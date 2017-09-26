  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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İstanbul'daki FETÖ operasyonu: 6 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

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İstanbuldaki FETÖ operasyonu: 6 tutuklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 18 Eylül'de 22 adrese operasyon düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyesi oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, FETÖ'ye müzahir şirketlerle çalışan taşeron firmaların alacaklarından himmet adı altında zorla para kesintisi yaparak örgüte aktardığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 13 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Etiketler: İstanbul, fetö
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