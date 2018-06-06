  • 06 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.619
    EURO 5.439
  • BIST 95228.64
    ALTIN 192.266
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'daki barajlar son 3 yılın en üst seviyesinde

İstanbul'daki barajlar son 3 yılın en üst seviyesinde

Son günlerdeki yağışlarla İstanbul barajlarında doluluk,son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ömerli ve Alibeyköy barajlarındaki son durum havadan görüntülendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Türkiye’de yazın gelmesiyle ısınan hava ve artan su tüketimi barajlardaki su seviyesini etkilemedi. İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 85’lerde seyrediyor.

Anadolu Yakası’nda bulunan Ömerli Barajı’nda doluluk oranı yüzde 93’ü geçerken Alibeyköy Barajı yüzde 85’e ulaştı. Barajlardaki doluluk oranı son üç yılın en yüksek seviyesinde. Barajların su seviyesi drone ile görüntülendi. 

İstanbul'un en büyük barajında doluluk yüzde 93

İstanbul’un en büyük barajı konumunda olan Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 93 seviyesini geçti. Haziran ayına girilmesine rağmen barajlardaki su seviyesinin yüksek olması dikkat çekti. Ömerli Barajı'nın toplam biriktirme hacmi 235 milyon 371 bin metreküp.

Alibeyköy Barajı’nda da su seviyesi yüzde 85’e ulaştı. Havadan görüntülen Alibeyköy Barajı’nda ise su kemerlerinin büyük bir bölümünün suyla kaplandığı görüldü. 

Kaynak: İHA 

Etiketler: İstanbul barajlar, İstanbul
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER