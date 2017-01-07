  • 07 OCAK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.648
    EURO 3.844
  • BIST 77106.57
    ALTIN 137.538
Buradasınız : » » İstanbul'daki etkinliklere kar engeli

İstanbul'daki etkinliklere kar engeli

İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı etkinlikler iptal edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
İstanbuldaki etkinliklere kar engeli

İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı etkinlikler iptal edildi.

İstanbul Devlet Tiyatrosundan (İDT) yapılan açıklamada, yarın sahnelenmesi planlanan tüm oyunların iptal edildiği duyuruldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İDT gişelerinden sadece Küçükçekmece DT Sahne gişesi ile ve Üsküdar Tekel Sahne gişesinin saat 10.00-15.00 arası açık olacağı bildirildi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesince Kadıköy Süreyya Operası'nda yarın sahnelenmesi planlanan "Kitap Kurdu ile Can Haylazlara Karşı" temsili de olumsuz iklim koşulları nedeniyle ertelendi.

Etiketler: İstanbul, istanbul etkinlikler, tiyatro, İDT, opera
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER