İstanbul'daki barajlar son 3 yılın en üst seviyesinde

Türkiye’de yazın gelmesiyle ısınan hava ve artan su tüketimi barajlardaki su seviyesini etkilemedi. İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 85’lerde seyrediyor.

Anadolu Yakası’nda bulunan Ömerli Barajı’nda doluluk oranı yüzde 93’ü geçerken Alibeyköy Barajı yüzde 85’e ulaştı. Barajlardaki doluluk oranı son üç yılın en yüksek seviyesinde. Barajların su seviyesi drone ile görüntülendi.

İstanbul'un en büyük barajında doluluk yüzde 93

İstanbul’un en büyük barajı konumunda olan Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 93 seviyesini geçti. Haziran ayına girilmesine rağmen barajlardaki su seviyesinin yüksek olması dikkat çekti. Ömerli Barajı'nın toplam biriktirme hacmi 235 milyon 371 bin metreküp.

Alibeyköy Barajı’nda da su seviyesi yüzde 85’e ulaştı. Havadan görüntülen Alibeyköy Barajı’nda ise su kemerlerinin büyük bir bölümünün suyla kaplandığı görüldü.

Kaynak: İHA