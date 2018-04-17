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Buradasınız : » » İstanbul'daki 'ana darbe' davasında 12 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul'daki 'ana darbe' davasında 12 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

4'ü eski general 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti 12 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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İstanbuldaki ana darbe davasında 12 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine katıldıkları belirlenen aralarında 4 generalin de bulunduğu tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu 14 sanıktan 12'si "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Gümüş, Eyyüp Gürler, Sadık Cebeci, Nebi Gazneli, Müslüm Kaya, Şakir Çınar, Fethi Alpay, Fatih Karakaya, Özkan Aydoğdu, Mehmet Kapan, Murat Yanık ve Ömer Faruk Özköse'nin "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaşmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, fetö, darbe davası, darbe
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