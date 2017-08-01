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İstanbul'daki FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 155 kişiden 123'ü adliyeye sevk edildi.

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İstanbuldaki FETÖ operasyonu

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 21 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve FETÖ'nün Üsküdar ile Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 155 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullananların da aralarında bulunduğu 155 şüpheliden 32'si savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 123 kişiden 10'u da savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 42'si tutuklandı, 15'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer 56 şüphelinin savcılıktaki işlemleri devam ediyor. AA

Etiketler: İstanbul, FETÖ operasyonu
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