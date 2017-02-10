İstanbul'daki güvenlik önlemlerinden vatandaş memnun

İstanbul'da toplu ulaşım başta olmak üzere turistik ve merkezi noktalarda polisin aldığı önlemler vatandaşın takdirini kazandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerinin personellerinin metro, metrobüs, tramvay, Marmaray durakları ile İstanbul Deniz otobüsleri (İDO), şehir hatları ve yolcu motor iskelelerinde aldığı güvenlik önlemleri bazı olumsuz durumların önüne geçerken, uygulama vatandaşların kendilerini güvende hissetmesini sağlıyor.

Sivil ve resmi polis ekipleri, toplu ulaşımın yanı sıra Kapalıçarşı, Mısır Çarşışı, Taksim Meydanı, Sultanahmet Meydanı gibi İstanbulluların ve İstanbul'u ziyaret eden turistlerin sıkça ziyaret ettiği kalabalık mekanlarda görev yapıyor.

Günlük yaklaşık 13 milyon yolcunun kullandığı İstanbul'daki kara ve deniz toplu ulaşım araçlarının durak ve iskelelerinde oluşturulan 127 özel arama noktasında, güven timlerine bağlı bin 315 sivil polis memuru görev yapıyor. Duraklarda görevli özel güvenlik görevlileriyle çalışan polis ekipleri, toplu ulaşım araçlarını kullanan yolcuların üst ve çantalarını metal dedektörler yardımıyla yaparken, Marmaray, Yenikapı, Atatürk Havalimanı gibi büyük duraklarda x-ray dedektörleri de kullanılıyor.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla polisin yaklaşık 10 aydır sürdürdüğü çalışmalarda, şüpheli görülen 669 bin kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Çalışmalar sırasında çeşitli suçlardan aranan 781 kişi gözaltına alındı. Haklarında kayıp bildirimi yapılan 5 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi. 2 hırsızlık, 9 kaçakçılık, 10 yan kesicilik, 4 cinsel taciz ve 1 bıçaklama yaralama suçu engellendi. Güvenlik için yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 4 adet bıçak, bin 347 adet uyuşturucu hap, 492 gram esrar, 13 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 5 gram bonzai ve 1 gram kokain maddeleri ile bin 313 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı gibi bir günde yerli ve yabancı 250 binin üzerinde turistin ziyaret ettiği yerlerde de güvenlik çalışmaları yapan polis ekiplerine, zaman zaman özel harekat ekiplerinin de destek olduğu bildirildi.

Mısır Çarşısı'nı ziyaret eden vatandaşlar, polisin aldığı güvenlik önlemlerini olumlu bulurken, onlar sayesinde İstanbul'da huzurlu olduklarını ifade etti.

Mısır Çarşısı esnafı da polisin aldığı güvenlik önlemlerinin bu tarz turistik yerler için çok iyi bir uygulama olduğunu dile getirdi.