

Etiketler: İstanbul, terör saldırısı
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