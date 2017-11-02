İstanbul'daki banliyö tren hatları ne zaman açılacak?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul’daki banliyö tren hattı çalışmalarının 24 saat aralıksız sürdüğünü ifade ederek tarih verdi.

Bakan Arslan, kapatılan banliyö hatlarının açılış tarihini vererek, 24 saat aralıksız çalışıldığını belirtti. Arslan, “Banliyö sistemlerini metro standardına döndürülmesi Gebze’den Halkalı’ya kadar Marmaray kalitesinde ve Marmaray’ın araçları ile taşımacılık yapmak adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz. 2018 sonuna kalmadan sistemin tamamını bitireceğiz. Her iki yakayı da Halkalı’dan Gebze’ye birbiri ile entegre edeceğiz” dedi.

AK Parti döneminde ulaşım konusunda önemli atılımlar ve planlamalar olduğunu ifade eden Arslan, “Yol güvenliği sağlamak, taşımacılıkta konforu artırmak, insanımızın hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalar yapmak adına bölünmüş yollar gerekiyordu. Nitekim 6 bin 101 kilometre bölünmüş yolu bugün 25 bin 700 kilometre üzerine çıkarmış durumdayız. Sadece bölünmüş yol yapmak yetmez dedik sıcak asfalt da yaptık. Nitekim ülkemizin sahip olduğu sıcak asfalt yolu 22 bin 500 kilometrelere getirmiş durumdayız. Bunun yanı sıra 80 yılda 50 kilometre tünel yapan bir ülkeden 15 yılda 370 kilometre üzerinde tünel yapıp bugün yaklaşık 422 kilometre tünele sahip olan bir ülke olduk” diye konuştu.

Kaynak: İHA