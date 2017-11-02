  • 02 KASIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.815
    EURO 4.456
  • BIST 112994.86
    ALTIN 156.834
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'daki banliyö tren hatları ne zaman açılacak?

İstanbul'daki banliyö tren hatları ne zaman açılacak?

Bakan Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 10’uncusu düzenlenen Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı'nda konuştu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbuldaki banliyö tren hatları ne zaman açılacak?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul’daki banliyö tren hattı çalışmalarının 24 saat aralıksız sürdüğünü ifade ederek tarih verdi.

Bakan Arslan, kapatılan banliyö hatlarının açılış tarihini vererek, 24 saat aralıksız çalışıldığını belirtti. Arslan, “Banliyö sistemlerini metro standardına döndürülmesi Gebze’den Halkalı’ya kadar Marmaray kalitesinde ve Marmaray’ın araçları ile taşımacılık yapmak adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz. 2018 sonuna kalmadan sistemin tamamını bitireceğiz. Her iki yakayı da Halkalı’dan Gebze’ye birbiri ile entegre edeceğiz” dedi.

AK Parti döneminde ulaşım konusunda önemli atılımlar ve planlamalar olduğunu ifade eden Arslan, “Yol güvenliği sağlamak, taşımacılıkta konforu artırmak, insanımızın hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalar yapmak adına bölünmüş yollar gerekiyordu. Nitekim 6 bin 101 kilometre bölünmüş yolu bugün 25 bin 700 kilometre üzerine çıkarmış durumdayız. Sadece bölünmüş yol yapmak yetmez dedik sıcak asfalt da yaptık. Nitekim ülkemizin sahip olduğu sıcak asfalt yolu 22 bin 500 kilometrelere getirmiş durumdayız. Bunun yanı sıra 80 yılda 50 kilometre tünel yapan bir ülkeden 15 yılda 370 kilometre üzerinde tünel yapıp bugün yaklaşık 422 kilometre tünele sahip olan bir ülke olduk” diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, banliyö tren hatları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER