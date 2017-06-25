İstanbul'daki havalimanlarını 2 ayda 16 milyon yolcu kullandı

Türkiye'de sivil havacılık alanında en çok seyahat edilen Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarını nisan ve mayıs aylarında 16 milyon 33 bin 211 yolcu kullandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, nisan ve mayısta İstanbul havalimanlarından gelen-giden yolcu ve hava trafiği sayısında yılın ilk üç ayına göre artış yaşandı.

Buna göre, nisanda Atatürk Havalimanı, iç hatlarda 1 milyon 604 bin 414, dış hatlarda ise 3 milyon 765 bin 439 yolcu tarafından kullanıldı. Mayıs ayında, aynı havalimanındaki yolcu sayısı iç hatta 1 milyon 623 bin 972, dış hatta 3 milyon 770 bin 966 kişi olarak kayıtlara geçti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda nisan ayında iç hatlarda 1 milyon 714 bin 587, dış hatta 854 bin 996 yolcu ağırlandı. Mayısta da bu havalimanından iç hatlarda 1 milyon 833 bin 487, dış hatlarda 865 bin 350 kişi geliş ve gidiş yaptı.

İki havalimanını, nisanda 7 milyon 939 bin 436, mayısta 8 milyon 93 bin 775 olmak üzere toplam 16 milyon 33 bin 211 yolcu kullandı.

Bu yılın ilk üç ayında Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından gelen-giden yolcu sayısı 19 milyon 339 bin 995 olmuştu.

Bir ayda 56 bin 249 sefer yapıldı

Atatürk Havalimanı'ndan bu yılın nisan ayı boyunca iç hatlarda 12 bin 11, dış hatlarda 26 bin 518 olmak üzere 38 bin 529 uçuş gerçekleşti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda söz konusu ay boyunca oluşan trafik sonucunda iniş ve kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 11 bin 209, dış hatlarda 6 bin 511 olmak üzere toplam 17 bin 720 oldu.

Buna göre, her iki havalimanından bir aylık sürede 56 bin 249 iniş-kalkış yapıldı.

Atatürk Havalimanı'nda, mayıs ayında iç hatlardan 12 bin 275, dış hatlardan 27 bin 436 olmak üzere toplam 39 bin 711 gidiş-geliş gerçekleşti.

Uçaklar, iç hatta 11 bin 951, dış hatta 6 bin 759 kez Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı. Böylece bu havalimanından mayısta 18 bin 710 sefer yapıldı.

Mayısta ise iki havalimanında 58 bin 421 uçaklık hava trafiği kayıtlara geçti.

Böylece İstanbul'daki iki havalimanından nisanda 56 bin 249, mayısta 58 bin 421 ile toplamda 114 bin 670 sefer icra edildi.

Bu yılın ilk üç ayında, hava trafiğinde Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarını kullanan uçak sayısı 149 bin 78 olarak kayıtlara yansımıştı.