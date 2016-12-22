İstanbul'daki 'himmet' soruşturmasında 26 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 kişi adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 32 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Nöbetçi hakimlik, 5 şüpheliyi adli kontrol şartıyla, 1 şüpheliyi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Süreç

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 85 ekibin 10 Aralık'ta 57 adrese gerçekleştirdiği operasyonda, 10 Temmuz 2014'te Atatürk Havalimanından Tanzanya'ya yüklü miktarda para çıkardıkları belirlenen iş adamları Hakan G, Abdullah Yıldırım D, Ferhat E, Gürkan Z. ve Saffet Ö. ile Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında çalışan hava trafik kontrolörlerinin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 3 şüpheli savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştı. AA