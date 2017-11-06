  • 06 KASIM 2017, PAZARTESI

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İstanbul'daki balık restoranı alev alev yandı

İstanbul'da bir balık restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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İstanbuldaki balık restoranı alev alev yandı

İstanbul'un Beykoz ilçesindeki bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da Poyrazköy Limanı Plaj Caddesi'ndeki tek katlı balık restoranında yangın çıktı. Restoranın mutfak bölümünde başlayan yangın, kısa sürede iş yerinin diğer bölümlerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine bazı ilçelerden itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Beykoz, yangın
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