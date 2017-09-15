İstanbul'daki öğrenci nüfusu, Avrupa ülkelerini geçti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul'daki öğrenci nüfusunun Avrupa'daki birçok ülke nüfusunu geçtiğini aktararak, "Öğrenci sayısı 3 milyon 40 binleri buluyor. 3 milyon, Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusundan fazla" dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, yeni dönem öncesi soruları yanıtladı.

Yelkenci, yeni eğitim-öğretim sezonuna yeni hedef ve vizyonla başladıklarını, en önemli hedeflerden birinin de tekli eğitime geçmek olduğunu söyledi.

Tekli eğitime geçmenin İstanbul için zor bir hedef anlatan Yelkenci, şöyle konuştu:

"İstanbul arsa üretme noktasında sıkıntılı bir hale geldi, uzun süredir böyle. Arsa üretemediğimiz için yatırım yapma noktasında sıkıntı çekiyoruz. Bu sene yapılan eğitim planlamasında 191 yatırımımız gözüküyor, 110 tanesi ortaöğretimde 81 tanesi de ilköğretimde. Önceki yatırım planımıza göre 2 bin 500 derslik kazandırmıştık, bu yıl bağışlarla beraber yatırım ve özel teşviklerle 3 bin 500 civarında bir derslik kazandırılmış oldu. Bu hedef ilk açıklandığında 20 bine yakın derslik ihtiyacımız vardı. Bugün itibarıyla yatırım planındaki değişiklikler gerçekleştirildiğinde 10 bin 350 dersliğe ve 369 okula ihtiyacımız olacak. Bununla ilgili planlarımızı özellikle arsa üretme noktasında çalışıyoruz."

Ortaöğretimde çok eksik bulunmadığını aktaran Yelkenci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha çok temel eğitim, ilk ve ortaokul, bu da ağırlıklı olarak ortaokul noktasında, bu konuda da yeni alternatifler ve çözümler üretmeye çalışıyoruz. Liseleri biraz daha şehrin dışına çıkartıp, merkezi yerlerdeki okulları ortaokul yapma gibi değişik yerlerde arsa üretmek veya var olan arsalar üzerinden yeni planlalamar yapmak gibi, mesela Silivri'de 45 tane arsamız var ama Silivri'de 45 okula ihtiyacımız yok."

"Öğrenci sayısı, Avrupa'daki ülkelerin nüfuslarını geçti"

Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul'u ilçe ilçe ele aldıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonu itibarıyla İstanbul'da ikili eğitim oranı yüzde 34, bir önceki yıl yüzde 37'di. Bunu hızlı bir şekilde yüzde 10'lar seviyesine çekmeyi düşünüyoruz. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 civarında, ancak ikili eğitim yaptığımız yüzde 34'lük bölümü düşündüğümüzde bu sefer şube başına olarak yani bir sınıftaki öğrenci ortalaması 24 şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu ortalamalar ideal ortalamalar ama İstanbul monoblok bir yer değil, çok heterojen bir yapısı var. Bu sayılar bazı ilçelerde çok yüksek, bazı ilçelerde daha düşük. Yüksek olan ilçeler için de bir an evvel ideal seviyeye inmeye çalışıyoruz. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız da 17."

İstanbul'un öğrenci nüfusunun Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusundan fazla olduğunu belirten Yelkenci, şu bilgileri verdi:

"Örgün eğitimde 2 milyon 700 bin öğrencimiz var, açık öğretimle beraber aşağı yukarı 340 bin civarında öğrencimiz var, bu sene meslek eğitim merkezleri de örgün eğitime dahil edildi. Öğrenci sayısı 3 milyon 40 binleri buluyor. 3 milyon, Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusundan fazla. 6 bin 200 civarında okulumuz var, bunun 3 bin 63'ü resmi, 3 bin 64'ü özel, bu sene yaklaşık 400 özel okul açıldı, geçen yıl 2 bin 771 özel okul vardı, şimdi resmi okul sayısını geçti özel okul sayısı. 3 milyon öğrencisiyle, 6 bin 200 okuluyla, 165 bin eğitim personeliyle devasa bir yapı. Bu 3 milyon öğrenci pazartesi günü ders başı yapmış olacak."

Yelkenci, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere, velilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.